1,395 km अंतर... 24 तासांचा प्रवास फक्त 12 तासांत पूर्ण होणार; दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेबाबत मोठी अपडेट

देशातील सर्वात लांब एक्सप्रेसवे प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेची पायाभरणी 2019 मध्ये करण्यात आली. देशाची राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आणि भारताची आर्थिक राजधानी मुंबई यांना जोडणारा  हा 8 -लेनचा महामार्ग आहे. यामुळे दिल्ली मुंबई प्रवास फक्त 12 तासांत पूर्ण होणार आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Nov 29, 2025, 08:18 PM IST
Delhi Mumbai Expressway : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी  दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेच्या कामाबाबत महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. भारतातील  हा मोठा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणार असून प्रवाशांसाठी खुला करण्यासाठी जलद पावले उचलली जात आहेत. सुरतमधील पाहणीदरम्यान गडकरी यांनी गुजरातमधून जाणाऱ्या एक्सप्रेसवे विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला. 

या महामार्गाच्या उभारणातील सर्व अडथळे दूर करून हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा रस्ता कार्यक्षमतेने बांधला जात आहे. उर्वरित किरकोळ अडथळे पूर्ण करुन लवकरात लवकर या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे गडकरी यांनी  पत्रकारांना सांगितले 

या आठ पदरी एक्सप्रेसवेमुळे मुंबई-दिल्ली प्रवासाचा वेळ सध्याच्या 24 तासांवरून 12 तासांपर्यंत कमी होईल. सध्या या मार्गाचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन केले जात आहे, प्रवाशांना सुरक्षित, अधिक आरामदायी आणि अखंड प्रवास अनुभव देण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. प्रकल्पाचा एकूण खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी जगातील सर्वात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. गडकरी यांनी असेही सांगितले की, पूर्ण झाल्यानंतर पर्यटनाला लक्षणीय चालना मिळेल, ज्यामुळे प्रवास सोपा होईल. एक्सप्रेस वेच्या दोन्ही बाजूला मोठ्या प्रमाणात झाडे लावली जातील असेही त्यांनी सांगितले. हा मार्ग उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानला जोडेल.

यावेळी त्यांनी प्रकल्पाशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाची माहिती दिली. एकदा हा मार्ग पूर्ण झाल्यावर, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानला जोडेल. यामुळे या दोन्ही राज्यांना दिल्ली आणि मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांशी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळेल. भविष्यात या मार्गावर इलेक्ट्रिक बस आणि ट्रक धावताना पाहण्याचे त्यांचे स्वप्नही गडकरी यांनी सांगितले.
या भागाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. वडोदरा-मुंबईला जोडणाऱ्या दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे प्रकल्पाच्या 379 किमी लांबीच्या महत्त्वाच्या भागाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे आणि पुढील वर्षाच्या अखेरीस ते पूर्ण होईल. 1359 किमी लांबीच्या या एक्सप्रेसवेचा वडोदरा-मुंबई लिंक हा संपूर्ण प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाच्या टप्प्यांपैकी एक आहे, जो संपूर्ण मार्गाला विरारमार्गे जोडतो.

 

