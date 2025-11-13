स्कुटर चालक सतत मारत होता हॉर्न, कारचालकाने जागा दिली अन् नंतर पुढे जाताच....; धक्कादायक VIDEO

Viral Video: वाहन चालवताना संयम राखणं फार महत्त्वाचं असतं. पण रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी, नियम धाब्यावर ठेवत बेदरकारपणे वाहनं चालवणारे अशा अनेक गोष्टींमुळे हा संयम सुटत असतो. संयम सुटल्यानंतर अनेकदा चालक कायदा हातात घेतात आणि त्यातून अघटीत घटना घडतात. असाच काहीसा प्रकार बंगळुरुत घडला आहे. सतत हॉर्न देत असल्याने एका कारचालकाने स्कुटवरुन प्रवास करणाऱ्या तिघांच्या कुटुंबाला धडक दिली. बंगळुरुत ही घटना घडली आहे. सीसीटीव्हीत ही घटना कैद झाली आहे.
गेल्या महिन्यात एमएस रामैया रुग्णालयाजवळ ही घटना घडली. एक जोडपं आपल्या मुलासह स्कुटीवरुन प्रवास करत होतं. 23 वर्षीय सुकरुथ यादरम्यान कार चालवत होता. त्याने या भरधाव वेगाने स्कूटरला धडक दिली.
Horrible incident recorded in Cctv Footage, Hit and Run In Banglore #Roadsafety #Roadaccident pic.twitter.com/WbZ13nz1BG
— Dilip Choudhary Pawar (@Pdeleepkumar) November 13, 2025
कारने अचानक दिलेल्या धडकेनंतर स्कुटर खाली कोसळली आणि दुभाजकावरुन पलीकडे गेली. सीसीटीव्हीत पती दुभाजकाच्या दुसऱ्या बाजूला पडल्याचं दिसत आहे. या धडकेत कुटुंब गंभीर जखमी झालं आहे. महिलेच्या हाताला, डोक्याला आणि खांद्याला दुखापत झाली, तर त्या पुरूषाला बरगड्यांना दुखापत झाली. यादरम्यान तिथे उपस्थित असणाऱ्यांनी तात्काळ कुटुंबाच्या दिशेने धाव घेतली आणि रुग्णालयात दाखल केलं.
घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजचं विश्लेषण करून पोलिसांनी सुकरुथचा शोध घेतला आणि नंतर त्याला अटक केली. बेदरकारपणे गाडी चालवणे, दुखापत करणे आणि घटनास्थळावरून पळून जाणे यासारख्या कलमांखाली त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.