English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • मारलं, छेडलं अन् नंतर रस्त्यावर नग्न केलं; दिवसाढवळ्या कुटुंबावर हल्ला करुन अत्याचार, कॅमेऱ्यात कैद झाला गुन्हा

मारलं, छेडलं अन् नंतर रस्त्यावर नग्न केलं; दिवसाढवळ्या कुटुंबावर हल्ला करुन अत्याचार, कॅमेऱ्यात कैद झाला गुन्हा

Crime News: पती आणि पत्नी घराच्या बेसमेंटमध्ये पाणी गळत असल्याने ते तपासण्यासाठी गेले असता, आरोपींची टोळी आत शिरली आणि त्यांच्यावर हल्ला केला.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 5, 2026, 05:01 PM IST
मारलं, छेडलं अन् नंतर रस्त्यावर नग्न केलं; दिवसाढवळ्या कुटुंबावर हल्ला करुन अत्याचार, कॅमेऱ्यात कैद झाला गुन्हा

Crime News: दिल्लीत पतीला मारहाण करुन, पत्नीचा विनयभंग करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इतकंच नाही तर त्यांनी त्यांच्या मुलाला रस्त्यावर नग्न करुन मारहाण केली. लक्ष्मी नगरमध्ये हा सगळा प्रकार घडला आहे. ही सगळी घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय झालं?

काही पुरुषांच्या गटाने एका व्यक्तीला मारहाण केली, त्याच्या पत्नीचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे आणि त्यांच्या मुलाला रस्त्यावर नग्न करून मारहाण केली. २ जानेवारी रोजी घडलेल्या या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांना मिळालं आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यांना मारहाण झाली ते राजेश गर्ग आपल्या पत्नीसोबत त्यांच्या घराच्या तळघरात एक जिम चालवतात. गर्ग यांनी आरोप केला आहे की जिमचा केअरटेकर सतीश यादवने त्यांची फसवणूक करून त्यांचा व्यवसाय ताब्यात घेतला.

2 जानेवारी रोजी राजेश गर्ग आपल्या पत्नीसह बेसमेंटमध्ये पाणी गळत असल्याने तपासण्यासाठी आले होते. यावेळी सतीश यादव काही जणांना घेऊन तिथे पोहोचला. गर्ग यांनी आरोप केला आहे की, त्यांनी त्याला बुक्या मारल्या, लाथा घातल्या. त्यांचा मुलगा काय सुरु आहे हे पाहण्यासाठी आला असता त्यांनी त्यालाही पकडलं. ते त्याला घेऊन रस्त्यावर गेले आणि नग्न करुन मारहाण केली. 

प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) राजेश गर्ग यांच्या पत्नीने सांगितलं आहे की, त्या पुरुषांनी तिला केसांनी ओढले, तिच्या चेहऱ्यावर मारहाण केली, लाथा मारल्या आणि घराबाहेरील रस्त्यावर ढकलले. सतीश यादवला अटक करण्यात आली आहे. विकास यादव, शुभम यादव आणि ओमकार यादव अशी ओळख पटलेले इतर तीन जण फरार आहेत.

 

गर्ग यांच्या पत्नीने सांगितलं की, त्यांनी सतीश यादवला जिमचा केअरटेकर म्हणून कामावर ठेवले होते आणि त्याला कधीही मालकी हक्क दिले नव्हते. त्यांनी आरोप केला की, त्याने मालकी हक्क सांगितल्यानंतर त्याला निघून जाण्यास सांगितलं असता पूर्वीही अनेकदा तो हिंसक वर्तन करत असे.

"त्यांनी माझ्या पतीला जिममध्ये ओढत नेले, त्याचे कपडे काढले आणि लोखंडी सळ्यांनी मारहाण केली. त्यांनी त्यांचं कुटुंब संपवण्याची धमकी दिली," असं तिने एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे.  मुलाच्या डोक्याला दुखापत झाली असून त्याचा एक दातही तुटला आहे. गर्ग यांच्या चेहऱ्याच्या डाव्या बाजूला सूज असून तोंड उघडायला त्रास होत आहे आणि चेहरा व कपाळावर अनेक जखमा आहेत.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
familycrimedelhiदिल्लीक्राइम

इतर बातम्या

मी मीरा–भाईंदरचा बजरंगी भाईजान....; प्रताप सरनाईकांचं विधान...

महाराष्ट्र बातम्या