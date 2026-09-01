हे विमान आहे की रेल्वेचा डबा? विमानात कुटुंबाने मारला 'थेपला' आणि 'ढोकळ्या'वर ताव; व्हिडिओवरून सुरू झाली चर्चा

विमानाने प्रवास करताना घरगुती अन्न सोबत नेणे काही नवीन नाही; अनेक लोक लांबच्या प्रवासासाठी सँडविच, फळे किंवा हलका नाश्ता सोबत नेतात. मात्र, ही घटना थोडी वेगळी होती. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, एका कुटुंबाने विमानाच्या आतच जेवणाच्या पूर्ण प्लेट्स मांडल्या होत्या.
एक महिला कुटुंबातील सदस्यांना जेवण वाढताना दिसत होती आणि काही वेळातच त्या जागांच्या आसपासचे वातावरण एखाद्या छोट्या कौटुंबिक मेजवानीसारखे वाटू लागले. व्हिडिओमध्ये समोसे, ढोकळे, थेपले, स्नॅक्स आणि विविध प्रकारच्या चटण्या किंवा खाद्यपदार्थ दिसत आहेत. काही लोक प्लेट्समधून जेवताना दिसत असतानाच, कुटुंबातील काही तरुणी याच दरम्यान 'प्रेस-ऑन नेल्स' (कृत्रिम नखे) लावतानाही दिसत आहेत.
व्हिडिओचा एक भाग सोशल मीडिया युजर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे. यात कुटुंबातील काही सदस्य हातात अन्न घेऊन विमानात फिरताना दिसत आहेत. यामुळे अनेकांनी निदर्शनास आणून दिले की हे विमान आहे, रेल्वे किंवा घरातील दिवाणखाना नाही. येथे विविध प्रकारचे लोक एकत्र प्रवास करतात आणि एका लहानशा कृतीमुळेही इतर प्रवाशांची गैरसोय होऊ शकते. या गोष्टीमुळे या घटनेभोवती सुरू असलेल्या चर्चेला एक वेगळे वळण मिळाले आहे.
या कुटुंबाने अशी एक गोष्टही केली ज्याचे काही लोक कौतुक करत आहेत. जेवणानंतर वापरलेल्या प्लेट्स आणि इतर कचरा जागेवरच न सोडता, त्या वस्तू एका मोठ्या पिशवीत गोळा करण्यात आल्या. व्हिडिओमध्ये तीच महिला, जी जेवण वाढत होती, वापरलेल्या प्लेट्स आणि इतर वस्तू गोळा करून पिशवीत टाकताना दिसते. हा व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्या यशवीने नंतर स्पष्ट केले की, त्या कुटुंबाने अवघ्या २० मिनिटांत जेवण पूर्ण केले. तिने सांगितले की सर्वजण शांत होते, चालण्याचा मार्ग (aisle) मोकळा ठेवला होता आणि जेवण झाल्यावर तिची आई कचरा गोळा करत होती.
हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर लोकांची मते विभागली गेली. एका बाजूला, काहींचा असा युक्तिवाद होता की घरचे जेवण सोबत नेणे चुकीचे नाही. दुसरीकडे, अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला की विमानाच्या आत इतक्या लोकांसाठी जेवण बाहेर काढून ते वाढणे योग्य होते का. एका युजरने टिप्पणी केली की सँडविच किंवा चिप्सचे पाकीट समजण्यासारखे आहे, परंतु ही घटना एखाद्या मोठ्या 'बुफे'सारखी (मोठ्या मेजवानीसारखी) वाटत होती. दुसऱ्या एका युजरने देशांतर्गत विमान प्रवासात अशा भरगच्च जेवणाची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला; कारण असे प्रवास सहसा फारसे लांबचे नसतात. काहींनी अन्नाच्या वासाबाबतही चिंता व्यक्त केली; विमानाचे केबिन ही बंदिस्त जागा असते आणि जर एखाद्या प्रवाशाला विशिष्ट अन्नाचा वास आवडत नसेल किंवा त्याचा त्रास होत असेल, तर त्यांचा संपूर्ण प्रवास अप्रिय होऊ शकतो.
येथे एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे. इंडिगोच्या (IndiGo) वेबसाइटवरील माहितीनुसार, प्रवाशांना विमानात विशिष्ट प्रकारचे अन्न नेण्याची परवानगी आहे. यामध्ये थंड स्नॅक्स, अल्कोहोल नसलेली पेये, स्नॅक बार आणि बिस्किटे यांसारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. तथापि, एअरलाइनने हे देखील स्पष्ट केले आहे की ज्या अन्नामुळे खूप पसारा होतो, जे तेलकट असते किंवा ज्याचा वास तीव्र असतो, अशा अन्नाला विमानात परवानगी नाही. त्यामुळे, केवळ त्या कुटुंबाने घरून अन्न आणले याचा अर्थ त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले असा होत नाही. खरा मुद्दा हा आहे की विमानाच्या आत ते अन्न कसे खाल्ले आणि वाढले गेले.
इंडिगोने काही कारवाई केली का? सोशल मीडियावर काही लोकांनी एअरलाइनने कारवाई करावी अशी मागणीही केली. एका युजरने तर त्या कुटुंबाला 'नो-फ्लाय लिस्ट'मध्ये (विमान प्रवासावर बंदी असलेल्यांच्या यादीत) टाकण्याची सूचनाही केली. मात्र, आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या वृत्तांनुसार, इंडिगोने त्या कुटुंबावर कोणताही दंड आकारल्याची, बंदी घातल्याची किंवा त्यांना 'नो-फ्लाय लिस्ट'मध्ये समाविष्ट केल्याची पुष्टी झालेली नाही. हा व्हायरल व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला असला तरी, कोणत्याही अधिकृत कारवाईबाबत माहिती समोर आलेली नाही. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ज्यांनी हा व्हिडिओ पोस्ट केला त्या यशवी यांच्या मते, एअरलाइन कर्मचाऱ्यांनी त्यांना खाण्यापासून रोखले नाही आणि त्या कुटुंबाने चालण्याचा मार्ग (aisle) मोकळा ठेवण्याचाही प्रयत्न केला.
खरा मुद्दा अन्न हा नाही, तर ते ज्या पद्धतीने खाल्ले गेले तो आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात रंजक बाब म्हणजे ही चर्चा केवळ समोसे, ढोकळे किंवा थेपल्यांपुरती मर्यादित नाही. सार्वजनिक ठिकाणी स्वतःची सोय आणि इतरांची सोय यांच्यात समतोल कसा साधावा, हा खरा प्रश्न आहे. भारतीय कुटुंबांसाठी घरचे जेवण जेवण्याला भावनिक महत्त्व असू शकते. प्रवासादरम्यान एकत्र जेवल्याने कुटुंबासाठी काही अविस्मरणीय क्षणही निर्माण होऊ शकतात. तरीही, सहप्रवाशांच्या सोयीचा विचार करणे आणि विमानातील नियमांचे पालन करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर काहींना त्या कुटुंबाचे एकत्र जेवण पूर्णपणे सामान्य वाटले. त्यांचा असा युक्तिवाद होता की, जर कोणालाही त्रास झाला नसेल आणि कचरा साफ केला गेला असेल, तर त्याचे इतके मोठे भांडवल करण्याची गरज नाही. दुसरीकडे, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की सार्वजनिक ठिकाणी केवळ कचरा साफ करणे पुरेसे नाही. जेवण वाढण्यासाठी वारंवार जागेवरून उठणे, ताटं घेऊन विमानात फिरणे आणि तीव्र वास असलेले खाद्यपदार्थ उघडणे यामुळे इतर प्रवाशांची गैरसोय होऊ शकते. थोडक्यात सांगायचे तर, सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या या चर्चेचे उत्तर कदाचित प्रश्न घरच्या जेवणाचे गुण-दोष हा नाही. खरा मुद्दा हा आहे की, तुम्ही कुठेही असलात तरी तुमचे स्वातंत्र्य केवळ तिथपर्यंतच असते, जिथून दुसऱ्या व्यक्तीच्या सोयीचा विचार सुरू होतो.