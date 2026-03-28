मागील 23 वर्षांपासून 'या' घरात दरवर्षी लावलं जातं मृत मुलाचं लग्न; संपूर्ण गाव साजरे करतं ही परंपरा, भावूक आहे इतिहास

Viral News: तेलंगणामध्ये मागील 23 वर्षांपासून एक असा विवाहसोहळा पार पडत आहे, ज्याची संपूर्ण राज्यात चर्चा होत असते. या दिवशी सर्वजण एकत्र जमतात आणि नंतर प्रार्थना करतात. पण यामधील सर्वात आश्चर्याची आणि भावनिक बाजू म्हणजे ज्याच्या लग्नासाठी सगळे जमतात तो या जगात नाही. एकेकाळी ज्याच्या जाण्याने शोक व्यक्त होत होता, त्याचा विवाहसोहळा हा आता संपूर्ण गावासाठी एक परंपरा ठरली आहे. कुटुंबाने मुलाच्या आठवणी ताज्या ठेवण्यासाठी सुरु केलेली प्रथा आता संपूर्ण गावासाठी दरवर्षी नित्याची परंपरा आहे.
तेलंगणातील महबूबाबाद जिल्ह्यामध्ये, लालू आणि सुक्कम्मा हे 2003 मध्ये निधन पावलेल्या आपला मुलगा राम कोटी याच्यासाठी दरवर्षी विवाह सोहळा आयोजित करतात. राम कोटीच्या प्रेमविवाहाला मुलीच्या कुटुंबीयांनी विरोध केल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली होती. त्याच्या मृत्यूनंतर अवघ्या काही दिवसांतच, ज्या तरुणीवर त्याचे प्रेम होते, तिनेही आपलं जीवन संपवलं. ज्यामुळे दोन्ही कुटुंबं पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली.
राम कोटीच्या आई-वडिलांना यामुळे फार मोठा धक्का बसला होता. मात्र मुलगा आठवणींमध्ये हरवून जाण्याऐवजी आई-वडिलांनी त्याला कायमचा आपल्या जवळ ठेवण्यासाठी एक मार्ग शोधला.
सुकम्ना यांच्यानुसार, त्यांचा मुलगा स्वप्नात आला होता आणि आम्हाला त्याचं मंदिर बांधण्यास, तसंच विवाहसोहळा आयोजित करण्यास सांगितलं होतं. यावर विश्वास ठेवत जोडप्याने घरातच एक छोटं मंदिर बांधलं. त्यांनी मुलाचा छोटा पुतळा उभा केला. तसंच त्याचं जिच्यावर प्रेम होतं त्या मुलीचाही पुतळा ठेवला.
तेव्हापासून, हे जोडपे दरवर्षी रामनवमीच्या दिवशी त्या दोघांचा पारंपरिक विवाह सोहळा आयोजित करत आहे. हा विधी अगदी एखाद्या खऱ्या लग्नाप्रमाणेच केला जातो. प्रार्थना आणि प्रथेंसह हा विवाहसोहळा पार पाडला जातो.
तेलंगणामध्ये, 'श्री रामनवमी' हा सण प्रामुख्याने प्रभू श्रीराम आणि सीतामातेच्या 'दिव्य विवाह सोहळ्या'साठी ओळखला जातो. हा सोहळा येथील मंदिरांमध्ये अत्यंत श्रद्धेने आणि उत्साहात साजरा केला जातो. याच परंपरेपासून प्रेरणा घेऊन, हे पालक या मूर्तींना ईश्वरी स्वरूप मानतात आणि अगदी त्याच पद्धतीने हा विवाहसोहळा संपन्न करतात.
अत्यंत खासगी पद्धतीने हा कार्यक्रम पार पडत होता. मात्र नंतर तिचं रुपांतर एका स्थानिक परंपरेत झालं. दरवर्षी या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी आणि सामूहिक प्रार्थनेत सहभागी होण्यासाठी गावातील रहिवासी, नातेवाईक व आसपासच्या परिसरातील लोक एकत्र जमतात.