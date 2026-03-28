English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
मागील 23 वर्षांपासून 'या' घरात दरवर्षी लावलं जातं मृत मुलाचं लग्न; संपूर्ण गाव साजरे करतं ही परंपरा, भावूक आहे इतिहास

Viral News: तेलंगणातील महबूबबाद जिल्ह्यात लालू आणि सुक्कम्मा 2003 मध्ये मृत्यू झालेला आपला मुलगा राम कोटी याच्यासाठी दरवर्षी विवाह समारंभ आयोजित करत आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 28, 2026, 05:37 PM IST
Viral News: तेलंगणामध्ये मागील 23 वर्षांपासून एक असा विवाहसोहळा पार पडत आहे, ज्याची संपूर्ण राज्यात चर्चा होत असते. या दिवशी सर्वजण एकत्र जमतात आणि नंतर प्रार्थना करतात. पण यामधील सर्वात आश्चर्याची आणि भावनिक बाजू म्हणजे ज्याच्या लग्नासाठी सगळे जमतात तो या जगात नाही. एकेकाळी ज्याच्या जाण्याने शोक व्यक्त होत होता, त्याचा विवाहसोहळा हा आता संपूर्ण गावासाठी एक परंपरा ठरली आहे. कुटुंबाने मुलाच्या आठवणी ताज्या ठेवण्यासाठी सुरु केलेली प्रथा आता संपूर्ण गावासाठी दरवर्षी नित्याची परंपरा आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेलंगणातील महबूबाबाद जिल्ह्यामध्ये, लालू आणि सुक्कम्मा हे 2003 मध्ये निधन पावलेल्या आपला मुलगा राम कोटी याच्यासाठी दरवर्षी विवाह सोहळा आयोजित करतात. राम कोटीच्या प्रेमविवाहाला मुलीच्या कुटुंबीयांनी विरोध केल्यामुळे त्याने आत्महत्या केली होती. त्याच्या मृत्यूनंतर अवघ्या काही दिवसांतच, ज्या तरुणीवर त्याचे प्रेम होते, तिनेही आपलं जीवन संपवलं. ज्यामुळे दोन्ही कुटुंबं पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली.

राम कोटीच्या आई-वडिलांना यामुळे फार मोठा धक्का बसला होता. मात्र मुलगा आठवणींमध्ये हरवून जाण्याऐवजी आई-वडिलांनी त्याला कायमचा आपल्या जवळ ठेवण्यासाठी एक मार्ग शोधला. 

सुकम्ना यांच्यानुसार, त्यांचा मुलगा स्वप्नात आला होता आणि आम्हाला त्याचं मंदिर बांधण्यास, तसंच विवाहसोहळा आयोजित करण्यास सांगितलं होतं. यावर विश्वास ठेवत जोडप्याने घरातच एक छोटं मंदिर बांधलं. त्यांनी मुलाचा छोटा पुतळा उभा केला. तसंच त्याचं जिच्यावर प्रेम होतं त्या मुलीचाही पुतळा ठेवला. 

तेव्हापासून, हे जोडपे दरवर्षी रामनवमीच्या दिवशी त्या दोघांचा पारंपरिक विवाह सोहळा आयोजित करत आहे. हा विधी अगदी एखाद्या खऱ्या लग्नाप्रमाणेच केला जातो. प्रार्थना आणि प्रथेंसह हा विवाहसोहळा पार पाडला जातो.

तेलंगणामध्ये, 'श्री रामनवमी' हा सण प्रामुख्याने प्रभू श्रीराम आणि सीतामातेच्या 'दिव्य विवाह सोहळ्या'साठी ओळखला जातो. हा सोहळा येथील मंदिरांमध्ये अत्यंत श्रद्धेने आणि उत्साहात साजरा केला जातो. याच परंपरेपासून प्रेरणा घेऊन, हे पालक या मूर्तींना ईश्वरी स्वरूप मानतात आणि अगदी त्याच पद्धतीने हा विवाहसोहळा संपन्न करतात.

अत्यंत खासगी पद्धतीने हा कार्यक्रम पार पडत होता. मात्र नंतर तिचं रुपांतर एका स्थानिक परंपरेत झालं. दरवर्षी या सोहळ्याचे साक्षीदार होण्यासाठी आणि सामूहिक प्रार्थनेत सहभागी होण्यासाठी गावातील रहिवासी, नातेवाईक व आसपासच्या परिसरातील लोक एकत्र जमतात.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
viral newstelangana

