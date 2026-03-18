7 जणांचं कुटुंब एका क्षणात दगावलं; झोपेत असतानाच EV चार्जिंगचा ब्लास्ट, एकामागोमाग फुटले सिलेंडर, घर जळून खाक

Indore EV Charging Point Blast: मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये मन सुन्न करणारी घटना घडली आहे. घराला लागलेल्या आगीत एकाच कुटुंबातील 7 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. बुधवारी सकाळी लागलेली ही आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. दरम्यान आगीत संपूर्ण घर जळून खाक झालं असून, 7 जण ठार झाले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनाच्या चार्जिंग पॉइंटमध्ये झालेल्या स्फोटामुळे ही आग लागली. आग लागल्यानंतर घरात ठेवण्यात आलेल्या काही सिलेंडर्सचाही स्फोट झाला. ज्यामुळे आग अजून मोठ्या प्रमाणात वाढली.
इंदोरचे पोलीस आयुक्त संतोष कुमार सिंह यांनी सांगितलं आहे की, "प्राथमिक माहितीनुसार, घराच्या बाहेर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज केलं जात होतं. यावेळी चार्जिंग पॉइंटमध्ये स्फोट झाला. यानंतर आग गाडीपासून घरात पसरली. घराच्या आत 10 पेक्षा अधिक गॅस टँक ठेवण्यात आले होते. यामधील काहींचा स्फोट झाला आहे. या दुर्घटनेत 7 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तीन लोकांना वाचवण्यात आलं आहे. मनोज पुगलिया यांचं हे घर आहे, जे पॉलीमरचा व्यवसाय करत होते. घरात काही ज्वलनशील रसायनही ठेवण्यात आलं होतं".
EV कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, पास रखे सिलेंडरों में धमाके से आग और भड़की।
7 लोगों की मौत
ही घटना इंदूरमधील प्रीती नगर येथे घडली आहे. या दुर्घटनेत, घराचे मालक मनोज पुगालिया यांच्यासह एकूण सात जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. पोलीस आयुक्तांनी रात्री उशिरापासूनच घटनास्थळी हजेरी लावली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी हजर असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. घटनास्थळी बचावकार्यासाठी अग्निशमन दलाच्या पाचहून अधिक गाड्या (फायर टेंडर्स) तैनात करण्यात आल्या असून, SDERF च्या पथकांकडूनही बचावकार्य जोमाने सुरू आहे.
पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी 18 मार्चला सकाळी 4 वाजता ही दुर्घटना घडली. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या बोलावण्यात आल्या आणि बचावकार्य सुरू करण्यात आले. पण अग्निशमन दल येईपर्यंत आग मोठ्या प्रमाणावर पसरली होती.
इंदौर में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगी, 7 लोगों की मौत हुई। कार के पास ही कुछ सिलेंडर रखे थे, जो फटने शुरू हो गए। pic.twitter.com/3DG0TovPZr
— Sachin Gupta (@Sachingupta) March 18, 2026
बाहेर चार्ज होत असलेल्या एका इलेक्ट्रिक वाहनात झालेल्या स्फोटामुळे ही आग लागली. आग नंतर घराच्या दिशेने पसरली. घराला इलेक्ट्रॉनिक कुलूपं बसवलेली होती. आग लागल्याने वीज गेली, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कुलूपे उघडली नसावीत अशी शंका आहे. अशाच प्रकारची कुलूपे घराच्या बेडरूम आणि इतर भागांमध्येही बसवलेली असावीत, ज्यामुळे कुटुंब अडकलं.
पोलिसांनी सांगितलं की, घरात मोठ्या प्रमाणात गॅस सिलेंडर ठेवण्यात आले होते. 10 पेक्षा जास्त सिलेंडर होते अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. या सिलेंडर्सचाही स्फोट झाला. पोलीस घटनास्थळी असतानाच त्यांच्यासमोर दोन ते तीन स्फोट झाले. घटनास्थली अत्यंत भयानक स्थिती होती. शेजारच्या घरावरुन या घऱात शिरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आगीसोबत धुराचे लोट उठत होते. अग्निशमन दलाने या स्थितीतही काही जणांना सुखरुप बाहेर काढलं.
सुरुवातीला तीन लोकांना वाचवण्यात आलं होतं. नंतर वाचवण्यात आलेल्या सहा जणांना आपला जीव गमवावा लागला. इतर व्यक्ती घराच्या इतर भागांमध्ये अडकले होते असं दिसत आहे. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बचाव पथकाला अत्यंत मेहनत करावी लागली. आग खूप भीषण असल्याने प्रयत्न अपुरे पडले.