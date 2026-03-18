  • 7 जणांचं कुटुंब एका क्षणात दगावलं; झोपेत असतानाच EV चार्जिंगचा ब्लास्ट, एकामागोमाग फुटले सिलेंडर, घर जळून खाक

Indore EV Charging Point Blast: घरात लागलेल्या आगीच एकाच कुटुंबातील 7 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. घराबाहेर चार्जिंग होत असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनाच्या चार्जिंगचा स्फोट झाल्याने ही आग लागली.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 18, 2026, 12:28 PM IST
Indore EV Charging Point Blast: मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये मन सुन्न करणारी घटना घडली आहे. घराला लागलेल्या आगीत एकाच कुटुंबातील 7 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. बुधवारी  सकाळी लागलेली ही आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. दरम्यान आगीत संपूर्ण घर जळून खाक झालं असून, 7 जण ठार झाले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनाच्या चार्जिंग पॉइंटमध्ये झालेल्या स्फोटामुळे ही आग लागली. आग लागल्यानंतर घरात ठेवण्यात आलेल्या काही सिलेंडर्सचाही स्फोट झाला. ज्यामुळे आग अजून मोठ्या प्रमाणात वाढली. 

इंदोरचे पोलीस आयुक्त संतोष कुमार सिंह यांनी सांगितलं आहे की, "प्राथमिक माहितीनुसार, घराच्या बाहेर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज केलं जात होतं. यावेळी चार्जिंग पॉइंटमध्ये स्फोट झाला. यानंतर आग गाडीपासून घरात पसरली. घराच्या आत 10 पेक्षा अधिक गॅस टँक ठेवण्यात आले होते. यामधील काहींचा स्फोट झाला आहे. या दुर्घटनेत 7 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तीन लोकांना वाचवण्यात आलं आहे. मनोज पुगलिया यांचं हे घर आहे, जे पॉलीमरचा व्यवसाय करत होते. घरात काही ज्वलनशील रसायनही ठेवण्यात आलं होतं". 

ही घटना इंदूरमधील प्रीती नगर येथे घडली आहे. या दुर्घटनेत, घराचे मालक मनोज पुगालिया यांच्यासह एकूण सात जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. पोलीस आयुक्तांनी रात्री उशिरापासूनच घटनास्थळी हजेरी लावली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर वरिष्ठ अधिकारीही घटनास्थळी हजर असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. घटनास्थळी बचावकार्यासाठी अग्निशमन दलाच्या पाचहून अधिक गाड्या (फायर टेंडर्स) तैनात करण्यात आल्या असून, SDERF च्या पथकांकडूनही बचावकार्य जोमाने सुरू आहे.

घरात लावण्यात आले होते इलेक्ट्रिक लॉक, वीज गेल्याने उघडलेच नाहीत

पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी 18 मार्चला सकाळी 4 वाजता ही दुर्घटना घडली. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या बोलावण्यात आल्या आणि बचावकार्य सुरू करण्यात आले. पण अग्निशमन दल येईपर्यंत आग मोठ्या प्रमाणावर पसरली होती. 

बाहेर चार्ज होत असलेल्या एका इलेक्ट्रिक वाहनात झालेल्या स्फोटामुळे ही आग लागली.  आग नंतर घराच्या दिशेने पसरली. घराला इलेक्ट्रॉनिक कुलूपं बसवलेली होती. आग लागल्याने वीज गेली, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कुलूपे उघडली नसावीत अशी शंका आहे. अशाच प्रकारची कुलूपे घराच्या बेडरूम आणि इतर भागांमध्येही बसवलेली असावीत, ज्यामुळे कुटुंब अडकलं. 

बचावकार्य सुरु असतानाही स्फोट

पोलिसांनी सांगितलं की, घरात मोठ्या प्रमाणात गॅस सिलेंडर ठेवण्यात आले होते. 10 पेक्षा जास्त सिलेंडर होते अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. या सिलेंडर्सचाही स्फोट झाला. पोलीस घटनास्थळी असतानाच त्यांच्यासमोर दोन ते तीन स्फोट झाले. घटनास्थली अत्यंत भयानक स्थिती होती. शेजारच्या घरावरुन या घऱात शिरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आगीसोबत धुराचे लोट उठत होते. अग्निशमन दलाने या स्थितीतही काही जणांना सुखरुप बाहेर काढलं. 

सुरुवातीला तीन लोकांना वाचवण्यात आलं होतं. नंतर वाचवण्यात आलेल्या सहा जणांना आपला जीव गमवावा लागला. इतर व्यक्ती घराच्या इतर भागांमध्ये अडकले होते असं दिसत आहे. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बचाव पथकाला अत्यंत मेहनत करावी लागली. आग खूप भीषण असल्याने प्रयत्न अपुरे पडले.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

