शाळेच्या उपमुख्याध्यापकाने रुममध्ये 2 तास....; 16 वर्षीय मुलीच्या मृत्यूनंतर वडिलांचा गंभीर आरोप, म्हणाले 'शिक्षेच्या नावाखाली...'

हरियाणाच्या फरिदाबादमध्ये 16 वर्षीय मुलीने शाळेच्या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरुन उडी मारुन आपलं जीवन संपवलं आहे. यानंतर मुलीचे वडील प्रमोद कुमार यांनी संताप व्यक्त करत शाळेवर गंभीर आरोप केले आहेत. एखाद्या खोलीत दोन तास सुरु असणारी शिक्षा नेमकी कशी असते? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. ही घटना मंगळवारी 'नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकंडरी स्कूल'मध्ये घडली. मुलीचे वडील प्रमोद कुमार यांनी असा दावा केला आहे की, बिर्याणी खाल्ल्यामुळे त्यांच्या मुलीला शिक्षा देण्यात आली होती आणि तिला वर्गाबाहेर उन्हात उभे राहण्यास सांगण्यात आलं होतं.
कुमार यांनी पाहिलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजनुसार, त्यांची मुलगी जान्हवी उपमुख्याध्यापकांच्या (व्हाइस-प्रिन्सिपल) खोलीत गेली आणि जवळपास दोन तासांनी परत आली. त्यानंतर ती थेट तिसऱ्या मजल्यावर गेली आणि तिथून उडी मारून तिने आत्महत्या केली.
"माझ्या मुलीच्या मैत्रिणीने आम्हाला सांगितलं की, त्यांनी शाळेत बिर्याणी खाल्ली होती. त्यानंतर तिला शिक्षा म्हणून वर्गाबाहेर उभं राहण्यास सांगण्यात आलं. शाळेच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसते की, ती सकाळी 11 च्या सुमारास उपमुख्याध्यापकांच्या खोलीत गेली आणि दोन तासांनी बाहेर आली. त्या खोलीत नक्की काय घडले, हे कोणालाच माहीत नाही," असे कुमार म्हणाले.
"सीसीटीव्हीमध्ये दिसते की, उपमुख्याध्यापकांच्या खोलीत पुन्हा जाण्यापूर्वी जान्हवी एक-दोनदा बाहेर आली होती. ती दुपारी 1.30 च्या सुमारास पुन्हा बाहेर आली आणि त्यानंतर थेट तिसऱ्या मजल्यावर गेली," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
जान्हवीला याआधी अशाप्रकारे उन्हात उभं राहण्याची शिक्षा देण्यात आली होती का? असं विचारण्यात आलं असता तिच्या वडिलांनी नाही असं उत्तर दिलं. त्यांनी शाळेवर आपल्या त्रुटी लपवल्याचा आणि कुटुंबाला उशिरा कळवल्याचा आरोप केला. "शाळेत काहीही घडले, मग ती आजारी असो किंवा इतर काही समस्या असो - शाळा मला त्वरित फोन करायची. पण काल त्यांनी मला एकदाही फोन केला नाही," असं कुमार म्हणाले.
मुलीने शाळेच्या इमारतीवरुन उडी मारल्याचं आम्हाला अगदी शेवटच्या क्षणी सांगण्यात आलं. तसंच आमची भेट न घेताच शाळा प्रशासन रुग्णालयातून निघून गेलं असा त्यांचा आरोप आहे.
शाळेचे मुख्याध्यापक आर. के. शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, जान्हवी तिसऱ्या मजल्यावरील वॉशरूममध्ये गेली होती. कुमार यांनी मात्र हे खोटं असल्याचं म्हटलं आहे. उपमुख्याध्यापकांच्या खोलीत नक्की काय घडलं हा प्रश्न ते वारंवार विचारत आहेत.
"ते पूर्णपणे असत्य आहे... आम्ही फुटेज तपासले. ती दोन तास आत होती. तिला कोणती शिक्षा देण्यात आली होती? आत तिच्यासोबत त्यांनी काय केलं, हे आम्हाला माहीत नाही... ही घटना खूप आधीच घडली असूनही, शाळा सुटल्यानंतर दुपारी अडीचच्या सुमारास त्यांनी आम्हाला याबद्दल (आत्महत्येच्या कथित प्रयत्नाबद्दल) सांगितलं," असा त्यांचा दावा आहे.
जखमी विद्यार्थिनीला एका खासगी रुग्णालयात नेण्यात आलं, तेथून तिला बीके (BK) रुग्णालयात हलवण्यात आलं तिथे डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. सध्या शवविच्छेदन प्रक्रिया सुरू असून, त्या अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल. स्टेशन हाऊस ऑफिसर सुमीर सिंग यांच्या माहितीनुसार, एफआयआर (FIR) नोंदवण्याबाबत कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. तरीही, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
"आम्हाला सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये किंवा शाळेच्या आवारात कोणतीही संशयास्पद बाब किंवा हालचाल आढळलेली नाही," असं सिंग यांनी सांगितलं. "तिला चार तास शिक्षा दिली गेली होती, असे दर्शवणारा कोणताही पुरावा किंवा माहिती अद्याप आमच्यासमोर आलेली नाही," असं ते म्हणाले आहेत.