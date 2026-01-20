English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  खूप मोठी चूक झाली, रात्री 3 वाजता ऑडिओ मेसेज, काही तासांनी संपूर्ण कुटुंब मृतावस्थेत सापडलं, शहरात एकच खळबळ

'खूप मोठी चूक झाली,' रात्री 3 वाजता ऑडिओ मेसेज, काही तासांनी संपूर्ण कुटुंब मृतावस्थेत सापडलं, शहरात एकच खळबळ

A family found dead in house: एक पुरुष, त्याची पत्नी, दोन अल्पवयीन मुलं आणि वृद्ध आई रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले होते आणि त्यांच्या शरीरावर गोळीबाराच्या जखमा होत्या. पोलिसांना हा हत्या आणि आत्महत्येचा प्रकार असल्याचा संशय आहे.    

शिवराज यादव | Updated: Jan 20, 2026, 07:03 PM IST
A family found dead in house: 40 वर्षीय अशोक राठी यांनी मध्यरात्री 3 वाजता आपल्या एका नातेवाईकाला ऑडिओ मेसेज पाठवला होता. यावेळी ते त्रस्त वाटत होते. 'माझ्याकडून खूप मोठी चूक झाली आहे', असं ते मेसेजमध्ये सांगत होते अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. काही तासांनी, सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर जिल्ह्यातील सरसावा शहरात अशोक, त्याची पत्नी व दोन लहान मुलं घरात मृतावस्थेत आढळले असं पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, जवळच राहणाऱ्या एका नातेवाईकाने त्यांचा दरवाजा अनेकदा ठोठावला. त्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. आतून कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर त्या नातेवाईकाने इमारतीवर चढून घरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याला आत जाता आलं नाही.

बराच वेळ झाला तरी कोणीही प्रतिसाद देत नसल्याने त्याने अखेर पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांचे एक पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचलं. त्यांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला आणि एकाच खोलीत रक्ताच्या थारोळ्यात पाच मृतदेह पडलेले आढळले.

पोलिसांनी सांगितलं की, अशोक जिल्हा प्रशासनाच्या महसूल विभागात अमीन (भूमापक) म्हणून काम करत होता. इतर मृतांमध्ये त्याची पत्नी अंजिता (35), दोन मुलं कार्तिक (16) आणि देव (14), आणि आई विद्यावती (70) यांचा समावेश होता.

पोलिसांनी सांगितलं की, प्राथमिक तपासानुसार अशोक नैराश्यात होता आणि त्याच्यावर उपचार सुरू होते. त्याने आपल्या कुटुंबातील सदस्यांवर गोळ्या झाडल्यानंतर स्वतःवर गोळी झाडली असावी, असा त्यांना संशय आहे. घराची झडती घेतली असता पोलिसांनी तीन गावठी पिस्तूल जप्त केले. वरवर पाहता मृत्यू गोळीबाराच्या जखमांमुळे झाल्याचं दिसत आहे. जखमांभोवती काळेपणा आढळला, जो दर्शवतो की गोळीबार अगदी जवळून करण्यात आला होता, असंही त्यांनी सांगितलं.

पोलिसांनी असंही सांगितलं की, त्यांना घरात जबरदस्तीने प्रवेश केल्याची कोणतीही चिन्हं किंवा झटापट झाल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही, ज्यामुळे बाहेरील व्यक्तीचा सहभाग होण्याची शक्यता कमी आहे. पीडितांना मृत्यूपूर्वी गुंगीचे औषध देण्यात आले असावे, असाही पोलिसांना संशय आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, त्यांनी घटनेपूर्वी अशोकने त्याच्या नातेवाईकांना पाठवलेले अनेक व्हॉइस नोट्स जप्त केले आहेत आणि त्यांची तपासणी करत आहेत.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, घटनेपूर्वी अशोकने आपल्या नातेवाईकांना पाठवलेले अनेक व्हॉइस नोट्स त्यांनी जप्त केले असून, त्यांची तपासणी केली जात आहे. सहारनपूरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक पदाचा कार्यभार सांभाळणारे आशीष तिवारी यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची सर्व संभाव्य बाजूंनी चौकशी केली जात आहे. एसएसपींनी सांगितले की, मृताच्या कुटुंबीयांकडून अद्याप कोणतीही औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही.

अशोकला गावातील त्याच्या वडिलोपार्जित घरी राहायला जायचे होते, ज्याला कुटुंबातील इतर सदस्यांचा विरोध होता. या प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून या मुद्द्याचीही चौकशी केली जात आहे, तसेच अशोकच्या वैद्यकीय इतिहासाचाही सखोल आढावा घेतला जात आहे, असंही पोलिसांनी सांगितलं आहे. 

पुरावे गोळा करण्यासाठी घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथक आणि श्वानपथकाला बोलावण्यात आलं होतं. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून, अहवालांची प्रतीक्षा आहे. घटनेचा नेमका क्रम निश्चित करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.

