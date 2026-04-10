गँगरेपची धक्कादायक घटना! तरुणीला उचलून जंगलात नेलं, होणाऱ्या नवऱ्यासमोर एकामागोमाग पाच जणांकडून बलात्कार, अन् नंतर...

Crime News: आपल्या होणाऱ्या नवऱ्यासोबत मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या तरुणीचं अपहरण करुन तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मंदिरात दर्शनासाठी गेले असता पाच आरोपींनी धमकावत तिचं अपहरण केलं आणि त्यानंतर जंगलात नेत सामूहिक बलात्कार केला. इतकंच नाही तर आरोपींनी तिला अश्लील व्हिडीओदेखील तयार केला. पोलिसांनी सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला आहे. तसंच आरोपी सुग्रीव. सचिन, पवन आणि शिवपूजन यांना अटक केली आहे. पोलीस पाचव्या आरोपीचा शोध घेत आहेत. उत्तर प्रदेशच्या बस्ती जिल्ह्यामधील मुंडेरवा ठाणे क्षेत्रात ही घटना घडली आहे.
लालगंज पोलीस ठाणे क्षेत्रात राहणाऱ्या पीडित तरुणीने सांगितलं की, 3 एप्रिलला ती आपल्या होणाऱ्या नवऱ्यासोबत लालगंज पोलीस ठाणे क्षेत्रात असणाऱ्या शिवमंदिरात दर्शनासाठी जात होती. मंदिरात पोहोचण्यासाठी त्यांनी कालव्याच्या काठाला तयार करण्यात आलेल्या रस्त्याचा वापर केला. कालव्यालगतच्या रस्त्याने प्रवास करत असताना, स्वच्छतागृहाचा वापर करण्यासाठी ती थोड्या अंतरावर थांबली. त्याच वेळी, मोटरसायकलवरून तीन तरुण त्या ठिकाणी आले. त्यांनी तिला आणि तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याला गराडा घातला आणि त्यांची चौकशी करण्यास सुरुवात केली. या चौकशीदरम्यान, आपण मंदिराकडे जात असल्याचं त्या दोघांनी सांगितलं.
पीडितेने म्हटलं आहे की, आम्ही आरोपींना वारंवार सांगत होतो की आमचं लग्न ठरलं आहे. त्यांनी फोनवरुन पीडितेच्या आणि तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याच्या आई-वडिलांशी संवादही साधला. यानंतर त्यांनी दोघांनी बाईक आणि स्कुटीवर बसवलं. आम्ही तुम्हाला मंदिरात घेऊन जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण आरोपींनी आम्हाला मंदिरात न नेता एका निर्जनस्थळी नेलं. त्यांनी आम्हाला मारहाण केली आणि जातीवाचक शब्द वापरले. यानंतर पाच तरुणांनी माझ्यावर लैंगिक अत्याचार केले. यादरम्यान त्यांनी माझा व्हिडीओही शूट केला. जर तुम्ही कुठे वाच्यता केली तर आम्ही हा व्हिडीओ व्हायरल करु अशी त्यांनी धमकी दिली.
या घटनेबाबत, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक श्यामकांत यांनी सांगितले की, 8 तारखेला पीडितेने मुंडरवा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली. तक्रार मिळताच, तात्काळ घटनास्थळाची पाहणी करण्यात आली. पीडितेने दिलेल्या माहितीनुसार, गुन्ह्याच्या घटनास्थळाची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर पीडितेने सादर केलेल्या अर्जाच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला. पीडितेचा जबाब अधिकृतपणे नोंदवून घेण्यात आला आहे.
पोलीस अधीक्षकांच्या देखरेखीखाली एक विशेष पथक गठीत करण्यात आले. चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.