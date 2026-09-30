/15 वर्ष ज्याला भाऊ समजून बांधली राखी, तोच निघाला...; वडीलही हादरले, थेट स्मशान गाठलं अन्...

उत्तर प्रदेशच्या प्रयागराजमधील एक घटना सध्या चर्चेत आहे. येथे झालेल्या एका लग्नामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. याचं कारण एका 20 वर्षीय तरुणाने अशा तरुणाशी लग्न केलं आहे, ज्याला ती मागील 15 वर्षांपासून राखी बांधत होती. दरम्यान मुलीने आपल्या मानलेल्या भावाशीच लग्न केल्याने तिच्या वडिलांनी संबंध तोडून टाकले. इतकंच नाही तर त्यांनी मुलीचे प्रतिकात्मक अंत्यसंस्कार केले आहेत. त्यांनी मुलीच्या फोटोवर स्वर्गीय लिहून आपण हे नातं कायमचं तोडून टाकत असल्याची घोषणा केली. तरुणीने आपल्या कुटुंबीवर गंभीर आरोप केले आहेत. तरुणीचा दावा आहे की, तिने आपल्या मनाने लग्न केलं आहे आणि आता ती आपल्या पतीसह आनंदात आहेत. हे प्रकरण यमुनानगरमधील औद्योगिक पोलीस ठाणे क्षेत्रातील आहे.
गणेश त्याची पत्नी मन्शा आणि चार मुलांसोबत राहतात. त्यांची दुसरी मुलगी 20 वर्षांची आहे. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, गावातील रहिवासी असलेला 22 वर्षीय शशवत बऱ्याच काळापासून त्यांच्या घरी येत असे. शशवत एलएलबीचे शिक्षण घेत आहे, तर त्याचे वडील वीज विभागात काम करतात. कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, त्यांची मुलगी आणि शशवत एकमेकांना भाऊ-बहीण मानत होते. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, मुलगी सुमारे 15 वर्षांपासून शशवतला राखी बांधत होती. मात्र, त्या दोघांमधील जवळीक कुटुंबाला माहीत नव्हती, असे म्हटले जाते. 20 सप्टेंबर रोजी ते दोघे घरातून बाहेर पडले आणि नंतर त्यांनी आंतरजातीय विवाह केला.
मुलीचा दावा आहे की, तिचे आणि शशवतचे एकमेकांवर प्रेम होते आणि त्यांनी स्वतःच्या मर्जीने लग्न केले. तिने आपल्या कुटुंबीयांना आणि इतरांना त्यांना त्रास न देण्याचे आवाहनही केले आहे. लग्नानंतर, तिच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या प्रतिकात्मक अंत्यविधीवर प्रतिक्रिया देताना तिने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. तिचा दावा आहे की, 22 ऑगस्ट रोजी तिच्या कुटुंबीयांनी तिचे आयुष्य संपले असे समजून तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले. तिच्या म्हणण्यानुसार, त्याच दिवशी तिने आपल्या कुटुंबासोबतचे संबंध संपवण्याचाही निर्णय घेतला. त्या तरुणीने सांगितले की, तिच्या पतीचे नाव शशवत असून ती सध्या त्याच्यासोबत राहत आहे.
तरुणीने तिच्या वडिलांवर मारहाण आणि मानसिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे. तिचे म्हणणे आहे की, ती बऱ्याच काळापासून आजारी होती, परंतु तिच्या कुटुंबाने तिला योग्य उपचार दिले नाहीत. तरुणीच्या म्हणण्यानुसार, लग्नानंतर तिचा नवरा आणि सासरचे लोक तिची काळजी घेत आहेत आणि तिच्यावर उपचार करत आहेत. ती तिच्या नवऱ्यासोबत आनंदी असल्याचा दावा करते. तिच्या पतीने तिच्या घरातून दोन लाख रुपये घेतल्याचा आरोपही तिने फेटाळला आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंबाकडे कधीही एवढी मोठी रक्कम नव्हती.
दरम्यान, त्या तरुणीचे वडील गणेश यांना 21 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या मुलीच्या लग्नाची बातमी समजली. यानंतर, त्यांनी तिला मृत मानत प्रतिकात्मक अंत्यसंस्कार केले. तरुणीच्या आईचे म्हणणे आहे की, शशवत बऱ्याच काळापासून त्यांच्या घरी येत होता आणि नंदिनी त्याला आपला भाऊ मानून जवळपास 15 वर्षांपासून राखी बांधत होती. आईचा आरोप आहे की, शशवतने तिच्या मुलीला फसवून दूर नेले. कुटुंबाने लग्नाच्या दीर्घायुष्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून आपल्या मुलीच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूच्या स्मृतिदिनी, म्हणजेच 22 सप्टेंबर रोजी, विधी पार पडले. आईच्या मते, आता कुटुंबाचा तिच्याशी कोणताही संबंध राहिलेला नाही.
सध्या, या संपूर्ण प्रकरणात तरुणी आणि तिचे कुटुंबीय एकमेकांवर वेगवेगळे आरोप करत आहेत. एकीकडे, तरुणीचा दावा आहे की तिचा विवाह हा परस्पर संमतीने घेतलेला निर्णय होता, तर दुसरीकडे, तिचे कुटुंबीय याला आमिष दाखवून फसवल्याचे प्रकरण म्हणत आहेत. केवळ अधिकृत तथ्ये आणि तपासाची सद्यस्थितीच परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट करेल.