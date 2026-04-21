English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
'मी तुला अनोखा प्रपोज करणार आहे', तरुणीने आधी प्रियकराचे डोळे बांधले, नंतर खुर्चीला बांधून पेटवलं; VIDEO काढून घेतला मृत्यूचा आनंद

Crime News: पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रेरणा किरणसोबत मागील वर्षभरापासून संबंधात होती.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 21, 2026, 09:24 PM IST
Crime News: मनात निर्माण झालेला गैरसमज आणि संताप माणसाला काय करायला लावू शकतो याचा नेम नाही. संतापाच्या भरात अनेकदा हातून असं एखादं कृत्य घडतं ज्याचा आयुष्यभर पश्चाताप होतो. पण जेव्हा थंड डोक्याने गुन्हा केला जातो, तेव्हा तो जास्त हादरवणारा असतो. बंगळुरुमध्ये अशीच एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीने आपल्या प्रियकराची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केली आहे. सर्वात आधी तिने प्रियकराला घरी बोलावलं. नंतर त्याला नव्या पद्धतीने प्रपोझ करणार आहे सांगत डोळे पट्टीने झाकले आणि त्याला खुर्चीला बांधलं. यावेळी प्रियकरालाही पुढत्या काही मिनिटात आपल्याला मृत्यू गाठणार आहे याची कल्पना नव्हती. त्याच बांधलेल्या अवस्थेत तरुणीने त्याला जिवंत पेटवून दिलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रियकर वारंवार दुर्लक्ष करत असल्याने तरुणी नाराज होती. इतकंच नाही तर तरुणीने प्रियकर जिवंत जळत असताना त्याचा व्हिडीओ काढला आणि त्याला जिवंत मरताना पाहिलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मागील एका वर्षापासून दोघे नात्यात 

पोलिसांनी सांगितल्यानुसार, प्रेरणा आणि किरण दोघेही 27 वर्षांचे आहेत. ते दुकानात एकत्र काम करत होते. मागील एका वर्षापासून दोघे नात्यात होते. किरण आपल्याकडे हवं तितकं लक्ष देत नसल्याने प्रेरणा नाराज होती. तो आपल्याशी लग्न करु इच्छित नसल्याचंही तिला वाटत होतं. 

डोळ्यांवर पट्टी बांधली आणि एका खुर्चीवर बसवलं

प्रेरणा बंगळुरूच्या अंजनपुरा येथे वास्तव्यास आहे. ती आई आणि भावासोबत राहते. मंगळवारी घरी एकटी असताना तिने किरणला घरी बोलावलं होतं. किरण पोहोचल्यावर, दोघांनी काही वेळ गप्पा मारल्या. त्यानंतर तिने किरणच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली आणि एका खुर्चीवर बसवलं. हे सगळं करत असताना ती मोबाईलमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्ड करत होती. 

परदेशात मुली प्रपोझ करतात त्याप्रकारे करणार आहे

अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे की, प्रेरणाने हात बांधण्यास सुरुवात केली असता किरणने आधी आक्षेप घेतला. यानंतर तिने आपण ज्याप्रकारे परदेशात मुली प्रपोझ करतात त्याप्रकारे तुला प्रपोझ करणार असल्याचं सांगितलं. 

खुर्चीला बांधून पेटवून दिलं

हात-पाय बांधलेल्या आणि डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या अवस्थेत किरण प्रपोझची वाट पाहत होता. तर दुसरीकडे प्रेरणा हत्येची तयारी करत होती. प्रेरणाने आधीच ज्वलनशील पदार्थ आणला होती. तो तिने त्याच्या अंगावर ओतला आणि नंतर त्याला पेटवून दिलं. 

दुर्लक्ष करत असल्याने केली हत्या

पोलिसांनी याप्रकरणी प्रेरणाला बेड्या ठोकल्या आहेत. "आम्ही त्या महिलेला ताब्यात घेतलं आणि चौकशी केल्यानंतर, तिने पेटवून हत्या केल्याचं निष्पन्न झालं आहे. त्या दोघांचे प्रेमसंबंध होते आणि तो आपल्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असे तिलं वाटत होतं," असं पोलीस उपायुक्त डी.एल. नागेश यांनी सांगितलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
crime newsMurder

