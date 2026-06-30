'मला फक्त 2 मिनिटं लागतील,' तरुणाकडून बंद कारमध्ये तरुणीचा लैंगिक छळ; तिने शूट केला VIDEO

धावत्या कारमध्ये आपला लैंगिक छळ झाल्याचा आरोप एका तरुणीने केला आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये ही घटना घडली आहे. तरुणीच्या तक्रारीनुसार, आरोपीने मोमोज खाण्याच्या बहाण्याने तिला बाहेर बोलावलं होतं. दोघेही एकमेकांना ओळखत होते असं दिसत आहे. घराबाहेर पडल्यानंतर सीएनजी (CNG) भरण्यासाठी गाडी थांबवण्याचा बहाणा करत ती एका निर्जन रस्त्याकडे वळवली.
तरुणीच्या आरोपानुसार, तरुणाने अश्लील टिप्पणी करत लैंगिक संबंधांची मागणी केली. तसंच तिला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला आणि तिला गाडीतून बाहेर पडण्यापासून रोखलं. तरुणीने हे सर्व सुरु असताना छुप्या पद्धतीने मोबाईलवर सगळी घटना कैद केली. तरुणीने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे पूर्व दिल्लीतील मंडावली पोलिसांनी गुन्हा (FIR) दाखल केला आहे.
व्हिडीओत तरुणी आपल्याला जाऊ द्यावं यासाठी आरोपी तरुणीकडे विनंती करताना दिसत आहे. यावेळी तरुण तिच्याकडे लैंगिक सुखाची मागणी करत असतो. एका क्षणी तरुणी पूर्णपण हतबल होताना दिसते.
एका क्षणी, हताशपणा आणि धैर्य यामध्ये अडकलेली तरुणी गाडीच्या खिडकीतून बाहेर उडी मारण्याचं धाडस करते. शिव्या आणि लैंगिक सुखाचा उल्लेख असणाऱ्या या व्हिडिओमध्ये तिचा आवाज येत आहे. "जर तू मला स्पर्शही केलास, तर मी एखाद्या गाडीसमोर उडी मारून माझे आयुष्य संपवेन," असं ती बोलताना ऐकू येत आहे.
'मी तुला माझ्या शरिराला हात लावू देणार नाही,' असं तरुणी वारंवार बोलताना ऐकू येत आहे. तसंच तरुणाला तू माझ्याशी खोटं बोललास म्हणून सुनावतानाही दिसत आहे. यावेळी तरुण तिला फक्त दोन मिनिटं लागतील असं सांगत राहतो. तसंच तिला तुझी प्रतिमा डागाळण्याची धमकीही देतो. दिल्ली पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरु आहे.