कुत्र्याला खायला घालणाऱ्या तरुणीला 38 सेकंदात लगावल्या 10 कानाखाली; VIDEO व्हायरल

Viral Video: देशात गेल्या काही दिवसांपासून भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. सुप्रीम कोर्टाने राजधानी दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्राणीप्रेमी संतापले होते. दरम्यान आता सुप्रीम कोर्टाने या कुत्र्यांची सुटका करत योग्य व्यवस्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर प्राणीप्रेमींकडून जल्लोष केला जात असताना, दुसरीकडे विरोध करणाऱ्यांनी नाराजी जाहीर केली आहे. यादरम्यान गाझियाबादमध्ये भटके कुत्रे समर्थक आणि विरोधक आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं.
गाझियाबादमध्ये एका व्यक्तीने तरुणीला 38 सेकंदात 10 कानाखाली मारल्या आहेत. त्याच्या घराजवळ तरुणी एका भटक्या कुत्र्याला खायला घालत असल्याने तो संतापला आणि कानाखाली मारु लागला.
गाझियाबाद येथील रहिवासी असणारी यशिका शुक्लाने सांगितलं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि आसपासच्या भागात भटक्या कुत्र्यांना स्थलांतरित करण्याबाबत 11 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात बदल केल्यानंतर काही तासांतच, शुक्रवारी रात्री उशिरा ती कुत्र्यांना खायला घालत होती. हा निर्णय फारच कठोर असल्याचंही तिने म्हटलं.
यशिका शुक्लाने दावा केला आहे की, ती श्वानांसाठी नियुक्त केलेल्या ठिकाणी खायला घालत होती, तेव्हा विजयनगरमधील ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव्ह सोसायटीतील कमल खन्ना नावाचा एक माणूस आला आणि तिला कानाखाली मारु लागला. ही सर्व घटना मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
"दीदी, व्हिडिओ रेकॉर्ड कर. हा मला मारहाण करत आहे," असं तरुणी सांगत असल्याचं व्हिडीओत ऐकू येत आहे. यावर ती व्यक्तीही 'हो रेकॉर्ड कर' सांगतो. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, तो पुरूष तरुणीला 10 वेळा कानाखाली मारताना दिसत आहे. यादरम्यान तो तरुणीने आधी हात उचलला असा दावाही करत आहे. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून खन्ना याला ताब्यात घेतलं आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाविरोधात रोष व्यक्त होऊ लागल्यानंतर शुक्रवारी राजधानीतून हजारो भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याचा आणि काढून टाकण्याचा आपला आदेश मागे घेतला. या महिन्याच्या सुरुवातीला न्यायालयाने शहर अधिकाऱ्यांना सर्व कुत्र्यांना पकडण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये ठेवावे आणि सोडू नये असे आदेश दिले होते.
दरम्यान गुरुवारी न्यायालयाने एक नवीन आदेश जारी केला, ज्यामध्ये भटक्या कुत्र्यांना रेबीज झाल्याचा किंवा "आक्रमक वर्तन दाखविण्याचा" संशय नसल्यास "लसीकरण आणि निर्जंतुकीकरणानंतर सोडले पाहिजे असं म्हटलं. न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांसाठी नियुक्त केलेल्या खाद्यपदार्थांची व्यवस्था करण्याचेही आदेश दिले.
FAQ
1) भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न काय आहे?
भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि त्यांचे हल्ले, विशेषतः मुलांवर आणि वृद्धांवर होणारे हल्ले, यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरात चिंता वाढली आहे. 2024 मध्ये देशभरात 37 लाखांहून अधिक कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटना नोंदवल्या गेल्या, तर महाराष्ट्रात 12.7 लाख भटकी कुत्री आहेत.
2) भटक्या कुत्र्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा नवीनतम निर्णय काय आहे?
22 ऑगस्ट 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टाने 11 ऑगस्टच्या आदेशात सुधारणा केली. नवीन आदेशानुसार: भटक्या कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण (नसबंदी) आणि रेबीजविरोधी लसीकरण करून त्यांना ज्या ठिकाणी पकडले तिथेच सोडले जाईल.
रेबीजग्रस्त किंवा आक्रमक कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवले जाईल.
सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालण्यास मनाई; यासाठी प्रत्येक महानगरपालिकेत ‘फीडिंग झोन’ तयार केले जातील.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल.
हा आदेश देशभर लागू आहे, फक्त दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित नाही.
3) भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्याबाबत नियम काय आहेत?
सार्वजनिक ठिकाणी (रस्ते, सोसायटी, बाजार) कुत्र्यांना खायला घालण्यास बंदी आहे.
महानगरपालिकांनी प्रत्येक वॉर्डात ‘फीडिंग झोन’ तयार करावेत, जिथे सूचना फलक लावले जातील.
नियम मोडणाऱ्यांवर दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
कुत्र्यांना खायला घालण्यासाठी महानगरपालिकांनी खाद्य केंद्रे उभारावीत