English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बापाने मुलीचे हात घट्ट बांधून कालव्यात फेकलं, 2 महिन्यांनी 'ती' परत आली; सत्य उलगडल्यावर पोलीसही हादरले

Viral News: 17 वर्षीय मुलीला तिच्या वडिलांनी हात दोरीने बांधून कालव्यात फेकून दिलं होतं. मात्र 2 महिन्यांनी जे कागी घडलं ते ऐकल्यानंतर सर्वजण हादरले आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 8, 2025, 01:12 PM IST
बापाने मुलीचे हात घट्ट बांधून कालव्यात फेकलं, 2 महिन्यांनी 'ती' परत आली; सत्य उलगडल्यावर पोलीसही हादरले

Viral News: एका पित्याने आपल्या 17 वर्षीय मुलीचे हात दोरीने बांधून कालव्यात फेकून दिलं होतं. बापाने तिला कालव्यात ढकलून दिलं होतं. मात्र बापाने हत्या केल्यानंतर दोन महिन्यांनी मुलगी आपल्या घरी परतली आणि सर्वांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. शाळेतून बाहेर पडलेली आणि आपल्या चार बहिणींमध्ये सर्वात मोठी असणारी मुलगी रविवारी माध्यमांसमोर आली. यावेळी तिने आपण कशाप्रकारे वाचलो हा भयानक घटनाक्रम सांगितला. इतकंच नाही तर वडिलांना जेलमधून सोडून द्यावं अशी धक्कादायक मागणीही केली. 

Add Zee News as a Preferred Source

29 सप्टेंबरला मुलीची आई आणि तिच्या तीन बहिणींसमोर ही धक्कादायक घटना घडली. तिचे वडील सुरजित सिंग यांनी तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला. त्यांनी तिचे हात दोरीने बांधले आणि कालव्यात ढकलून दिलं. बापाने ही सगळी घटना कॅमेऱ्यात कैद केली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. 

मुलीच्या चुलत भावाने केलेल्या तक्रारीवर पोलिसांनी कारवाई केली. फिरोजपूर शहर पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आणि सुरजित सिंगला अटक केली. तेव्हापासून सुरजित सिंग सेंट्रल जेलमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

मुलीची धाडसी सुटका

मुलीने माध्यमांसमोर आपण कशाप्रकारे वाचलो याचा भयावह घटनाक्रम सांगितला. तिने सांगितलं की, कालव्याच्या वेगवान प्रवाहाने तिला वाहून नेलं तेव्हा तिच्या मनगटांवरील दोरी चमत्कारिकरित्या सैल झाली. वाहून जाताना, तिचे डोके पाण्यातून बाहेर पडणाऱ्या लोखंडी सळईवर आदळले. यामुळे तिला प्रचंड वेदना झाल्या. मात्र यामुळेच तिचा जीव वाचला. तिने ती सळई पकडली आणि काठावर पोहोचली.

त्यानंतर रस्त्याने जाणाऱ्या तिघआंनी तिला पाहिले आणि बाहेर खेचून काढलं. तथापि, तिने दोन महिने तिला नेमका कुठे आश्रय मिळाला हे उघड केलं नाही. परंतु ती आजारी होती आणि उपचार घेत असल्याचे सांगितलं. 

'माझ्या वडिलांना सोडा, बहिणींना त्यांची गरज'

तिने आता पोलीस अधिकाऱ्यांना तिच्या वडिलांना सोडण्याची विनंती केली आहे. "माझ्या लहान बहिणींकडे, त्यांची काळजी घेण्यासाठी दुसरे कोणीही नाही," असं ती रडत सांगत होती. 

तिने आरोप केला आहे की तिच्या आईने हल्ल्यादरम्यान रागाच्या भरात, मद्यधुंद वडिलांवर हल्ला केला. माझा नातेवाईकांवर विश्वास नाही असं सांगत तिने पोलीस संरक्षणाची मागणी देखील केली आहे. पोलीस सध्या तपासावर लक्ष केंद्रीत करत आहेत.

मुलीने साक्षीने प्रकरण उलगडत असताना, खुनाच्या गुन्ह्याऐवजी खुनाचा प्रयत्न कलमांतर्गत गुन्हा दाखले केला जाण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
PunjabPunjab Teenviral news

इतर बातम्या

विधानभवन परिसरात निलेश राणे आणि रवींद्र चव्हाण आले आमने-साम...

नागपूर