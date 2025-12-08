बापाने मुलीचे हात घट्ट बांधून कालव्यात फेकलं, 2 महिन्यांनी 'ती' परत आली; सत्य उलगडल्यावर पोलीसही हादरले

Viral News: एका पित्याने आपल्या 17 वर्षीय मुलीचे हात दोरीने बांधून कालव्यात फेकून दिलं होतं. बापाने तिला कालव्यात ढकलून दिलं होतं. मात्र बापाने हत्या केल्यानंतर दोन महिन्यांनी मुलगी आपल्या घरी परतली आणि सर्वांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. शाळेतून बाहेर पडलेली आणि आपल्या चार बहिणींमध्ये सर्वात मोठी असणारी मुलगी रविवारी माध्यमांसमोर आली. यावेळी तिने आपण कशाप्रकारे वाचलो हा भयानक घटनाक्रम सांगितला. इतकंच नाही तर वडिलांना जेलमधून सोडून द्यावं अशी धक्कादायक मागणीही केली.
29 सप्टेंबरला मुलीची आई आणि तिच्या तीन बहिणींसमोर ही धक्कादायक घटना घडली. तिचे वडील सुरजित सिंग यांनी तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला. त्यांनी तिचे हात दोरीने बांधले आणि कालव्यात ढकलून दिलं. बापाने ही सगळी घटना कॅमेऱ्यात कैद केली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
मुलीच्या चुलत भावाने केलेल्या तक्रारीवर पोलिसांनी कारवाई केली. फिरोजपूर शहर पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आणि सुरजित सिंगला अटक केली. तेव्हापासून सुरजित सिंग सेंट्रल जेलमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
मुलीने माध्यमांसमोर आपण कशाप्रकारे वाचलो याचा भयावह घटनाक्रम सांगितला. तिने सांगितलं की, कालव्याच्या वेगवान प्रवाहाने तिला वाहून नेलं तेव्हा तिच्या मनगटांवरील दोरी चमत्कारिकरित्या सैल झाली. वाहून जाताना, तिचे डोके पाण्यातून बाहेर पडणाऱ्या लोखंडी सळईवर आदळले. यामुळे तिला प्रचंड वेदना झाल्या. मात्र यामुळेच तिचा जीव वाचला. तिने ती सळई पकडली आणि काठावर पोहोचली.
त्यानंतर रस्त्याने जाणाऱ्या तिघआंनी तिला पाहिले आणि बाहेर खेचून काढलं. तथापि, तिने दोन महिने तिला नेमका कुठे आश्रय मिळाला हे उघड केलं नाही. परंतु ती आजारी होती आणि उपचार घेत असल्याचे सांगितलं.
तिने आता पोलीस अधिकाऱ्यांना तिच्या वडिलांना सोडण्याची विनंती केली आहे. "माझ्या लहान बहिणींकडे, त्यांची काळजी घेण्यासाठी दुसरे कोणीही नाही," असं ती रडत सांगत होती.
तिने आरोप केला आहे की तिच्या आईने हल्ल्यादरम्यान रागाच्या भरात, मद्यधुंद वडिलांवर हल्ला केला. माझा नातेवाईकांवर विश्वास नाही असं सांगत तिने पोलीस संरक्षणाची मागणी देखील केली आहे. पोलीस सध्या तपासावर लक्ष केंद्रीत करत आहेत.
मुलीने साक्षीने प्रकरण उलगडत असताना, खुनाच्या गुन्ह्याऐवजी खुनाचा प्रयत्न कलमांतर्गत गुन्हा दाखले केला जाण्याची शक्यता आहे.