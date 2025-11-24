लग्नाला निघालेल्या नवरदेवाला उलटी आली अन सगळंच संपल, 'ती' एक चूक नडली, सनई चौघड्याऐवजी लग्नघरात पसरली शोककळा

लग्नघर असल्याने घरात सनई चौघडे वाजत सर्वांकडून आनंद साजरा केला जात होता. मात्र काही वेळाने या आनंदाच दु:खात रुपांतर होईल याची कोणालाही कल्पना नव्हती. सुबोध कुमार लग्नाला जात असताना गाडीतून खाली उतरला असताना त्याला भरधाव वेगात धावणाऱ्या गाडीने धडक दिली. यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ज्यामुळे लग्नघरात चित्रपट पालटलं आणि सर्वांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला.
ही घटना बिनौली पोलीस स्टेशन परिसरात घडली. पिचोक्रा गावातील रहिवासी सुबोध रविवारी रात्री सरूरपूर कलान गावात त्याच्या वराचीसह आला होता, जिथे मिरवणूक पंचायत घरात नाश्ता आणि जेवणासाठी थांबली होती.
नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुबोधला मळमळ जाणवू लागली होती. तो गाडीतून खाली उतरला आणि रस्त्याच्या कडेला उलट्या करु लागला. याचदरम्यान विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एका अनियंत्रित ट्रकने त्याला चिरडलं. गाडीने त्याला काही मीटर ओढत नेलं. यानंतर ट्रक चालकाने तेथून पळून गेला. उपस्थित नातेवाईकांनी त्याला तातडीने एका खासगी रुग्णालयात नेलं आणि नंतर त्याला जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं. पण डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं.
घटनेची माहिती मिळताच बिनौली पोलिस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. ट्रक चालकाचा शोध घेण्यासाठी अधिकारी महामार्ग आणि आसपासच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. पोलिसांनी सांगितलं की, तपास आणि कुटुंबाच्या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला जाईल आणि कारवाई केली जाईल.
या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर वधूच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. सुबोध हा त्याच्या घरातील एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या वळणावरच ते उद्धस्त होण्याची दुर्दैवी वेळ आली.
सुखपाल सिंग नावाच्या एका नातेवाईकाने पुष्टी केली की सुबोध उलट्या करण्यासाठी गाडीतून बाहेर पडला होता आणि वेगाने येणाऱ्या ट्रकने त्याला धडक दिली. जिल्हा रुग्णालयाचे डॉ. राज सिंग यांनी सांगितलं आहे की, रस्ते अपघातानंतर रविवारी रात्री 10.30 वाजता सुबोधला रुग्णालयात आणण्यात आले. डॉक्टरांनी सांगितले की, सुबोधला रुग्णालयात दाखल केले तेव्हा त्याचा मृत्यू झाला होता आणि वाचवण्याची काहीच शक्यता नव्हती.