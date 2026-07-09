'माझी बायको त्यांना दागिने देत होती तरी ते थांबले नाहीत,' पतीने सांगितला धक्कादायक घटनाक्रम, 'रात्री रस्त्याच्या मधोमध 9 जणांनी...'

कारने प्रवास करताना नऊ जणांनी मिळून एका कारचालकाला बेदम मारहाण केल्याची धक्कादाक घटना समोर आली आहे. बंगळुरु-म्हैसूर महामार्गावर रात्री 10.30 वाजण्याच्या सुमारास हा सर्व प्रकार घडला. आरोपी मारहाण करत असताना चालकाची पत्नी त्यांच्याकडे विनवणी करत होती. हवं तर माझं सोन घ्या, पण सोडून द्या असं ती सांगत असतानाही आरोपींना काही फरक फडला नाही. हा सर्व प्रकार मागून येणाऱ्या कारच्या डॅशकॅममध्ये कैद झाला आहे. मंड्या जिल्ह्यातील मद्दूरजवळ झालेल्या या हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे.
सागर कुमार असं पीडित व्यक्तीचं नाव आहे. नऊ जणांनी त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबावर हल्ला केल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. या हल्ल्यामुळे आपल्या पत्नीला खूप मोठा मानसिक धक्का बसल्याचं ते म्हणाले आहेत.
"त्यांनी मला, माझ्या बायकोला आणि 10 महिन्याचा बाळाला मारहाण केली. माझ्या पत्नीने हात जोडून त्यांच्याकडे सोडून देण्यासाठी भीक मागितली. आमच्यासोबत लहान बाळ असल्याचं ती वारंवार सांगत होती. तुम्ही हवं तर माझं सोन घ्या, जे हवं ते घ्या पण सोडून द्या अशी विनवणी ती करत होती. पण त्यांनी मारहाण करणं थांबवलं नाही," असा भयावह घटनाक्रम सागर यांनी सांगितला.
एका कारच्या डॅशकॅममध्ये सगळा प्रकार कैद झाला आहे. त्यात दिसत आहे की, काही जण महामार्गाच्या मधोमध सागरची कार अडवून तिला घेराव घालताना, त्याला बाहेर ओढून काढताना आणि रस्त्यावरच मारहाण करताना दिसत आहेत. त्याची पत्नी त्याला वाचवण्यासाठी पुढे येताना दिसते, तर परिस्थिती निवळण्याच्या उद्देशाने दुसऱ्या वाहनातील एक व्यक्ती मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करते; तरीही मारहाण सुरूच राहते.
A shocking road rage incident occurred on the Bengaluru Mysuru highway near Maddur on July 5 at 10:00 PM.— Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) July 7, 2026
Following a minor collision, a group of men blocked a family's car and assaulted the driver.
After the dashcam video went viral, police quickly arrested three suspects pic.twitter.com/sQHZyRAnFv
"माझे कुटुंब नशीबवान ठरले कारण ती संपूर्ण घटना व्हिडिओमध्ये कैद झाली होती. महामार्गांवर पुराव्याशिवाय अशा किती घटना घडत असतील, याचा विचार करा. त्या पीडितांना कधी न्याय मिळेल?", असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक्सप्रेसवेवर सागरची कार दुसऱ्या एका वाहनाला धडकल्याने हा वाद सुरू झाला. धडकेवरून दोन्ही वाहनांमधील प्रवाशांमध्ये झालेला वाद हिंसक वळणावर गेला. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या सागरने सोमवारी तक्रार दाखल केली.
"महामार्गावर अनेक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत, ज्यामुळे अशा हल्लेखोरांना पळून जाणं शक्य होतं. हा आघात आणि दुखापत सहन केल्यानंतर, मला वाटतं की व्यवस्थेत बदल होणं गरजेचं आहे, जेणेकरून असे गुन्हे कोणाच्याही नजरेतून सुटणार नाहीत आणि दोषींना शिक्षा होईल," अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.