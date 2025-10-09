जगात सर्वात जास्त कमाई करणाऱ्या भारतातील अत्यंत महत्वाच्या सेक्टरला मोठा दिलासा! अमेरिकेने 100 टक्के टॅरिफचा निर्णय डायरेक्ट रद्द केला

Donald Trump Tariff News: अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसला आहे. यातच आता एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जागात सर्वात जास्त कमाई करणाऱ्या भारतातील अत्यंत महत्वाच्या सेक्टरला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेने जेनेरिक औषधांवर 100 टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय औषध कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेला पुरवल्या जाणाऱ्या जवळजवळ अर्ध्या जेनेरिक औषधांची निर्यात भारतातून केली जाते. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना याचा मोठा फायदा होईल.
अमेरिकेने जेनेरिक औषधांवर 100 टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय मागे घेतल्याने औषधांसाठी भारत आणि इतर देशांमधील औषध कंपन्यांवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकन नागरिकांना देखील फायदा होईल. 100 टक्के शुल्कामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत काही जेनेरिक औषधांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा होती. एका अहवालानुसार, एकटा भारत अमेरिकेला पुरवल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांपैकी 47 टक्के निर्यात करतो.
अमेरिकेत भारतीय औषधांचा निर्यात दर वेगाने वाढत आहे. 2025 च्या आर्थिक वर्षात, भारतीय औषध कंपन्यांची निर्यात 30 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, जी वार्षिक वाढ अंदाजे 31 टक्के आहे. अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय जेनेरिक औषधांची मागणी देखील वाढली आहे, ज्याचा थेट परिणाम औषध निर्यात डेटामध्ये दिसून येतो. ट्रम्पच्या निर्णयानंतर, जेनेरिक औषधांचा व्यापार आणखी वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे. भारत हा औषधांचा इतका मोठा उत्पादक आहे की त्याला जगातील औषधनिर्माण म्हणून ओळखले जाते.
अलिकडेच अमेरिकेने सोशल मीडियाद्वारे घोषणा काही औषधांवर 100 टक्के कर लादणार असल्याची घोषणा केली होती. जर कंपन्या अमेरिकेत औषधे तयार करत असतील तर हा कर दर लागू होणार नाही. त्यानंतर, औषध कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली. अमेरिकन नागरिक भारतीय औषधांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. भारत मोठ्या प्रमाणात औषधे निर्यात करतो, ज्यात मधुमेह, रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल आणि अँटीबायोटिक्स यांचा समावेश आहे. सरासरी, अमेरिकन नागरिकांना भारतातून पाठवल्या जाणाऱ्या औषधांसाठी कमी खर्च येतो. म्हणूनच, अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय औषधांना मागणी आहे.
FAQ
1 अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे काय परिणाम झाला आहे?
अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली असून, याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसला आहे. मात्र, आता जेनेरिक औषधांवर १०० टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय मागे घेतल्याने भारतीय औषध क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
2 जेनेरिक औषधांवर टॅरिफ मागे घेण्याचा निर्णय कशामुळे महत्त्वाचा आहे?
अमेरिकेला पुरवल्या जाणाऱ्या जवळजवळ अर्ध्या जेनेरिक औषधांची निर्यात भारतातून होते. एका अहवालानुसार, भारत अमेरिकेला ४७ टक्के जेनेरिक औषधांची निर्यात करतो. या निर्णयामुळे भारतीय औषध कंपन्यांना मोठा फायदा होईल आणि जेनेरिक औषधांचा व्यापार वेगाने वाढेल.
3 या निर्णयाचा अमेरिकन नागरिकांना काय फायदा होईल?
अमेरिकन नागरिक भारतीय आणि इतर देशांच्या औषध कंपन्यांवर अवलंबून आहेत. १०० टक्के टॅरिफमुळे औषधांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता होती. टॅरिफ मागे घेतल्याने अमेरिकन बाजारपेठेत औषधांच्या किमती स्थिर राहतील आणि नागरिकांना स्वस्तात औषधे मिळतील.