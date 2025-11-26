English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पत्नी दारु पिऊन घरी पोहोचली; स्वत: दारुच्या नशेत बुडालेल्या पतीने संतापात उचलून जमिनीवर आपटलं, घरभर फक्त...

Crime News: झारखंडच्या पलामू जिल्ह्यात शिल्पी देवी नावाच्या महिलेला पतीने उचलून जमिनीवर आपटलं. पोलिसांनी याप्रकरणी पतीला अटक केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 26, 2025, 12:16 PM IST
पत्नी दारु पिऊन घरी पोहोचली; स्वत: दारुच्या नशेत बुडालेल्या पतीने संतापात उचलून जमिनीवर आपटलं, घरभर फक्त...

Crime News: झारखंडच्या पमालू जिल्ह्यात पतीने पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पती उपेंद्र पार्थियाने केलेल्या हल्ल्यात 22 वर्षीय पत्नी शिल्वा देवी गंभीर जखमी झाली होती.पती आणि पत्नी दोघेही दारुच्या नशेत घरी पोहोचले होते. यावरुन दोघांमध्ये वाद झाला. शाब्दिक वादाला नंतर हिंसक वळण मिळालं अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. उपेंद्रने पत्नी दारुच्या नशेत आल्याने संतापाच्या भरात उचलून जमिनीवर आपटलं. पोलिसांनी दुसऱ्या दिवशी आरोपी पतीला अटक केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 25 वर्षीय आरोपी उपेंद्र परहियाने त्याची पत्नी शिल्पी देवी दारू पिऊन घरी आल्याबद्दल जाब विचारण्यास सुरुवात केली. या वादाचं रुपांतर नंतर भांडणात झालं. यावेळी उपेंद्रने तिच्यावर हल्ला केला. रागाच्या भरात, त्याने तिला उचलून जमिनीवर जोरदार आपटले, ज्यामुळे तिला गंभीर दुखापत झाली. नंतर तिचा मृत्यू झाला. 

शिल्पीचा मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी दुपारी उपेंद्रला अटक करण्यात आली.

तीन वर्षांपूर्वी या जोडप्याचं लग्न झालं होतं. त्यांना एक मूल आहे. घटनांचा अचूक क्रम स्थापित करण्यासाठी आणि अतिरिक्त पुरावे गोळा करण्यासाठी पोलिस आता अधिक तपास करत आहेत.

दुसऱ्या एका घटनेत, दक्षिण बंगळुरूच्या अट्टीबेले येथील एका महिलेने तिच्या पतीने इंजेक्शन देऊन विषबाधा केल्याचा आरोप केल्यानंतर काही तासांतच तिचा मृत्यू झाला. टिळकनगर येथील विद्या ए हिने व्हिक्टोरिया हॉस्पिटलमधील तिच्या हॉस्पिटलच्या बेडवरून पोलिसांना तिचा जबाब दिला आणि सोमवारी तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी सुरुवातीला 23 नोव्हेंबर रोजी हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र आता छळाच्या आरोपांनंतर हुंड्याचंही कलम लावलं आहे. 

विषबाधा केल्याची पुष्टी करण्यासाठी व्हिसेरा नमुने फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आले आहेत. व्हिडिओच्या माध्यमातून दिलेल्या जबाबात, विद्याने तिचा पती बसवराजूने तिला 26 फेब्रुवारी रोजी इंजेक्शन दिले होते, ज्यामुळे अवयवांचे गंभीर नुकसान झाले आणि अनेक महिने रुग्णालयात दाखल राहावं लागलं असा आरोप केला. तिने तिच्या पती आणि सासऱ्यांकडून छळ झाल्याचाही आरोप केला आहे. याप्रकऱणी तपास सुरु आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
husbandwifeMurder

इतर बातम्या

'मुंबादेवी'वरुन मुंबई मग 'बॉम्बे' कशावर...

मुंबई बातम्या