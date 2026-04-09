बायकोसोबत S** करत असतानाच वाद! बेडवर गळा दाबून केलं ठार, नंतर मृतदेह निर्वस्त्र अवस्थेत ठेवला अन्...; दरवाजा उघडल्यानंतर पोलीस हादरले

Crime News: पतीने शारिरीक संबंध ठेवत असतानाच पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आली आहे. हत्या केल्यानंतर पत्नीचा मृतदेह तसाच नग्नावस्थेत ठेवून पतीने घटनास्थळावरुन पळ काढला. बंद घऱात मृतदेह सापडल्यानंतर संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. उत्तर प्रदेशच्या रामपूरमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली आहे.
कोतवाली सिव्हिल लाइन क्षेत्रातील एका बंद घरात शिक्षिकेचा मृतदेह आढळल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस दरवाजा उघडून आत पोहोचले असता, समोर असलेलं दृश्य पाहून हादरले. महिलेचा मृतदेह बेडवर पडलेला होता. यावेळी तिच्या आसपास कोणीही नव्हतं. प्राथमिक तपासातच हा मृत्यू नैसर्गिक नसल्याचं पोलिसांच्या लक्षात आलं. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून, शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर महिलेचे नातेवाईकही पोहोचले होते. आपल्या मुलीला मागील बऱ्याच दिवसांपासून हुंड्यासाठी छळलं जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी महिलेचा पती आणि दीराविरोधात हत्येचा आरोप केला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, लग्नानंतर त्यांच्या मुलीचा मानसिक आणि शारिरीक छळ केला जात होता. अनेकदा याप्रकरणी तक्रारही करण्यात आली होती. पण दरवेळी प्रकरण दाबण्यात आलं. या आरोपांच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तपास सुरु केला आहे.
रामपूरच्या पोलीस अधिक्षकांनी पदभार स्विकारल्यानंतर हे दुसरं मोठं प्रकरण आहे. पोलिसांनी कमी वेळात या प्रकरणाचा उलगडा केला आहे. कोतवाली सिव्हिल लाइन पोलिसांनी कारवाई करत, मृत महिलेच्या पतीला ताब्यात घेतलं असून, चौकशी सुरु केली आहे. सुरुवातीला आरोपी उडवाउडवीची उत्तरं देत होता. पण सक्तीने चौकशी केली असताना त्याने आपला गुन्हा कबूल केला जो धक्कादायक होता
पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी पतीने हत्या केली तेव्हा आपण शारिरीक संबंध ठेवत होतो असा खुलासा केला आहे. याचवेळी काही कारणाने त्यांच्यात वाद झाला. वाद इतका वाढला की, आरोपीने संतापाच्या भरात पत्नीचा गळा दाबला. काही वेळाच पत्नीचा मृत्यू झाला. हत्येनंतर आरोपी घाबरला आणि कोणाला काहीही न सांगता घटनास्थळावरुन फरार झाला. त्याने मृतदेहाला त्याच अवस्थेत बेडवर सोडून दिलं.
रामपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अनुराग सिंह यांनी सांगितलं आहे की, एका शिक्षिकेचा मृतदेह सापडल्याची माहिती आम्हाला मिळाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह ताब्यात घेतला आणि प्रक्रिया पूर्ण केली. मृतांच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे नवरा आणि दीराविरोधात हुंड्यासाठी हत्या केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान पतीने गुन्हा कबूल केला आहे. रागाच्या भरात आपण पत्नीची हत्या केल्याचं त्याने सांगितलं आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक करुन न्यायालयात हजर केलं असता, जेलमध्ये रवानगी झाली आहे.