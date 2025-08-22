मोलकरणीवर संशय! CCTV पाहिलं असता कुटुंब हादरलं, ग्लासमध्ये लघवी करुन...; 10 वर्षांपासून करत होती काम

Viral Video: उत्तर प्रदेशच्या बिजनौर येथील नगीना येथे एक अशी घटना घडली आहे, जी समजल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला आहे. येथे एका व्यापाऱ्याच्या घरी घरकाम करणाऱ्या महिलेचं कृत्य पाहून कुटुंब हादरलं आहे. ही घटना कोणतीही चोरी किंवा वादाची नाही. मोलकरणीने चक्क लघवी घरातील भांड्यावर उडवली होती. ही संपूर्ण घटना घरात लावलेल्या सीसीटीव्ही कैद झाली आहे. आता हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
नगरच्या प्रतिष्ठीत व्यापारी कुटुंबाच्या घरी ही महिला गेल्या 10 वर्षांपासून घऱकाम करत होती. मागील इतक्या वर्षांपासून काम करत असल्याने कुटुंबीयांचा तिच्यावर विश्वास होता. पण घरातील महिलांना गेल्या काही महिन्यांपासून तिच्या वर्तवणुकीत बदल झाल्याचं जाणवत होतं. पण काही पुरावा नसल्याने करु शकत नव्हत्या. पण संशय वाढू लागल्याने महिलांनी गुपचूपपणे किचन आणि त्याच्या आसपास सीसीटीव्ही कॅमेरा लावला. महिला काही गडबड कर करत नाही ना हे पडताळणं यामागील हेतू होता.
In a shocking CCTV footage from the Kitchen of the house of Businessman Satyam Mittal from Bijnor in UP, it was revealed that their 55 years old maid Samanna was urinating in the kitchen.
Samanna use to urinate in a glass inside the kitchen after that she used to sprinkle that… pic.twitter.com/GmvtiIHM60
— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) August 22, 2025
दुपारी महिला काम करण्यासाठी घरी पोहोचली तेव्हा नेहमीप्रमाणे भांडी घासू लागली. यावेळी कॅमेऱ्यात जे दिसलं ते पाहून कुटुंब हादरलं. व्हिडीओत दिसत आहे की, महिला सर्वात आधी ग्लासमध्ये लघवी केली आणि नंतर तेच मलमूत्र किचनमधील इतर भांड्यांवर उडवण्यास सुरुवात केली. यानंतर कुटुंबाने तात्काळ पोलिसांकडे याबाबत तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला.
या घटनेचा व्हिडीओ कुटुंबीयांकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर करण्यात आलं. यानंतर काही वेळातच हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यानंत लोक त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. कोणी हे अमानवीय असल्याचं म्हणत आहे, तर काहीजण ही मानसिक विकृतीशी जोडत आहेत.
महिला संध्याकाळी कामावर आली असता, कुटुंबीयांनी तिला पकडलं आणि पोलिसांच्या हवाली केलं. पोलिसांनी महिलेला पोलीस ठाण्यात नेऊन चौकशी केली. महिलेने आपली चूक कबूल केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. मात्र यामागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.