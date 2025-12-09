English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मुलगी लग्नाच्या फोटोंमध्ये तर फार आनंदी दिसतीये', सांगत कोर्टाने बलात्कार आरोपीची केली सुटका, वाचा सगळा निकाल

मुलगी अल्पवयीने असल्याचं असल्याचे सिद्ध होऊ शकलं नाही, त्यामुळे मुलीला तिच्या आवडीच्या व्यक्तीशी संमतीने संबंध ठेवण्याचे स्वातंत्र्य आहे असं कोर्टाने सांगितलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 9, 2025, 03:35 PM IST
'मुलगी लग्नाच्या फोटोंमध्ये तर फार आनंदी दिसतीये', सांगत कोर्टाने बलात्कार आरोपीची केली सुटका, वाचा सगळा निकाल

छत्तीसगडमधील जिल्हा न्यायालयाने बलात्कार आरोपीची अपहरण आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणातून सुटका केली आहे. लग्नाच्या रिसेप्शनच्या फोटोंमध्ये मुलगी आरोपीसोबत फार आनंद दिसत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने हा निकाल दिला. या कार्यक्रमाला 200 लोकांनी हजेरी लावली होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

"आरोपीने मुलीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केलं असल्याचं सिद्ध होत नाही", असं निरीक्षण नोंदवत अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश डॉ. यशिका यांनी निकालात नमूद केले की, जर मुलीने आरोपीशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत तर ते तिच्या मर्जीने झालं असेल. निकालात असेही म्हटले आहे की, "ती अल्पवयीन असल्याचं सिद्ध होऊ शकलं नाही, त्यामुळे मुलीला तिच्या आवडीच्या व्यक्तीशी असे कोणतेही संमतीने संबंध प्रस्थापित करण्याची मुभा आहे".

फिर्यादी पक्षाच्या खटल्यानुसार, मुलीच्या वडिलांनी 14 मे 2023 रोजी पोलिसांकडे तक्रार केली होती की, 12 मे रोजी त्यांची 15 वर्षांची मुलगी कोणालाही न सांगता घराबाहेर पडली होती आणि आरोपीने तिला लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेले होते. तक्रारीनंतर, पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आणि मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली. 

पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध अपहरण, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 4 आणि 6 अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केलं. आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केला नाही. खटल्यादरम्यान, बचाव पक्षाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की आरोपीला या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आलं आहे आणि वडील आणि पीडितेचे जबाब वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांसमोर परस्परविरोधी आहेत आणि विश्वासार्ह नाहीत.

तथापि, सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की पीडितेच्या साक्षीवरून स्पष्ट होते की आरोपीने तिची फसवणूक केली आहे. तिला पालकांकडून जबरदस्तीने नेलं आणि दोन वर्ष सोबत असताना आरोपीने तिच्याशी अनेक वेळा जबरदस्तीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले.

या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर, अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनी निकाल देताना सांगितलं की “दोन वर्षांचा काळ सोडला, तर तपासणी करण्यात आली तेव्हा पीडिता 18 वर्षांची होती. म्हणून जर आपण गुन्ह्याची तारीख 12 मे 2023 गृहीत धरली तर त्या वेळी पीडितेचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त होते”.

शालेय रेकॉर्ड आणि महानगरपालिकेच्या रेकॉर्डसारखे कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नसल्याने, न्यायालयाने घटना घडल्याच्या तारखेला मुलगी अल्पवयीन होती असे म्हणता येणार नाही, तसेच आरोपीशी लग्न करताना पीडिता अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यात अभियोक्ता पक्ष अपयशी ठरला आहे असं निरीक्षण नोंदवलं. 

अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश डॉ. यशिका यांनी नमूद केले की, उलटतपासणीतून तिचं घर आरोपीच्या घरापासून फक्त 5-6 घरांच्या अंतरावर आहे, त्यामुळे तिला लग्नानंतर लगेचच तिच्या घरी जाण्याची प्रत्येक संधी होती असंही सांगितलं. "लग्न आणि रिसेप्शनच्या फोटोंमध्येही, ती खूप आनंदी दिसत आहे," असंही निकालात नमूद केलं. 

"आरोपांनुसार, आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला होता. येथे मुलगी प्रौढ होती, आणि अशा परिस्थितीत, जर आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला असता किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध असे कोणतेही लैंगिक संबंध ठेवले असते तर तर तिला भीती व्यक्त करण्याची प्रत्येक संधी होती. परंतु तिने कधीही असं करण्याचा पर्याय निवडला नाही. यावरुन आरोपीशी शारीरिक संबंध (जर ठेवले असतील) प्रस्थापित करण्यात तिची संमती होती," असं कोर्ट म्हणालं.

पीडितेच्या आणि तिच्या वडिलांच्या जबाबात विसंगती आढळून आल्याने न्यायालयाने फिर्यादीच्या दाव्यांवर शंका निर्माण होते असंही म्हटलं. 

"अशा परिस्थितीत, खोटे आरोप असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पीडिता आणि तिच्या वडिलांनी आरोपीने तिला फसवण्याचा गुन्हा केल्याचं सांगताना वेगवेगळं सांगितलं आहे1. अशा परिस्थितीत, पीडितेच्या वर्तनावरून एकच निष्कर्ष काढता येतो की ती स्वतः आरोपीसोबत गेली होती आणि शारिरीक संबंधाच्या हेतूने तिचं अपहरण झालं नव्हतं," असं न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केलं आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
courtrapecrime

इतर बातम्या

'पुढच्यावेळी नग्न होऊन धावायचं बोललं तर...' माजी...

स्पोर्ट्स