Marathi News
मुलीच्या हातावरील मेंहदीत असं काही दिसलं की बापाने घरातच पाडला रक्ताचा सडा; सूनेला म्हणाला 'मी हिला मारलंय, आता...'

एका 17 वर्षीय मुलीची तिच्या वडिलांनीच अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तिच्या हातावरील मेंहदी यासाठी कारणीभूत ठरली.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 5, 2025, 08:49 AM IST
एका 17 वर्षीय मुलीची तिच्या वडिलांनीच अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर येथे ही घटना घडली आहे. बापाने मुलीला तिच्या प्रियकराशी बोलताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर आणि तिच्या हातावरील मेंहदीत प्रियकराचं नाव लिहिल्याचं लक्षात आल्यानंतर संतापाच्या भरात हत्या करुन टाकली. हत्येनंतर त्याने सुनेला आपण मुलीची हत्या केल्याची माहिती दिली आणि घटनास्थळावरुन पसार झाला. 

ही घटना रोजा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सूतनेरा गावात सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास घडली. आरोपी त्याचा मुलगा, सून आणि अल्पवयीन मुलीसह येथे राहत होता. घटनेच्या दिवशी सकाळी त्याचा मुलगा कामावर गेला होता, तर सून घराबाहेर कपडे धुत होती. त्याची मुलगी घरात एकटी होती. ती फोनवर तिच्या कथित प्रियकराशी बोलत होती.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी घरात आला तेव्हा त्याने मुलीला फोनवर प्रियकराशी बोलताना पकडलं. संतापाच्या भरात ओरडल्यानंतरही मुलीने मात्र फोनवर बोलणं सुरु ठेवलं होतं. यामुळे त्याची तळपायाची आग मस्तकात गेली. रागाच्या भरात त्याने काठी उचलली आणि तिला निर्दयीपणे मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्याने तिचा गळा दाबण्याचा प्रयत्नही केला. तिचं रडणे ऐकून तिची वहिनी आत धावली. पण ती आत पोहोचली तेव्हा मुलगी मृतावस्थेत पडलेली आढळली. मुलीच्या मृत्यूनंतरही आरोपी बापाचा राग शांत झाला नव्हता. त्याने सूनेला सांगितलं की, "मी माझ्या मुलीला मारलं आहे आणि हे मी सर्वांना ओरडून सांगणार आहे". त्यानंतर तो घटनास्थळावरून पसार झाला.

तपासात आढळून आलं की, मुलीचे त्याच गावातील आणि सध्या दिल्लीत राहणाऱ्या एका तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. तिने हातावर काढलेल्या मेंहदीत त्याचं आणि आपं नाव लिहिलं होतं. तसंच हृदयाचे चिन्ह काढलं होते, जे तिच्या वडिलांनी हत्येच्या काही क्षण आधी पाहिलं होतं. 

कुटुंबातील सदस्यांनी पोलिसांना सांगितले की, मुलगी त्या तरुणाशी लग्न करण्यावर ठाम होती. तिच्या वहिनीने सांगितलं की, "ती तिच्या वडिलांशी अनेकदा वाद घालायची आणि तिला जे काही करायचे ते करेन असे म्हणायची. ती त्याच्याशी फोनवर बोलायची आणि सर्वांना सांगायची की ती, माझा जीव गेला तरी त्याच्याशी लग्न करणार आहे".

मुलगी वारंवार विनंती करत असल्याने तिच्या भावाने तिचे लग्न त्या तरुणाशी निश्चित करण्यास सहमती दर्शवली असली तरी, आरोपीने लग्नाला तीव्र विरोध केला होता. तपासादरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळावरून दोन मोबाईल फोन जप्त केले. प्राथमिक चौकशीत असे दिसून आले आहे की मुलगी इतर काही तरुणांच्या संपर्कात होती ज्यामुळे तिचे वडील आणखी संतापले होते.

पोलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी म्हणाले की, आरोपीचा शोध घेण्यासाठी आणि त्याला अटक करण्यासाठी अनेक पोलीस पथके तैनात करण्यात आली आहेत. "आमच्याकडे त्याच्या ठावठिकाण्याबाबत ठोस पुरावे आहेत. त्याला लवकरच अटक केली जाईल," असं पोलिसांनी सांगितलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

