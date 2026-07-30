/जेवण वाढायला उशीर केल्याने दीराचं वहिनीचं धक्कादायक कृत्य; अख्खं गाव हादरलं

बिहारमधील जहानाबाद येथे एका व्यक्तीने कुऱ्हाडीने गळा कापून आपल्या वहिनीची हत्या केली. ही घटना पारस बिघा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील इमादपूर गावात घडली. हत्येनंतर आरोपीने कापलेले डोके घरासमोरील एका झाडाला टांगून ठेवलं. मृत महिलेची ओळख इमादपूर गावातील रहिवासी धर्मेंद्र कुमार यांची पत्नी, 25 वर्षीय अंशू देवी अशी पटली आहे.
गावकऱ्यांच्या माहितीनुसार, आरोपी कुणाल कुमार हा अंमली पदार्थांच्या आहारी गेला आहे. घटनेच्या वेळी अंशू देवी घरी एकटीच होती, तर तिचे कुटुंबीय शेतात गेले होते, असे गावकऱ्यांनी सांगितले. कुमार शेतातून घरी परतला आणि त्याने जेवण मागितले. जेवण वाढण्यास उशीर झाल्यामुळे संतापलेल्या त्याने कुऱ्हाड उचलली आणि आपल्या वहिनीवर हल्ला केला.
हत्या केल्यानंतर आरोपी पळून न जाता घराच्या जवळच बसून राहिला. या निर्घृण हत्येची माहिती गावकऱ्यांना मिळताच घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली. त्यांनी पोलिसांना या गुन्ह्याबाबत कळवले. पोलिसांनी घटनेत वापरलेले धारदार हत्यार जप्त केले असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.
गावाबाहेरील एका वडाच्या झाडाला महिलेचं डोकं लटकलेले दिसल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. ग्रामस्थांनी तात्काळ पोलिसांना याची माहिती दिली, त्यानंतर पारसा बिघा पोलीस ठाण्यातील एक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असून, गुन्ह्यात वापरलेले कथित हत्यारही जप्त केले आहे.
पारसा बिघा पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सर्व नारायण यांनी सांगितले की, या हत्येमागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, प्राथमिक तपासावरून असे दिसून येते की, जेवण वाढण्यास झालेल्या विलंबामुळे झालेल्या वादातून ही घटना घडली असावी.
"हत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. प्राथमिक माहितीनुसार, जेवण वाढण्यास उशीर झाल्यामुळे झालेल्या वादामधून आरोपीने आपल्या भावजयीवर हल्ला केल्याचे दिसते," असे अधिकाऱ्याने सांगितले. पोलिस आरोपीची चौकशी करत असून पुढील तपास सुरू आहे.