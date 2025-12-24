English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मी सेलिब्रिटी आहे', मुलाचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी उद्योजकाने अख्खा रस्ता अडवला; पोलिसांनी शिकवला धडा

व्यावसायिकाने आपल्या कृतीचं समर्थन करताना म्हटलं की, परिसरातील अनेक मैदानांवर फटाक्यांचा वापर करणारे कार्यक्रम होतात आणि त्यामुळे तासनतास वाहतूक कोंडी होते, तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.  

शिवराज यादव | Updated: Dec 24, 2025, 09:53 PM IST
गुजरातच्या सूरतमध्ये अनेक वाहनं काही काळासाठी वाहतूक कोंडीत अडकली होती. पण यासाठी कोणताही अपघात किंवा दुर्घटना कारणीभूत नव्हती. तर रस्त्यावर एक उद्योजक आपल्या मुलाचा वाढदिवस साजरा करत होता, ज्यामुळे ट्रॅफिक जॅम झालं होतं. उद्योजकाने मुलाच्या वाढदिवसासाठी सगळा रस्ताच अडवला होता. यामुळे चालक हतबलपणे पाहत थांबले होते. चालक वाहतूक कोंडी सुटण्याची वाट पाहत असताना उद्योजक मात्र फटाके फोडण्यात व्यग्र होता. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर उद्योजकावर टीकेची झोड उठली आहे. 

21 डिसेंबरचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये 58 वर्षीय इझरदार आणि त्यांच्यासोबतचे काही लोक मुलाच्या 19 व्या वाढदिवसानिमित्त फटाके फोडण्यासाठी डुमास परिसरातील एक गजबजलेला रस्ता अडवताना दिसत आहेत. 

एका व्हिडिओमध्ये उद्योजक रस्त्याच्या मधोमध हातात फटाके घेऊन उभा असल्याचं दिसत आहे. यादरम्यान मागे वाहनं थांबली आहेत. जेव्हा मागे उभ्या असलेल्या गाडीचा चालक हॉर्न वाजवतो तेव्हा तो पेटवलेले फटाके त्यांच्या दिशेने करतो. यावेळी त्याच्यासोबतचे काही लोक मध्यस्थी करतात. यावेळी चालक त्यांना रस्ता अडवल्याबद्दल जाब विचारत असल्याचं दित आहे. दुसरीकडे उद्योजक फटाके फोडणं सुरु ठेवतो. 

दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये तो रस्त्यावर फटाक्यांची माळ पेटवताना दिसत आहे. एका व्हिडिओमध्ये तो रस्त्याच्या कडेला उभे राहून वाहने जात असताना फुलबाजे पेटवताना दिसत आहे.

विशेष म्हणजे व्यावसायिकाने आपल्या कृतीचं समर्थन केलं आहे. परिसरातील अनेक मैदानांवर फटाक्यांचा वापर करणारे कार्यक्रम होतात आणि त्यामुळे तासनतास वाहतूक कोंडी होते, तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही असं त्याने म्हटलं. तसंच आपली प्रतिष्ठा मलिन करण्यासाठी आपल्या प्रतिस्पर्धकांनीच ही घटना लोकांच्या निदर्शनास आणल्याचा आरोपही केला. झी मीडियाने या घटनेबद्दल विचारले असता, तो म्हणाला, "मी एक सेलिब्रिटी आहे. मी तुम्हाला पाच मिनिटांसाठी थांबवले तर कोणता गंभीर गुन्हा केला?"

सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग केल्याप्रकरणी बिल्डर इझरदार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका अधिकृत पोलीस निवेदनानुसार, "इझरदार यांनी आपल्या मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त, त्यांच्या निवासस्थानाजवळील पोस्ट ऑफिससमोरील सार्वजनिक रस्त्यावर फटाके फोडले आणि आतषबाजी केली. ही कृती सार्वजनिक जनतेसाठी गैरसोयीची ठरली आणि पोलीस आयुक्तांच्या अधिसूचनेचे उल्लंघन करणारी होती."

पोलिसांनी सांगितलं की, इझरदार यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

