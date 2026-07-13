/...अन् भांडणादरम्यान पतीने गमावला जीव, पत्नीच्या मोबाईलमुळे झाला मृत्यू; तिलाही बसला धक्का

पत्नीसोबत झालेल्या भांडणात एका पतीला जीव गमवावा लागला आहे. ओडिशाच्या बोलांगीर जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. कौटुंबिक वादादरम्यान पत्नीने पतीच्या डोक्यात मोबाईल फोन मारल्याने त्याला आपला जीव गमवावा लागला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, शनिवारी पती-पत्नीमध्ये त्यांच्या घरी वाद झाला होता. या वादादरम्यान पत्नीने पतीच्या डोक्यात मोबाईल फोन मारल्याचा आरोप असून, त्यात तो गंभीर जखमी झाला.
जखमी अवस्थेत पतीला तातडीने बोलांगीर येथील जिल्हा मुख्यालय रुग्णालयात (DHH) नेण्यात आलं होतं. तिथे त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. डॉक्टरांनी प्रकृतीत सुधारणा होऊ लागल्यानंतर, त्याला रुग्णालयातून घरी सोडलं. पण रुग्णालयातून घरी आल्यानंतर काही वेळातच त्याची प्रकृती पुन्हा एकदा खालावली. कुटुंबीयांनी त्याला पुन्हा एकदा जिल्हा मुख्यालय रुग्णालयात उपचारासाठी नेलं. डॉक्टरांनी त्याला वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. मात्र त्याला वाचवू शकले नाहीत आणि अखेर मृत्यू झाला
यानंतर पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. मृत्यूआधी नेमकं काय झालं होतं? आणि कशामुळे मृत्यू झाला? याची माहिती पोलीस मिळवत आहेत. तसंच मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून तो आल्यानंतरच मृत्यूबाबत नेमकी स्पष्टता मिळणार आहे. दरम्यान या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. भांडणादरम्यान एखादी कृती इतकी महाग पडू शकते याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तपासात जे काही आढळेल त्याच्या आधारे कायदेशीर कारवाई केली जाईल अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
मसूरी येथील एका होमस्टेमध्ये 27 वर्षीय महिलेचा मृतदेह आढळल्यानंतर जवळपास एका महिन्याने, देहरादून पोलिसांनी तिच्या पतीला हुंडाबळीशी संबंधित कलमांखाली अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राधा गायत्री ही तिचा पती श्रीचरण याच्यासोबत मसूरीजवळील एका होमस्टेमध्ये राहत होती आणि 15 जून रोजी संशयास्पद परिस्थितीत तिचा मृत्यू झाला. दिल्लीतील किडवाई नगर येथे राहणारा श्रीचरण हा मूळचा आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमचा रहिवासी आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, हे जोडपे दिल्लीहून ऋषिकेशला गेले होते आणि 14 जून रोजी रात्री 11.30 च्या सुमारास होमस्टेवर पोहोचले होते. पोलिसांनी सांगितले की, ते पहाटे 3.30 च्या सुमारास झोपायला गेले होते.
श्रीचरणने पोलिसांना सांगितले की, दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा त्याला जाग आली, तेव्हा त्याला आपल्या पत्नीच्या नाकातून रक्त येत असल्याचे दिसले. तिच्या मृत्यूनंतर पाच दिवसांनी, तिचे वडील सुधाकर यांनी श्रीचरणवर तिची हत्या केल्याचा आरोप करणारी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सुरुवातीला हत्येच्या कलमांतर्गत एफआयआर (FIR) नोंदवला होता आणि आता त्यात हुंड्यासाठी मृत्यूशी संबंधित बीएनएस (BNS) कलमे जोडली आहेत, अशी माहिती सर्कल ऑफिसर जगदीश चंद्र पंत यांनी दिली.