'आम्हाला जवळच्या रुग्णालयात घेऊन चला,' BMW ने ठोकल्यानंतर महिला विनंती करत राहिली; रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता पती

Delhi BMW Crash: नवज्योत सिंग आणि त्यांची पत्नी संदीप कौर यांच्यासाठी रविवारची सकाळ नेहमीप्रमाणे सुरु झाली होती. पण हाच रविवार आपल्या आयुष्यातील सर्वात घातक असेल याची कल्पनाही त्यांनी केली नसावी. दोघेही दक्षिण दिल्लीमधील बांगला साहिब गुरुद्वारामध्ये सकाळी गेले होते. यानंतर आर के पुरम येथेली कर्नाटक भवनात त्यांनी दुपारचं जेवण केलं. यानंतर ते घरी परतत असतानाच प्रताप नगर येथे वेगात जाणाऱ्या बीएमडब्ल्यूने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या धडकेनंतर ते गंभीर जखमी झाले. काही तासांनी 52 वर्षीय नवज्योत यांचा मृत्यू झाला. तर दुसरीकडे गंभीर जखमी असलेल्या संदीप यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.
बीएमडब्ल्यू ड्रायव्हर गगनप्रीत आणि तिचा पती परिक्षित यांच्यावर सदोष मनुष्यवध, बेदरकारपणे गाडी चालवणे आणि पुरावे लपवणे असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. गगनप्रीतने जखमी जोडप्याला जवळच्या रुग्णालयात न नेता 19 किमी अंतरावर असलेल्या रुग्णालयात का नेले? असा प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जीटीबी नगरमधील न्युलाइफ हॉस्पिटल गगनप्रीतच्या वडिलांच्या सह-मालकीचे आहे.
पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीत संदीप यांनी सांगितलं आहे की, मी गगनप्रीतला आपल्याला जवळच्या रुग्णालयात नेण्याची विनंती करत होती, परंतु तिने तसं केलं नाही.
"मी तिला आम्हाला जवळच्या रुग्णालयात नेण्याची वारंवार विनंती करत होते. माझे पती बेशुद्ध होते आणि त्यांना तातडीने वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता होती. पण मी वारंवार विनंती करूनही, तिने आम्हाला दूरच्या एका लहान रुग्णालयात नेलं," असं शिक्षिका असणाऱ्या संदीप कौर यांनी पोलिसांना सांगितलं आहे, ज्याच्या आधारे एफआयआर नोंदवण्यात आला.
52 वर्षीय नवजोत सिंग हे अर्थ मंत्रालयात उपसचिव म्हणून कार्यरत होते. संदीप यांनी सांगितलं आहे की, त्यांनी हेल्मेट घातले होते आणि नवजोत यांनी पगडी घातली होती. नवजोत यांच्या डोक्याला आणि चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. संदीप यांना अनेक फ्रॅक्चर झाले आहेत आणि त्यांच्या डोक्याला १४ टाके पडले आहेत. त्यांनी पोलिसांना सांगितलं आहे की व्हीआयपी क्रमांक असलेली बीएमडब्ल्यू वेगाने जात होती. "कार इतक्या वेगाने चालवली जात होती की आमच्या बाईकला धडकल्यानंतर ती उलटली," असं त्यांनी सांगितलं. संदीप यांच्यावर आता दुसऱ्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
गगनप्रीत आणि परीक्षित गुरुग्राममध्ये राहतात आणि ते चामड्याच्या उत्पादनांचा व्यवसाय करतात. त्यांना अपघातात किरकोळ दुखापत झाली आहे.
FAQ
1) दिल्ली BMW कार अपघात काय घडला?
१४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी सुमारे १ वाजता, दिल्लीतील धौला कुआन येथे रिंग रोडवर (दिल्ली कँट मेट्रो स्टेशनजवळ) एका BMW X5 कारने मोटरसायकलला जोरदार धडक दिली. ही कार गुरुग्राममधील एका महिलेकडून चालवली जात होती, आणि तिच्या पतीसोबत होती. मोटरसायकलवर असलेल्या जोडप्याला धडक बसली, ज्यामुळे मोटरसायकल रोड डिव्हायडर आणि बसला धडकली. BMW कार उलटली आणि तिच्या समोरच्या भागास मोठे नुकसान झाले, एअरबॅग फुटल्या. या अपघातामुळे एक जण मृत्युमुखी पडला आणि तीन जण जखमी झाले.
2) अपघातात कोण मृत्युमुखी पडला आणि जखमी कोण आहेत?
मृत्यू झालेला म्हणजे नवजोत सिंग (५२), अर्थ मंत्रालयातील (मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स) डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्सचे डेप्युटी सेक्रेटरी. ते हरि नगर येथील रहिवासी होते आणि बंगला साहिब गुरुद्वाराहून घरी परतत होते. त्यांची पत्नी संदीप कौर (५०) गंभीर जखमी असून, त्यांना डोक्यावर आणि इतर ठिकाणी दुखापत झाली आहे. ती सध्या द्वारकातील वेंकटेश्वर हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत. BMW कारमधील महिलेचे नाव गगनप्रीत कौर असून, तिचा पती परिक्षित (व्यवसायी) हेही जखमी असून, ते हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहेत.
3) अपघात कसा घडला आणि कारण काय?
नवजोत सिंग आणि त्यांची पत्नी मोटरसायकलवर दिल्ली कँटकडे जात असताना, मागून वेगाने आलेल्या BMW कारने त्यांना धडक दिली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, कारचालक महिलेची गाडी वेगाने चालवत होती, ज्यामुळे अपघात झाला. डोळस साक्षीदारांनी सांगितले की, महिलाच कार चालवत होती आणि तिचा पती सोबत होता. अपघातानंतर कार उलटली आणि मोटरसायकल डिव्हायडरला धडकली. पोलिस स्पीडिंग आणि रॅश ड्रायव्हिंगची तपास करत आहेत.