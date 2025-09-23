English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

माझा नवरा 'नपुंसक' म्हणत पत्नीने केली 2 कोटींची मागणी; पतीने शिकवला आयुष्यभराचा धडा

गोविंदराजनगर येथील रहिवासी असलेल्या या व्यक्तीचं 5 मे रोजी लग्न झालं होतं. लग्नानंतर हे जोडपे बेंगळुरूमधील सप्तगिरी पॅलेसमध्ये एकत्र राहत होते.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 23, 2025, 08:18 PM IST
माझा नवरा 'नपुंसक' म्हणत पत्नीने केली 2 कोटींची मागणी; पतीने शिकवला आयुष्यभराचा धडा

माझा पती नपुंसक आहे असा आरोप करत एका पत्नीने त्याच्याकडून 2 कोटींची मागणी केली. लग्नानंतर पत्नीला पती नपुंसक असल्याचा संशय आला. इतकंच नाही तर तिने त्याला वैद्यकीय तपासणी कऱण्यासही भाग पाडलं. नवरा लग्नानंतर शारिरीक संबंध ठेवत नसल्याने तिला संशय येत होता. दरम्यान या आरोपांनंतर पतीने आपल्या पत्नीविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, गंभीर आरोप केले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

आपल्या पत्नीविरुद्ध दाखल केलेल्या पोलीस तक्रारीत पतीने नपुंसकता, छळ आणि मारहाणीचे आरोप झाले आहेत. गोविंदराजनगर येथील रहिवासी असलेल्या या व्यक्तीचं लग्न या वर्षी 5 मे रोजी झालं होतं. लग्नानंतर तो आणि त्याची पत्नी बेंगळुरूमधील सप्तगिरी पॅलेसमध्ये एकत्र राहत होते.

लग्नाच्या तीन महिन्यांनंतर, 35 वर्षीय पतीने दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार त्याच्या पत्नीला तो नपुंसक असल्याचा संशय आला आणि त्याने लग्न पूर्णत्वास नेलं नसल्याने तिला वैद्यकीय तपासणी करण्यास भाग पाडलं.

पतीने आरोप केला आहे की, डॉक्टरांनी तो शारीरिकदृष्ट्या लैंगिक संबंध ठेवण्यास सक्षम असल्याचे पुष्टी केली. त्याने असाही दावा केला की डॉक्टरांनी त्याला संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला. मानसिक ताण हेच संकोच करण्याचं कारण असल्याचं सांगितलं. तथापि, त्याच्या 29 वर्षीय पत्नीने तिच्या पतीने वैवाहिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल भरपाई म्हणून 2 कोटी रुपयांची मागणी करण्यास सुरुवात केल्याने वाद वाढला.

तक्रारीत, त्या व्यक्तीने त्याच्या पत्नी आणि तिच्या नातेवाईकांवर 17 ऑगस्ट रोजी गोविंदराजनगर येथील त्याच्या घरात घुसून त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. त्याने पोस्ट केलेल्या व्हिडीओत असा दावाही केला आहे की ती भाजपच्या मीडिया विंगमध्ये आहे आणि पक्षाला त्याला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केले आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
husbandwifeimpotent

इतर बातम्या

महाराष्ट्र हादरला! कल्याणमध्ये अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात...

महाराष्ट्र बातम्या