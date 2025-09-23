माझा नवरा 'नपुंसक' म्हणत पत्नीने केली 2 कोटींची मागणी; पतीने शिकवला आयुष्यभराचा धडा

माझा पती नपुंसक आहे असा आरोप करत एका पत्नीने त्याच्याकडून 2 कोटींची मागणी केली. लग्नानंतर पत्नीला पती नपुंसक असल्याचा संशय आला. इतकंच नाही तर तिने त्याला वैद्यकीय तपासणी कऱण्यासही भाग पाडलं. नवरा लग्नानंतर शारिरीक संबंध ठेवत नसल्याने तिला संशय येत होता. दरम्यान या आरोपांनंतर पतीने आपल्या पत्नीविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, गंभीर आरोप केले आहेत.
आपल्या पत्नीविरुद्ध दाखल केलेल्या पोलीस तक्रारीत पतीने नपुंसकता, छळ आणि मारहाणीचे आरोप झाले आहेत. गोविंदराजनगर येथील रहिवासी असलेल्या या व्यक्तीचं लग्न या वर्षी 5 मे रोजी झालं होतं. लग्नानंतर तो आणि त्याची पत्नी बेंगळुरूमधील सप्तगिरी पॅलेसमध्ये एकत्र राहत होते.
लग्नाच्या तीन महिन्यांनंतर, 35 वर्षीय पतीने दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार त्याच्या पत्नीला तो नपुंसक असल्याचा संशय आला आणि त्याने लग्न पूर्णत्वास नेलं नसल्याने तिला वैद्यकीय तपासणी करण्यास भाग पाडलं.
पतीने आरोप केला आहे की, डॉक्टरांनी तो शारीरिकदृष्ट्या लैंगिक संबंध ठेवण्यास सक्षम असल्याचे पुष्टी केली. त्याने असाही दावा केला की डॉक्टरांनी त्याला संयम बाळगण्याचा सल्ला दिला. मानसिक ताण हेच संकोच करण्याचं कारण असल्याचं सांगितलं. तथापि, त्याच्या 29 वर्षीय पत्नीने तिच्या पतीने वैवाहिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल भरपाई म्हणून 2 कोटी रुपयांची मागणी करण्यास सुरुवात केल्याने वाद वाढला.
तक्रारीत, त्या व्यक्तीने त्याच्या पत्नी आणि तिच्या नातेवाईकांवर 17 ऑगस्ट रोजी गोविंदराजनगर येथील त्याच्या घरात घुसून त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांवर हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. त्याने पोस्ट केलेल्या व्हिडीओत असा दावाही केला आहे की ती भाजपच्या मीडिया विंगमध्ये आहे आणि पक्षाला त्याला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केले आहे.