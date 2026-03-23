'20 वेळा शिजवलं, तरी मटण शिजत नाही,' पोलीस ठाण्यात कुकर होऊन पोहोचला व्यक्ती; पोलिसांनी विक्रेत्याकडे जाऊन पाहिलं तर...

Complaint over Mutton in Police Station: आंध्र प्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यात एक विचित्र आणि हास्यास्पद तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. एक व्यक्ती पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी दाखल झाला असता, पोलीही काही काळ आश्चर्यचकित झाले होते. याचं कारण एक व्यक्ती मटण शिजत नाही अशी तक्रार घेऊन पोलीस ठाण्यात पोहोचला होता. टाऊन सर्कल इन्स्पेक्टर आनंद राव यांना आश्चर्याचा धक्का बसला जेव्हा, एक व्यक्ती मटणाने भरलेलं भांडं घेऊन पोलीस ठाण्यात आला आणि तक्रार केली की, वारंवार प्रयत्न करूनही ते मांस मऊ होत नव्हते किंवा नीट शिजत नव्हते.
तशी ही तक्रार विचित्र आणि इतकी गांभीर्याने घेण्यासारखी नसली तरी पोलिसांनी घेतली. आणि अखेरीस पोलिसांच्या मध्यस्थीने समस्येचं निराकरण करण्यात आलं.
ताडीपत्री येथील पुतलुरू रोडचे रहिवासी आणि तक्रारदार सोडाला हाजी यांनी उगादी उत्सवादरम्यान मांस खरेदी केलं होतं. 'तलाकुरा' (शिरमांसाची पारंपरिक करी) बनवण्यास ते अत्यंत उत्सुक होते आणि त्यांनी स्वयंपाकाला सुरुवातही केली. मात्र, त्यांच्यासाठी तो एक मोठा धक्काच होता. जवळपास 20 वेळा प्रयत्न करूनही, ते मांस तसेच कडक आणि कच्चंच राहिलं.
संतापलेल्या आणि गोंधळलेल्या हाजी यांनी कुकरसह मटण पोलीस ठाण्यात नेलं आणि विक्रेत्याविरोधात तक्रार दाखल केली. पोलिसांना सुरुवातीला आश्चर्य वाटलं, पण नंतर त्यंनी त्यात गांभीर्याने लक्ष देण्याचं ठरवलं.
मटण विक्रेत्याशी चर्चा केल्यानंतर सीआयर आनंद राव यांनी घटनास्थळीच तोडगा काढला जावा यासाठी प्रयत्न केला. अखेर मटण विक्रेत्याने त्याबदल्यात ताजं आणि खाल्लं जाऊ शकतं असं मटण देण्यास सहमती दर्शवली.
या भागातील लोकांचा असा समज आहे की, जर मेंढी खूपच म्हातारी असेल, तर तिचे मांस नीट किंवा सहजपणे शिजत नाही. मांसाचा पहिला तुकडा अनेकदा प्रयत्न करूनही का शिजला नाही, याचे कारण विक्रेत्याने स्पष्ट केले नाही; परंतु त्या मेंढीचे वय हेच कदाचित त्यामागील कारण असावे.
ही घटना घडल्यापासून, संपूर्ण ताडीपत्रीमध्ये ती चर्चेचा एक मुख्य विषय बनली आहे; ज्यामुळे स्थानिक लोक एकाच वेळी अवाक आणि आश्चर्यचकित झाले आहेत. सीआय (CI) आनंद राव यांनी नंतर असे स्पष्ट केले की, नागरिकांच्या समस्या किंवा तक्रारी कितीही विचित्र असल्या, तरीही त्या सोडवण्यासाठी पोलीस कटिबद्ध आहेत.