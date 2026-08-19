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तरुणाने एक्स गर्लफ्रेंडला लग्नात होम थिएटर दिलं गिफ्ट; नवऱ्याने बोर्डला पिन लावून ऑन करताच...; अख्खं गाव हादरलं, आतमध्ये चक्क....

छत्तीसगडमध्ये एका व्यक्तीने आपल्या पूर्वाश्रमीच्या प्रेयसीला तिच्या लग्नात 'होम थिएटर' भेट म्हणून दिलं होतं. पण त्यानंतर जे घडलं ते हादरवणारं होतं. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 19, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:20 PM IST
तरुणाने एक्स गर्लफ्रेंडला लग्नात होम थिएटर दिलं गिफ्ट; नवऱ्याने बोर्डला पिन लावून ऑन करताच...; अख्खं गाव हादरलं, आतमध्ये चक्क....

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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