/तरुणाने एक्स गर्लफ्रेंडला लग्नात होम थिएटर दिलं गिफ्ट; नवऱ्याने बोर्डला पिन लावून ऑन करताच...; अख्खं गाव हादरलं, आतमध्ये चक्क....

छत्तीसगडच्या कबीरधाम जिल्ह्यात एका व्यक्तीने आपल्या पूर्वाश्रमीच्या प्रेयसीला तिच्या लग्नात 'होम थिएटर सिस्टम' भेट दिली होती. पण यामागे त्याचा हेतू मात्र वेगळा होता. या होम थिएटरमध्ये एक बॉम्ब लपवून ठेवण्यात आला होता. या बॉम्बचा स्फोट झाल्याने नवरदेव आणि त्याच्या भावाचा मृत्यू झाला. 2023 मधील या घटनेप्रकरणी न्यायालयाने आता आरोपी संजू मरकाम (33) याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. हा स्फोट इतका भीषण होता की, यात एका लहान मुलासह कुटुंबातील इतर पाच सदस्य गंभीर जखमी झाले.
ही घटना रेंगाखार जंगल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चमारी गावात घडली. 31 मार्च 2023 रोजी हेमेंद्र मेरावी आणि ललिता यांचं लग्न झालं होतं. लग्नानंतर 3 एप्रिल रोजी, हेमेंद्र आणि त्याच्या भावाने होम थिएटर सॉकेटला जोडून चालू केले. पण त्यांनी बटण सुरु करताच बॉम्बचा स्फोट झाला. स्फोटाच्या तीव्रतेमुळे घराचे छप्पर उडून गेले. यात हेमेंद्रचा जागीच मृत्यू झाला, तर उपचारादरम्यान त्याच्या भावाचाही मृत्यू झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संजू मरकामचे ललितावर प्रेम होते. ललिताच्या लग्नाच्या दिवशी त्याने तिचा पती हेमेंद्र याला फोन करून त्यांच्यातील संबंधांबद्दल सांगितले. त्यावर हेमेंद्रने त्याला शिवीगाळ केल्याचे म्हटले जाते. त्यानंतर, संजूने हेमेंद्र आणि त्याच्या कुटुंबाला जीवे मारण्याचा कट रचला.
पीडित व्यक्तीच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, संजू मरकामला बॉम्ब बनवण्याचे ज्ञान आधीपासूनच होते. मूळचा मध्य प्रदेशचा रहिवासी असलेला संजू तिथे मेकॅनिक म्हणून काम करायचा. आरोपी संजू मरकामने गनपावडर, अमोनियम नायट्रेट आणि पेट्रोल यांचे मिश्रण करून एक स्फोटक उपकरण तयार केले आणि ते 'होम थिएटर सिस्टम'मध्ये बसवले, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. होम थिएटर खरेदीची पावती, पेमेंटची कागदपत्रे आणि ती वस्तू भेटवस्तू म्हणून पॅक करतानाचे सीसीटीव्ही फुटेज यांसारख्या महत्त्वपूर्ण पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने हा निकाल दिला.
माहितीनुसार, आरोपी मोटारसायकलवरून लग्नाच्या ठिकाणी आला होता. दोषी ठरलेल्या मरकामवर बीएनएस (BNS) अंतर्गत सात कलमे लावण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये हत्या आणि हत्येचा प्रयत्न यांसारख्या आरोपांचा समावेश आहे. 14 ऑगस्ट रोजी, दोन जणांची हत्या केल्याप्रकरणी आणि अन्य पाच जणांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून न्यायालयाने संजू मरकामला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.