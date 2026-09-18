'मी हरीबाबूला ठार केलंय, बहिणीच्या हत्येचा बदला घेतलाय', तरुणाने भावोजीला रस्त्यावरच केलं ठार, 9 सेकंदात 10 वेळा...; बहिण प्रेग्नंट असतानाच...

तेलंगणामधील निजामाबाद येथे गुरुवारी संध्याकाळी गजबजलेल्या रस्त्यावर एका तरुणाने आपल्या भावीजोची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केली. आपल्या गरोदर बहिणीच्या हत्येचा बदला घेण्याच्या उद्देशाने त्याने ही हत्या केली. तेलंगणातील लोकप्रिय यूट्यूबर सी. वैष्णवी हिचा 19 वर्षीय भाऊ जी. संतोष याने एका 'सेल्फी व्हिडिओ'द्वारे हत्येची कबुली दिली. मी वैष्णवीचा पती सी. हरी बाबू याची हत्या केली आहे; कारण हरी बाबूच बहिणीच्या मृत्यूला कारणीभूत होता, असा त्याचा दावा होता. त्याने 9 सेकंदात 10 वेळा भोसकून हत्या केली.
"मी हरी बाबूची हत्या केली. माझ्या बहिणीच्या हत्येचा मी बदला घेतला," असे त्याने गुरुवारी रात्री शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हटले. विळ्याने वार करून हरी बाबूची हत्या केल्यानंतर काही तासांनी हा व्हिडिओ समोर आला. तसेच, न्यायासाठी आपण अनेक महिने वाट पाहिली होती आणि आता आपण स्वतःहून पोलिसांसमोर शरण येत असल्याचेही त्याने सांगितले.
17 मार्च रोजी जगतिअल जिल्ह्यातील तिच्या माहेरी 20 वर्षीय वैष्णवी मृत अवस्थेत आढळली होती. या प्रकरणात हरी बाबू मुख्य संशयित होता. त्याला काही दिवसांनी अटक करण्यात आली होती आणि नंतर जुलैमध्ये त्याला जामीन मिळाला होता.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जामिनावर सुटल्यानंतर हरी बाबू उदरनिर्वाहासाठी मका विकण्याचे काम करू लागला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो निजामाबाद शहरातील शिवाजीनगर भागातील एका पाणीपुरीच्या स्टॉलकडे चालत जाताना आणि पाणी पिताना दिसला. त्याच फुटेजमध्ये, एका गजबजलेल्या रस्त्यावर पांढऱ्या रंगाची कार थांबल्याचे आणि हातात विळा घेऊन एक व्यक्ती रस्ता ओलांडून धावत असल्याचे दिसून आले. हरी बाबू जमिनीवर कोसळताच हल्लेखोराने त्याच्या मानेवर आणि डोक्यावर अनेक वार केले. त्यानंतर हल्लेखोर तिथून पळून जाताना दिसला.
मार्च महिन्यात, पोलिसांनी सांगितले होते की, अतिरिक्त हुंड्याच्या मागणीमुळे वैष्णवीने हरी बाबूचे घर सोडले होते आणि ती जवळच असलेल्या आपल्या माहेरी परतली होती. हे दोघे शेजारीच राहत होते आणि त्यांचे लग्न अवघ्या एका वर्षापूर्वीच झाले होते.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, हरी बाबू तिला परत घेऊन जाण्यासाठी आला होता आणि तिच्या घरी एक रात्र राहिला होता. त्यावेळी तो वेगळ्या खोलीत झोपला होता. मृत्यूच्या काही तास आधी, तिने आपण गरोदर असल्याची घोषणा करणारा एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता आणि सर्व काही व्यवस्थित पार पडेल अशी आशा व्यक्त केली होती. "मी गरोदर आहे; आजची स्कॅन चाचणी चांगली झाली. मी सध्या रील्स बनवू शकत नाहीये, पण लवकरच परत येईन," असे तिने म्हटले होते.
काही तासांनंतर, तिच्या आईला तिच्या छातीवर आणि मानेवर वार केलेल्या अवस्थेत आढळली; तसेच, तिची गळा आवळून हत्या झाल्याचेही पोलिसांच्या निदर्शनास आले. हरी बाबू मात्र तिथे कुठेही मिळून आला नाही. तपास अधिकारी आणि कुटुंबीयांनी सांगितले की, तो तिच्याकडे हुंड्यासाठी तगादा लावत होता आणि तिला ऑनलाइन मिळालेल्या लोकप्रियतेचा त्याला राग होता. आपल्या वैयक्तिक आयुष्यावर आणि नात्यावर आधारित व्हिडिओ व रील्समुळे तिने यूट्यूबवर 50 हजारांहून अधिक सबस्क्राइबर्स मिळवले होते.