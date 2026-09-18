Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /मी हरीबाबूला ठार केलंय, बहिणीच्या हत्येचा बदला घेतलाय, तरुणाने भावोजीला रस्त्यावरच केलं ठार, 9 सेकंदात 10 वेळा...; बहिण प्रेग्नंट असतानाच...

'मी हरीबाबूला ठार केलंय, बहिणीच्या हत्येचा बदला घेतलाय', तरुणाने भावोजीला रस्त्यावरच केलं ठार, 9 सेकंदात 10 वेळा...; बहिण प्रेग्नंट असतानाच...

तेलंगणाची युट्युबर सी. वैष्णवी हिची मार्चमध्ये भोसकून हत्या करण्यात आली होती आणि तिच्या पतीला जुलैमध्ये जामीन मंजूर करण्यात आला.

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 18, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:50 PM IST
'मी हरीबाबूला ठार केलंय, बहिणीच्या हत्येचा बदला घेतलाय', तरुणाने भावोजीला रस्त्यावरच केलं ठार, 9 सेकंदात 10 वेळा...; बहिण प्रेग्नंट असतानाच...

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मंडपात किंवा मंदिरात नाही तर चक्क मशिदीत बसवतात गणपती; 45 वर्षांपूर्वी असं काय घडलं होते?
2
3
4
5