तरुणाने गुप्तांगात टाकली बाटली, वेदनेने विव्हळत गाठलं रुग्णालय; डॉक्टरांनी सांगितलं असं करण्यामागील कारण

उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथेली एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथे एका 38 वर्षीय तरुणाच्या गुप्तांगामध्ये एक लीटर पाण्याची बाटली अडकली होती. यामुळे त्याला असह्य वेदना होत होत्या. प्रकृती बिघडू लागल्यानंतर त्याला नातेवाईकांनी शहरातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल केलं. येथे डॉक्टरांनी त्याच्यावर जवळपास एक तास सर्जरी करत बाटली बाहेर काढली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, साकेत कॉलनीतील रहिवासी असणारा तरुण जवळपास 36 तास वेदनेने विव्हळत होता. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं लक्षात आल्यानंतर त्याने रुग्णालय गाठलं. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर एक्स-रे काढला. यामधून त्याच्या गुप्तांगात एक लीट पाण्याची बाटली अडकल्याचं सांगितलं. यानंतर त्याला तात्काळ रुग्णालयात दाखल करुन घेण्यात आलं.
रुग्णालयातील वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर सुनील शर्मा यांन सांगितलं आहे की, प्रकरण फारच संवेदनशील होतं. कारण बाटली बाहेर काढत असताना मलनिस्सारणाच्या ठिकाणी इतर काही जखमी होऊ नये याची काळजी घ्यायची होती. डॉक्टरांच्या टीमने अत्यंत काळजीपूर्वक ऑपरेशन केलं. जवळपास 1 तास 10 मिनिटांच्या ऑपरेशन नंतर ही बाटली बाहेर काढण्यात आली.
सर्जरीनंतर तरुणाला डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आलं आहे. डॉक्टरांनी पुढील तपासणीसाठी सिग्मॉयडोस्कोपी देखील केली आहे. ज्यामुळे आतील जखम किंवा संसर्गाबद्दल माहिती मिळला येईल. तरुणावर जवळपास चार दिवस उपचार सुरु होते. त्याला शौचाला कोणताही त्रास होत नसल्याचं आणि परिस्थिती सामान्य असल्याचं लक्षात आल्यानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला.
डॉक्टरांनी सांगितलं आहे की, सदर तरुण 'Anal Eroticism' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका मनो-लैंगिक विकाराने ग्रस्त आहे. डॉक्टरांच्या मते, या विकाराने बाधित व्यक्ती असामान्य लैंगिक उत्तेजना किंवा सुखाच्या शोधात कधीकधी आपल्या गुप्तांगाशी संबंधित धोकादायक कृत्य करतात. डॉक्टरांनी असंही निदर्शनास आणून दिले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये रुग्ण अनेकदा वैद्यकीय मदत घेण्यास उशीर करतात. प्रामुख्याने लाज किंवा संकोच ही यामागील कारणं असतात आणि यामुळे संबंधित धोके आणखीच बळावतात.
तज्ज्ञांच्या मते, वेळेवर उपचार न मिळाल्यास अंतर्गत दुखापती, संसर्ग आणि गंभीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये रुग्णांना समुपदेशन मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा परिस्थितीची पुनरावृत्ती टाळता येईल असंही त्यांनी अधोरेखित केलं. शिवाय, अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे संसर्ग आणि आरोग्याशी संबंधित इतर धोक्यांची जोखीम वाढू शकते.
सर्जन डॉ. सुनील शर्मा यांनी सांगितले की, शस्त्रक्रिया करणाऱ्या पथकामध्ये डॉ. दीपक, डॉ. भुवनेश, राजेंद्र, गजेंद्र, शादाब आणि रोहताश यांचा समावेश होता. सध्या रुग्णाची प्रकृती ठीक असून, धोक्याबाहेर आहे.