/जावयाचा सासू-सासऱ्यांना VIDEO कॉल; समोरचं LIVE दृश्य पाहून हादरले, पोटची मुलगी डोळ्यांदेखत...; धक्कादायक कृत्य

पतीने आपल्या 23 वर्षीय पत्नीची हत्या करुन तिला फासावर लटकवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीचे विवाहबाह्य संबंद असल्याच्या संशयातून पतीने पत्नीची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या केली. इतकंच नाही तर त्याने पत्नी मृत्यूशी संघर्ष करत तडफडत असताना त्याने मोबाईलवर व्हिडीओ रेकॉर्ड केला. हा व्हिडीओ त्याने त्याचे मित्र आणि कुटुंबीयांना पाठवला. आरोपी पती इतक्यावरच थांबला नाही. त्याने पत्नीच्या आई-वडिलांना व्हिडीओ कॉल करुन तिची हतबलता दाखवली.
पिडीत महिलेची ओळख भाग्यश्री जिगलूर आणि आरोपीची ओळख प्रवीण जिगलूर अशी पटली आहे. ही घटना रविवारी संध्याकाळी कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यात घडली. प्राथमिक तपासानुसार, प्रवीणने गलागली गावातील आपल्या राहत्या घरी पत्नीला लाकडी ओंडक्याने मारहाण केली आणि त्यानंतर तिला फासावर लटकवून तिची हत्या केली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पत्नीला फासावर लटकव्यानंतर ती मृत्यूशी झुंज देत असताना प्रवीणने कथितरीत्या तिचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. तसंच, ती श्वास घेण्यासाठी धडपडत असताना तिच्या आई-वडिलांनी व्हिडिओ कॉल करून त्यांना आपल्या मुलीचा मृत्यू प्रत्यक्ष पाहण्यास भाग पाडले. त्यानंतर त्याने हा व्हिडिओ अनेक लोकांसोबत शेअर केला, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
सतत होणारी भांडणं आणि वादांमुळे भाग्यश्रीने सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी आपलं सासर सोडलं होतं आणि ती तिच्या पालकांकडे राहत होती. आपण आता गुण्यागोविंदाने एकत्र राहू, अशी खात्री देऊन प्रवीणने तिला परत येण्यास राजी केलं होतं. मात्र, घरी परतल्यानंतर त्याच संध्याकाळी तिची कथितरीत्या हत्या करण्यात आली.
या घटनेच्या एका व्हिडिओमध्ये, भाग्यश्री हिरव्या रंगाच्या ओढणीला लटकलेल्या अवस्थेत दिसत आहे. ती खाली असलेल्या डबल बेडवर उतरण्यासाठी धडपडताना दिसते. तिच्या मागे बेडरूमच्या भिंतीवर लग्नाच्या वेळी लिहिलेली जोडप्याची नावे दिसत आहेत.
माहिती मिळताच बिलागी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. आरोपीला अटक करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. पोलीस यासंदर्भात अधिक तपास करत आहेत.