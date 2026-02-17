English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • धक्कादायक! हत्या केल्यानंतर प्रेयसीच्या मृतदेहावर बलात्कार, आत्म्याशी बोलण्यासाठी YouTube वर सर्च; नंतर गाठली मुंबई, पोलीसही हादरले

धक्कादायक! हत्या केल्यानंतर प्रेयसीच्या मृतदेहावर बलात्कार, आत्म्याशी बोलण्यासाठी YouTube वर सर्च; नंतर गाठली मुंबई, पोलीसही हादरले

Crime News: इंदूरमध्ये आपल्या प्रेयसीची हत्या केल्यानंतर तरुणाने तिच्या मृतदेहाचं लैंगिक शोषण केल्याची कबुली दिली आहे. नंतर त्याने तिच्या आत्म्याशी संवाद साधण्यासाठी YouTube वर शोध घेतला.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 17, 2026, 10:21 PM IST
धक्कादायक! हत्या केल्यानंतर प्रेयसीच्या मृतदेहावर बलात्कार, आत्म्याशी बोलण्यासाठी YouTube वर सर्च; नंतर गाठली मुंबई, पोलीसही हादरले

Crime News: 24 वर्षीय एमबीए तरुणीच्या हत्येप्रकरणी धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. प्रेयसीची गळा दाबून हत्या केल्यानंतर तरुणाने तिच्या मृतदेहाचं लैंगिक शोषण केल्याची कबुली दिल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. इतकंच नाही तर तरुण हत्या केल्यानंतर तिच्या शेजारी  बसून दारु प्यायला. हत्या केल्यानंतरही तिच्या पोटावर चाकूने वार केले. यानंतर त्याने तिच्या आत्म्याशी संवाद साधण्यासाठी YouTube वर वेगवेगळे मार्ग शोधले. मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पोलिसांनी गुन्ह्याचा हा संपूर्ण घटनाक्रम अत्यंत त्रासदायक, क्रूरता दर्शवणारा असून संभाव्य मानसिक अस्थिरतेकडे बोट दाखवत असल्याचं म्हटलं आहे. पोलीस कोठडीत असलेल्या आरोपीला मैत्रिणीची हत्या का केली असं विचारण्यात आलं असता त्याने "जे व्हायला हवे होते ते घडले आहे," असं उत्तर पत्रकारांना दिलं. त्याच्या बोलण्यावरुन त्याला कोणताही पश्चात्ताप नसल्याचं उघड होत आहे. 

13 फेब्रुवारी रोजी द्वारकापुरी परिसरातील एका भाड्याच्या फ्लॅटमधून पीडितेचा मृतदेह सापडला होता. शेजाऱ्यांनी दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार केल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. पोलिसांनी दरवाजा तोडला तेव्हा ती बेडवर नग्न अवस्थेत आढळली. तिच्या गळ्यात दोरीचे निशाण दिसत होते.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपीची ओलख पियुष धामनोडिया अशी पटली आहे. आरोपीने तिचे हात-पाय बांधले होते आणि ती ओरडू नये म्हणून तिच्या तोंडात प्लास्टिक भरले होते.

पोलीस उपायुक्त कृष्ण लालचंदानी म्हणाले की, दोघेही एकमेकांना सुमारे एक वर्षापासून ओळखत होते आणि त्यांच्यात संबंध होते. आरोपीच्या मनात असुरक्षित असल्याची भावना होती आणि लग्नावरून तिच्याशी वारंवार भांडत असे. त्याला संशय होता की ती इतर पुरुषांशी बोलते आणि ती तिच्यावर लग्न करण्यासाठी दबाव आणत आहे यावरून तो नाराज होता.

लग्नावरून झालेल्या वादात हत्या

10 फेब्रुवारी रोजी, आरोपीने मतभेद सोडवण्यासाठी तरुणीला त्याच्या भाड्याच्या खोलीत नेलं होतं. पोलिसांनी सांगितले की दोघांमध्ये शारीरिक संबंध होते, परंतु लग्नावरून पुन्हा वाद सुरू झाला. रागाच्या भरात त्याने दोरीने तिचा गळा दाबून खून केल्याचा आरोप आहे.

धक्कादायक म्हणजे, चौकशीदरम्यान आरोपीने पोलिसांना सांगितले की तिचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याने तिच्या पोटात चाकूने वार केले. त्याने तिच्या मृतदेहाचं लैंगिक शोषण केल्याची कबुलीही दिली. हल्ल्याचं नेमकं स्वरूप शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, हत्येनंतर तो खोलीतच राहिला आणि मृतदेहाजवळ दारू पित होता.

पीडितेच्या फोनमधून पाठवले व्हिडीओ

पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपीने नंतर तरुणीची बदनामी करण्याच्या हेतूने तिच्यात मोबाईलवरुन काही ग्रुपमध्ये आक्षेपार्ह व्हिडीओ पाठवले. यानंतर तो ट्रेनने इंदूर आणि नंतर पनवेलला पळून गेला. 

आत्म्याशी बोलण्यासाठी युट्यूबवर केलं सर्च

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पनवेलमध्ये असताना आरोपीने तरुणीच्या आत्म्याशी संवाद साधण्यासाठी युट्यूबवर सर्च केलं होतं. पीडितेच्या आत्म्याला परत बोलावण्यासाठी त्याने गुप्त विधी केल्याचा आरोप आहे.

"त्याने आत्म्यांशी कसे बोलावे याबद्दल ऑनलाइन शोध घेतला आणि तांत्रिक प्रथा केल्या," असं एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याच्या वागण्यावरून तो मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असू शकतो असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. पनवेलनंतर, तो मुंबईला गेला आणि 14 फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यापूर्वी लोकल ट्रेनमध्ये फिरत राहिला. 

पीडितेच्या कुटुंबाशी ओळख

पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपी पीडितेच्या कुटुंबाला ओळखत होता आणि तो त्यांच्या घरी येत असे. दोघेही एका वर्षाहून अधिक काळ संपर्कात होते. यापूर्वी, पीडितेच्या वडिलांनी आरोप केला होता की त्यांची मुलगी खूप तणावाखाली होती. त्यांनी दावा केला होता की तिचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ ऑनलाइन प्रसारित केले जात होते आणि तिला ब्लॅकमेल केले जात होते. त्यांनी असाही आरोप केला होता की आरोपी कॉलेजची फी भरण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणत होता. 

आरोपीला पश्चाताप नाही

अटकेनंतर माध्यमांशी झालेल्या एका छोट्या संवादात आरोपाला कोणताही पश्चाताप नसल्याचं दिसून आलं. हत्येबद्दल विचारलं असता त्याने सांगितलं की, "सर्व काही विसरून जा. जे व्हायचे होते ते झाले आहे. जाणून घेऊन तुम्ही काय कराल?" पुढे विचारले असता त्याने "वेळ आल्यावर सांगेन" असं सांगितलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
crimeMurderindore

इतर बातम्या

इंदापुरात भरदिवसा मुलीचं अपहरण! आई आणि भावाच्या डोळ्यात फेक...

महाराष्ट्र बातम्या