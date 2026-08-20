'मी बायकोला ठार केलंय, आता बहिणीला...', पत्नीला गोळ्या घातल्यानंतर पतीचं धक्कादायक कृत्य; WhatsApp स्टेटस पाहून पोलीसही हादरले

लखनऊमध्ये युट्युबर प्रज्ञा मिश्राची बहीण आणि बँक कर्मचारी असलेल्या दिव्या मिश्राच्या हत्येचुळे एकच खळबळ उडाली आहे. दिव्याचा पती मानवने आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेबाहेर आपल्या पत्नीवर गोळी झाडली. यानंतर त्याने आपली बहिण तुलिका हिची हत्या केली आणि शेवटी स्वतःचेही आयुष्य संपवले. मानस स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा (SBI) कर्मचारी होता. तुलिका अविवाहित होती. हुसाडिया येथील राहत्या घरी तुलिकेची हत्या केल्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.
पोलीस आयुक्त तरुण गाबा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मानसने आधी आपल्या पत्नीच्या डोक्यात समोरून गोळी झाडली. त्यानंतर तो घरी गेला. त्याने बहिणीच्या कानाजवळ गोळी झाडली आणि शेवटी स्वत:वर गोळी झाडून घेतली. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना घडली तेव्हा घरात मोठ्या आवाजात 'हनुमान चालिसा' वाजवली जात होती.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी उच्चभ्रू गोमती नगर भागात एका व्यक्तीने दिवसाढवळ्या आपल्या पत्नीची गोळ्या झाडून हत्या केली आणि त्यानंतर काही मिनिटांतच आपली बहीण व स्वतःवरही गोळ्या झाडल्या. ही हत्येची घटना गोमती नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील विवेक खंड येथील आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेसमोर घडली. घटनास्थळी पोलीस अधिकारी आणि गुन्हे शाखेचे पथक उपस्थित असल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले.
लखनऊचे अतिरिक्त डीसीपी (पूर्व) अमोल मुरकुट यांनी 'एएनआय'ला (ANI) सांगितलं की, "दिव्या नावाची ही महिला गोमती नगर भागातील एका बँकेत 'रिलेशनशिप मॅनेजर' म्हणून कार्यरत होती. एका ग्राहकाच्या भेटीवरून परतताच तिच्या पतीने तिच्यावर गोळ्या झाडल्या."
डीसीपी (पूर्व) डॉ. दीक्षा शर्मा यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, ".घटनास्थळी पोहोचल्यावर पोलिसांना समजले की महिलेच्या पतीनेच तिच्यावलर गोळीबार केला. त्यानंतर काही वेळातच पोलिसांना एका अशा व्यक्तीबद्दल माहिती मिळाली ज्याने आपल्या बहिणीची हत्या केली होती आणि स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. मानव वाजपेयी असे त्या व्यक्तीचे नाव असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानेच आपली पत्नी आणि बहीण यांची हत्या करून आत्महत्या केली होती. त्याच्या फोनवरील व्हॉट्सॲप स्टेटसवरून या घटनेचा उलगडा झाला. त्याच्या घरातून तीन शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत."
पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत. प्राथमिक तपासात पती-पत्नीमध्ये सतत मतभेद आणि भांडणं होत असल्याचं समोर आलं आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आबेक, मिळालेल्या माहितीनुसार, मानवने आधी आपल्या पत्नीला बँकेबाहेर भेटायला बोलावले आणि त्यानंतर तिच्यावर गोळ्या झाडल्या.
मानव आपल्यासोबत बेकायदेशीर शस्त्रे घेऊन आला होता, ज्यांचा वापर करून त्याने ही घटना घडवून आणली. त्याने व्हॉट्सॲपवर लिहिलं होतं की प्रज्ञा आणि भरतला सर्व काही माहित होतं, त्यामुळे पोलीस त्यांचीही चौकशी करू शकतात. लखनौचे पोलीस आयुक्त तरुण गाबा यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आणि माहिती घेतली.
"मी माझ्या पत्नीची हत्या केली कारण तिने माझा विश्वासघात केला. आता मला स्वतःची आणि माझ्या बहिणीचीही हत्या करायची आहे. तिच्या (दिव्याच्या) बहिणीला - प्रज्ञाला - आणि तिच्या पतीला - भरत यादवला - सर्व काही माहित आहे," असं त्याने व्हॉट्सअप स्टेटसला लिहिलं होतं.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मानवच्या आई-वडिलांचं निधन झालं आहे. कुटुंबात त्याची एक आजारी बहीण होती. वादामुळे तो त्याची पत्नी दिव्या मिश्रा हिच्यापासून वेगळा राहत होता. दोघांमधील प्रकरण गेल्या एका वर्षापासून कौटुंबिक न्यायालयात प्रलंबित होते.