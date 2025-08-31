मुलाच्या वाढदिवशीच पत्नी आणि सासूची कैचीने भोसकून हत्या; लहान मुलासारखं कारण ऐकून पोलीसही चक्रावले

दिल्लीतील रोहिणी येथे आपली पत्नी आणि सासूची हत्या केल्याप्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे. शनिवारी मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त कुटुंबातील दोन्ही बाजूंमध्ये गिफ्टवरुन झालेल्या वादानंतर त्याने हे कृत्य केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. केएनके मार्ग पोलिस स्टेशनला दुपारी 3.50 वाजता पीसीआर कॉल आला. कॉल करणाऱ्याने त्याची बहिण आणि आईची हत्या झाल्याचं सांगितलं. घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर पोलिसांना कुसुम सिन्हा (63) आणि तिची मुलगी प्रिया सहगल (34) यांचे मृतदेह एका खोलीत पडलेले आढळले.
कुसुम यांचा मुलगा मेघ सिन्हा (30) याने 28 ऑगस्ट रोजी त्याची आई प्रियाच्या घरी तिच्या नातू चिरागचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेली होती अशी माहिती दिल्याचं एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितलं. यावेळी, प्रिया आणि तिचा पती योगेश यांच्यात गिफ्ट्सवरुन वाद झाला होता. कुसुम प्रियाच्या घरीच थांबली आणि भांडण मिटवलं, असं त्यांनी सांगितलं.
"30 ऑगस्ट रोजी, मेघ याने फोन त्याच्या आईशी फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा कोणीही उत्तर दिलं नाही. त्यानंतर तो प्रियाच्या घरी आला असता फ्लॅट बाहेरून बंद आढळला आणि दाराशी रक्ताचे डाग दिसत होते," असं अधिकाऱ्याने सांगितलं.
त्याने ताबडतोब कुटुंबातील इतर सदस्यांना कळवलं आणि कुलूप तोडल. यानंतर त्याला आई आणि बहीण खोलीत रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले आढळले. त्याने आरोप केला आहे की, प्रियाचा पती योगेश सहगल जो सध्या बेरोजगार आहे त्याने आई आणि बहिणीची हत्या केली आणि मुलांना घेऊन पळून गेला.
योगेशला केएनके मार्ग पोलिसांनी अटक केली आहे आणि त्याचे रक्ताने माखलेले कपडे आणि गुन्ह्यात वापरलेली कात्री घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आली आहे. पोलिसांनी घरगुती वादामुळे हत्या झाल्याचे दिसून येत असल्याचं सांगितलं आहे. फॉरेन्सिक आणि क्राइम टीमला घटनास्थळी बोलावण्यात आलं असून, अधिक तपास सुरु आहे.
प्रियाचा भाऊ हिमालय याने पीटीआयला सांगितलं की, "माझी आई एक दिवस आधी माझ्या बहिणीच्या घरी गेली होती आणि ती दुसऱ्या दिवशी परत येईल असं आम्हाला सांगितलं होते. आम्ही तिला फोन केला तेव्हा तिने सांगितलं की माझी बहीण आणि तिच्या पतीमध्ये भांडण सुरू आहे आणि ती ते सोडवण्यास मदत करेल आणि नंतर परत येईल. पण ती परत आली नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी 11 वाजता, 11.30 वाजता आणि पुन्हा 12 वाजता आम्ही तिला फोन करत राहिलो, पण तिने किंवा माझ्या बहिणीने फोन उचलला नाही. आम्हाला वाटलं की ते झोपले असतील. दुपारपर्यंत आम्ही जाऊन पाहायचं ठरवलं. जेव्हा आम्ही घरी पोहोचलो आणि दार ठोठावले तेव्हा आम्हाला कुलूपावर रक्ताचे डाग दिसले".
जेव्हा आम्ही आत गेलो तेव्हा आई आणि बहीण रक्ताने माखलेल्या आढळल्या असं त्याने सांगितलं. "आम्ही दुपारी 3.30 च्या सुमारास त्यांच्या घरी गेलो. माझ्या मेहुण्याने त्यांना मारलं आणि मुलांना घेऊन पळून गेला. हे असं कोण करतं? संसारात प्रत्येकाची भांडणं होत असतात. त्यांच्या लग्नाला 17 वर्षं झाली होती. पण पत्नी आणि सासूला अशा प्रकारे कोण मारतं? हे खूप अमानुष आहे," असं तो म्हणाला.