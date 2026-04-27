आधी आई बेपत्ता, नंतर दोन दिवसांनी वडीलही सापडेनात; मुलाने पोलिसांकडे दिली चिठ्ठी; वाचल्यानंतर सगळेच हादरले

Crime News: आपली पत्नी शिल्पा देवी बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल कऱण्यासाठी 40 वर्षीय विशाल साळवी गेल्या आठवड्यात गोदादरा पोलीस ठाण्यात पोहोचला होता. डाएटिशिअन असणारी आपली 39 वर्षीय पत्नी 4 दिवसांपूर्वी अखेरची दिसली होती असं त्याने पोलिसांना सांगितलं. पोलिसांनी बेपत्ता झाल्याप्रकरणी तपास सुरु केला असता, दोन दिवसांनी विशालही बेपत्ता झाल्याने प्रकरणाला नाट्यमय वळण मिळालं.
बेपत्ता होण्यापूर्वी त्याने एका चिठ्ठीत आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली होती. या चिठ्ठीच्या आधारे पोलीस शहराच्या सलाबतपुरा भागातील एका ओसाड आणि पडक्या घरात पोहोचले. येथे पोलिसांनी एक लाकडी पेटी आढळली. पोलिसांनी पेटी उघडली, तेव्हा त्यांना त्यामध्ये फोम आणि सिमेंटच्या मिश्रणात कुजलेल्या अवस्थेत शिल्पाचा मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर पोलिसांनी शहराच्या बाहेरील एका ग्रामीण भागातून विशालचा शोध घेतला आणि अटक केली .
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिल्पा आणि विशाल यांचं 2010 मध्ये लग्न झालं होतं. त्यांना 13 आणि 8 वर्षांची दोन मुलं आहेत. शिल्पाकडे 'फूड अँड न्यूट्रिशन' (अन्न आणि पोषणशास्त्र) विषयातील एम.एस्सी. पदवी होती आणि ती महापालिकेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 'सुरत म्युनिसिपल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च' येथे आहारतज्ज्ञ (डायटिशियन) म्हणून कार्यरत होती. अलीकडेच तिने स्वतःचं क्लिनिक सुरू केल्याचीही माहिती आहे. दुसरीकडे, विशाल एका हिरे पैलू पाडण्याच्या कारखान्यात काम करायचा. मात्र मागील काही वर्षांपासून तो बेरोजगार होता.
पोलिसांनी सांगितल्यानुसार, त्यांच्यात रोज भांडण होत असे. शिल्पाचे विवाहबाह्य संबंध आहेत अशी विशालला शंका होती. ती त्याला आपला मोबाईल फोन तपासू देत नसे, ज्यावरुन त्यांच्यात भांडणं व्हायची.
विशाल बेपत्ता झाल्यानंतर त्याच्या अल्पवयीन मुलाला एक चिठ्ठी सापडली, जी त्याने पोलिसांकडे सोपवली. या चिठ्ठीत त्याने आपण गुन्हा केला असून, पत्नीचा मृतदेह सलबतपूरा येथील पूर्वजांच्या घऱात असल्याचं लिहिलं होतं.
"मला सांगायचं आहे की, माझ्या लग्नानंतरचे सुरुवातीचे दिवस सुखद होते. तथापि, लग्नाला अवघी तीन वर्षं झाली असताना माझ्या पत्नीच्या वागण्यात बदल दिसू लागला. तेव्हापासूनच आमच्या वैवाहिक संबंधांत तणाव निर्माण झाला. ही परिस्थिती सहन केल्यानंतर आणि इतकी वर्षे संयम बाळगल्यानंतरही, मला ते यापुढे सहन करणं शक्य झाले नाही. अखेरीस, हताशेने ग्रासल्यामुळे आणि परिस्थितीने भाग पाडल्यामुळेच, मी गुन्हा करण्यास भाग पडलो," असं त्याने चिठ्ठीत लिहिलं होतं.
"मी केलेल्या गुन्ह्यासाठी केवळ मीच जबाबदार आहे. याची इतर कोणत्याही व्यक्तीला कल्पना नव्हती. हा गुन्हा करताना प्रत्येक योजना मीच आखली होती. 20 एप्रिल 2026 रोजी मी केलेल्या गुन्ह्याशी संबंधित पुरावे माझ्या सर्वात जुन्या निवासस्थानी, 'कागजी की चाल' येथील 'लाकडी वाले बिल्डिंग'च्या गल्लीत असलेल्या एका कुलूपबंद घराच्या पहिल्या मजल्यावर स्थित असलेल्या, पत्र्यांच्या घरात आढळून येतील. माझी पत्नी, शिल्पा, त्या घराच्या आतच आहे. हा गुन्हा केल्याबद्दलची संपूर्ण जबाबदारी केवळ मीच स्वीकारतो," असं त्या चिठ्ठीत पुढे नमूद केलं होतं.
चिठ्ठी मिळाल्यानंतर पोलसिांनी घटनास्थळ गाठलं. यावेळी पडक्या घऱात एक लाकडी बॉक्स होता. पोलिसांनी बॉक्स उघडला तर आतमध्ये कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह होता. प्राथमिक तपासात, 4 ते 5 दिवसांपूर्वी महिलेचा मृत्यू झाल्याचं निष्पन्न झालं. कुजणाऱ्या मांसाचा दुर्गंध लपवण्यासाठी तिला सिमेंट व फोमच्या मिश्रणात पुरण्यात आलं होतं.
पोलिसांनी याप्रकरणी विशालविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. शिल्पाच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी त्याला अटक केली असून, पुढील तपास सुरु आहे.