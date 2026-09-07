/25 वर्षीय पत्नीची हत्या केल्यानंतर मुंडकं कापून फ्रिजमध्ये ठेवलं, बोटंही कापली, हादरवणारा हत्याकांड

गुवाहाटीत 25 वर्षीय विवाहित तरुणीच्या हत्येमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. लग्नानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच रियाचा मृतदेह राहत्या अपार्टमेंटमध्ये आढळून आला. मृतदेह हाती लागल्यानंतर पोलिसांनी तिच्या पतीचा शोध सुरू केला आहे. तिचा पती रामानुजन गोस्वामी यानेच हा गुन्हा केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. हत्येनंतर रियाचे शीर धडापासून वेगळे करून ते एका काळ्या प्लास्टिक पिशवीत भरून फ्रीजमध्ये लपवून ठेवल्याचा आरोप आहे.
6 सप्टेंबर रोजी, शेजाऱ्यांनी दुर्गंधी येत असल्याची तक्रार केल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले होतेय. याच घरात रिया आणि रामानुजन लग्नानंतर वास्तव्य करत होते. शेजाऱ्यांनी पोलिसांना गेल्या दोन दिवसांपासून जोडप्याला पाहिलं नसून, फोनही बंद असल्याची माहिती दिली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिया फॅन्सी बाजार परिसरातील 'एसी मार्केट'मधील एका बुटीकमध्ये काम करत होती. तिच्या आई-वडिलांचं निधन झालं असून तिला केवळ एक भाऊ होता. प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे की, सोमवारी एका मुद्द्यावरून रिया आणि तिच्या पतीमध्ये जोरदार वाद झाला होता. त्यानंतर, रात्री 8 च्या सुमारास रामानुजन घरातून निघून गेला.
मंगळवारी शेजाऱ्यांना घरातून तीव्र दुर्गंधी येत असल्याचं लक्षात आलं आणि ही घटना उघडकीस आली. संशय आल्याने त्यांनी पोलिसांना फोन केला. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून घराची झडती घेतली असता, रियाची हत्या झाल्याचं उघड झालं. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, महिलेची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती. आरोप आहे की, हत्येनंतर तिचे शिर धडावेगळे करण्यात आले, ते एका काळ्या प्लास्टिक पिशवीत भरले आणि रेफ्रिजरेटरमध्ये लपवून ठेवले. तसेच, महिलेची बोटेही कापली गेल्याचं तपासात समोर आलं आहे.
पोलिसांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, मृतदेह सापडण्यापूर्वी 24 ते 48 तासांच्या दरम्यान ही हत्या झाली असावी. या हत्येमागचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. या घटनेमागील कारण शोधण्यासाठी पोलीस पतीच्या भूमिकेसह प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा तपास करत आहेत.
मृत महिलेचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल (GMCH) येथे पाठवण्यात आला आहे. पोलीस संशयित पतीचा कसून शोध घेत असून घटनेचा तपशील जुळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शवविच्छेदन अहवाल आणि सुरू असलेल्या तपासानंतर या हत्येबाबत आणखी महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.