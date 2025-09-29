18 व्या वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशीच बापाने मुलाला करायला लावली हत्या; कारण ऐकून पोलीसही हादरले

Delhi Murder: दिल्लीतील मालवीय नगर भागात जुन्या वैमनस्यातून एका व्यक्तीची निर्घृण हत्या केल्याच्या आरोपाखाली 18 वर्षीय तरुण आणि त्याच्या वडिलांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औचंडी गावचा रहिवासी असणारा मुख्य आरोपी खुशी राम (47) याने हत्येत सहभागी असलेल्या त्याच्या मुलाच्या 18 व्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी जाणूनबुजून हा गुन्हा केला. मुलाच्या हातून हत्या केली तर त्याला बालगुन्हेगार कायद्याच्या तरतुदींचा फायदा घेता येईल हा त्याचा यामागील उद्देश होता.
पोलीस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान म्हणाले की, "प्राथमिक तपासात दिसून आलं आहे की पीडित व्यक्तीने 2016 मध्ये मालमत्तेशी संबंधित वादातून खुशी रामवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर तो जवळजवळ नऊ महिने तो अंथरुणाला खिळून राहिला होता. तेव्हापासून खुशी रामच्या मनात तीव्र राग होता आणि त्याने बदला घेण्याची योजना आखली होती".
शुक्रवारी, बेगमपूर येथील विजय मंडल पार्कमध्ये मॉर्निंग वॉक दरम्यान लखपत सिंग उर्फ लखपत कटारिया (56) यांच्यावर दोन जणांनी क्रिकेट बॅट आणि बंदुकीने हल्ला केला, असंही त्यांनी सांगितलं. बेशुद्ध अवस्थेत लखपत यांना एम्स ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेण्यात आलं, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. शवविच्छेदन अहवालात बंदुकीच्या गोळ्यांसह अनेक जखमा आढळल्या, असं त्यांनी सांगितलं.
मालवीय नगर में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने वाले बाप-बेटे को गिरफ्तार
9 साल पहले मृतक द्वारा, अभियुक्त पर हमला किया गया था जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी
9 साल पहले हुई घटना का बदला लेने के अभियुक्त ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर, सुनियोजित
पोलिसांनी सांगितलं की, 55 किमी अंतरावर पसरलेल्या 650 हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणी केल्यानंतर आणि तपशीलवार तांत्रिक देखरेखीनंतर संशयितांचा शोध घेण्यात आला. गुन्ह्यात वापरलेली काळी मोटारसायकल जप्त करण्यात आली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
मुलगा प्रौढ होण्याच्या एक दिवस आधी आरोपीने जाणूनबुजून हत्येची योजना आखली होती, जेणेकरून त्याला बालगुन्हेगारी कायद्याच्या तरतुदींचा फायदा घेता येईल, असं त्यांनी सांगितलं.
प्राणघातक हल्ला करण्यापूर्वी पीडितच्या दैनंदिन दिनचर्येची नोंद करण्याचे काम अल्पवयीन मुलाला देण्यात आलं होतं. डीसीपी म्हणाले की, खुशी रामने चौकशीदरम्यान कबूल केलं की तो पीडितच्या हातून झालेल्या हल्ल्याचा आणि अपमानाचा बदला घेण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहत होता. कटाची संपूर्ण साखळी स्थापित करण्यासाठी आणि गुन्ह्यात वापरलेले शस्त्र जप्त करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे, असं पोलिसांनी सांगितले.
FAQ
1) बाल न्याय कायदा म्हणजे काय आणि तो का आणला गेला?
उत्तर: बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ हा भारतातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा कायदा आहे. हा कायदा २००० च्या जुन्या कायद्याला बदलून आणला गेला आणि तो संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल हक्क करारानुसार तयार केला गेला आहे. याचा मुख्य उद्देश अपराधात सापडलेल्या बालकांना (सीसीएल) आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना (सीएनसीपी) न्याय आणि पुनर्वसन देणे आहे.
2) कायद्यानुसार 'बालक' ची व्याख्या काय आहे?
उत्तर: कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील कोणताही व्यक्ती 'बालक' म्हणून ओळखला जातो. अपराधात सापडलेल्या बालकांसाठी (सीसीएल) आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी (सीएनसीपी) वेगळ्या तरतुदी आहेत, पण दोघांसाठीही वयाची मर्यादा १८ वर्षे आहे.
3) कायद्याखालील मुख्य संस्था कोणत्या आहेत?
उत्तर: मुख्य संस्था म्हणजे बाल न्याय मंडळ (जेजेबी) जे अपराधात सापडलेल्या बालकांचे प्रकरण हाताळते, आणि बाल कल्याण समिती (सीडब्ल्यूसी) जी संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांची काळजी घेते. जिल्हा मजिस्ट्रेटला दत्तक घेण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार २०२१ च्या दुरुस्तीनुसार मिळाले आहेत.