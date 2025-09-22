प्रेयसीची हत्या केल्यानंतर मित्राला बोलावलं, मृतदेह बॅगेत भरला आणि फेकून देण्याआधी त्याच मृतदेहासोबत...; तरुणाने गाठल्या सर्व सीमा

इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून फुललेल्या प्रेमाचा शेवट प्रियकराने एका निर्घृण हत्येने केला आणि सगळेच हादरले. उत्तर प्रदेशात एका तरुणाने लिव्ह-इनमध्ये राहत असलेल्या प्रेयसीची अत्यंत क्रूरपणे हत्या केली. आपल्या प्रेयसीचे दुसऱ्या तरुणाशी प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयाखाली त्याने तिची हचत्या केली. धक्कादायक म्हणजे प्रेमाचं रुपांतर द्वेषात झाल्यानंतर केलेल्या या हत्येनंतर त्याने जे केलं ते आणखी हादरवणारं होतं.
दोन महिन्यांपूर्वी, दुसऱ्या तरुणाशी बोलत असल्याचं समजल्यानंतर सुरज कुमार उत्तम आणि आकांक्षा यांच्यात जोरदार भांडण झालं. या शाब्दिक भांडणाचं रुपांतर नंतर हिंसाचारात झालं. याच हिंसाचारात त्याने तिचं डोके भिंतीवर आपटले आणि नंतर तिचा गळा दाबून खून केला. त्यानंतर त्याने त्याचा मित्र आशिष कुमारला बोलावून हत्या लपवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केला. त्यांनी आकांक्षाचा मृतदेह एका बॅगेत भरला. यानंतर मृतदेह बाईकवरुन 100 किमी बांदा येथे नेत त्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला.
त्यांनी बॅग यमुना नदीत फेकून देण्याचा विचार केला. पण, ते करण्यापूर्वी, सूरज उत्तम बॅगसोबत सेल्फी घेण्यासाठी थांबला.
8 ऑगस्ट रोजी आकांक्षाच्या आईने पोलिसांकडे मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरु केला असता हत्येचा गुन्हा उघडकीस आला. महिलेने सूरज उत्तमवर तिच्या 20 वर्षांच्या मुलीचे अपहरण केल्याचा आरोप केला. गुरुवारी त्याला आणि त्याच्या मित्राला ताब्यात घेण्यात आलं आणि चौकशीदरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.
सूरज कुमार व्यवसायाने इलेक्ट्रिशियन असून 21 जुलैला झालेल्या भांडणानंतर आकांक्षाची हत्या केल्याचं उघड झालं. आकांक्षा एका रेस्तराँमध्ये काम करत होती. पोलिसांनी सांगितलं की, आरोपीने सुरुवातीला पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पोलिसांनी पीडितेशी झालेल्या त्याच्या फोनवरील संभाषणाचा उल्लेख केल्यानंतर आपण आता अडकलो असल्याची जाणीव त्याला झाली आणि गुन्हा कबूल केला.
आरोपी पोलिसांना सांगितलं की, प्रथम इंस्टाग्रामवरुन त्यांची एकमेकांशी ओळख झाली. यानंतर ते एकमेकांच्या लागले आणि प्रेमात पडले. त्यानंतर तो तिला तिच्या मोठ्या बहिणीसोबत काम करणाऱ्या रेस्तराँमध्ये भेटू लागला.
तपासानुसार, ही महिला तिच्या बहिणीसोबत कानपूरच्या बारा परिसरात राहत होती आणि त्यानंतर ती उत्तमसोबत हनुमंत विहारमध्ये भाड्याच्या घरात राहायला गेली. आरोपींनी पोलिसांना सेल्फीबद्दलही सांगितलं आणि त्याच्या मोबाईल फोनमधून तो फोटो मिळवण्याच आला आहे. दोन्ही आरोपींना अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.
