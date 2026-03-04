वहिनीची हत्या करुन रस्त्यावर नग्न धावला दीर; पोलीस स्टेशनजवळ झाडाला लटकत होता मृतदेह, प्रेमाचा भयानक शेवट

Crime News: दीरानेच आपल्या वहिनीची हत्या करुन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. हत्या केल्यानंतर आरोपी दीर नग्न अवस्थेत रस्त्यावरुन पळाला. पोलिसांपासून वाचण्यासाठी त्याने पोलीस स्टेशनपासून 300 मीटर दूर अंतरावर झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली. हल्ल्यात जखमी झालेल्या वहिनीला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र तिथे उपचारादरम्यान तिने जीव सोडला. पोलीस याप्रकरणी कायदेशीर प्रक्रिया करत आहेत. उत्तर प्रदेशातील झांशी येथे ही घटना घडली आहे.
झांशीमधील प्रेमनगर येथे 28 फेब्रुवारीला महेंद्र नावाच्या तरुणाने आपल्या मावस भावाची पत्नी मायाच्या पोटावर, छाती, गळा आणि तोंडावर चाकूने हल्ला करुन गंभीर जखमी केलं. हल्ल्यानंतर आरोपीने आपले रक्ताने माखलेले कपडे तिथेच काढून टाकले आणि नग्न अवस्थेत धावला. पोलिसांपासून वाचण्यासाठी त्याने स्टेशनपासून 300 मीटर अंतरावर गळफास लावून घेतला. मेडिकल कॉलेजात जीवन, मृत्यूशी संघर्ष करणाऱ्या मायाने आज सकाळी उपचारादरम्यान जीव सोडला. तिच्या पतीने सांगितलं आहे की, अहमदाबादमध्ये काम करत असताना त्याचं मायाशी लग्न झालं होतं. पण मावस भावाचे पत्नीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचं समजल्यानंतर झांशीला परतला होता.
पतीने सांगितलं की, घटनेच्या दिवशी मी कामावर गेलो होतो. पत्नी स्वयंपाकघऱात होती आणि छोटी मुलगी तिथेच जवळ खेळत होती. तेव्हा महेंद्र तिथे पोहोचला आणि हल्ला केला. यावेळी मायाने प्रसंगावधान दाखवत आपल्या मुलीला तिथून पळून जाण्याचा इशारा केला. जर मुलगी तिथून पळाली नसती तर त्याने तिचीही हत्या केली असती असं पतीने म्हटलं आहे.
आपण ज्या भावावर सर्वात जास्त विश्वास ठेवला, त्यानेच धोका दिल्याने आपण फार दु:खी असल्याचं त्याने सांगितलं आहे. त्याने म्हटलं की, मी महेंद्रला आपल्यासोबत अहमदाबादमध्ये आणलं होतं. त्याला घालण्यासाठी कपडे दिले, जेवण्यासाठी अन्न दिलं. पण मला माहिती नव्हतं की, ज्या भावाला मदत करत आहे तोच आपलं जग अंधारात ढकलेल. झाशीला येऊन त्याला तीन महिनेच झाले असताना हे कृत्य केलं.
प्रेमनगर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी तुलसीराम पांडे यांनी सांगितलं की, जखमी महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आहे. पोलिसांनी पंचनामा केल्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. आरोपीने आधीच आत्महत्या केली असल्याने इतर कायदेशीर प्रक्रिया सुरु आहेत. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.