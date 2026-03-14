English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
'मला तुला सरप्राइज द्यायचं आहे', मुलासोबत घरी गेल्यानंतर हादरली आई; रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता मुलीचा मृतदेह

A man murders sister and surprise mother: बहिणीसोबत झालेल्या भांडणानंतर भावानेच तिची अत्यंत निर्दयीपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. करिअर आणि नातेसंबंधातून झालेल्या वादातून ही हत्या करण्यात आली.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 14, 2026, 02:58 PM IST
A man murders sister and surprise mother: सख्ख्या भावानेच आपल्या जुळ्या बहिणीची अत्यंत निर्दयीपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एकूण 84 वेळा वार करत आरोपी भावाने बहिणीची हत्या केली. इतकंच नाही तर त्याने बहिणीची हत्या केल्यानंतर आईला सरप्राइजच्या नावाखाली घरी घेऊन गेला होता. पोलिसांनी 24 तासात आरोपीला अटक करण्यात आली आहे 

Add Zee News as a Preferred Source

हार्दिक असं आरोपीचं नाव असून त्याने आपली जुळी बहीण हिमाशिकाची हत्या केली आहे. हार्दिक उत्तर प्रदेशातील मोरादाबादमध्ये इंजिनिअर आहे.  "आई घरी चल, तुझ्यासाठी सरप्राइज आहे," असं सांगत तो आईला तिच्या ऑफिसातून घेऊन घरी गेला. हार्दिकची आई निलिमा घरी पोहोचल्या तेव्हा त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण त्या घरी पोहोचल्या तेव्हा मुलगी हिमाशिका रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. जेव्हा आई ओरडू लागली तेव्हा हार्दिकने तिच्यावरही हल्ला केला. 

हार्दिक आणि हिमशिखा या भावंडांमध्ये करिअर आणि नातेसंबंधांवरून झालेल्या वादविवाद व मतभेदांनंतर, गेल्या आठवड्यात ही घटना घडली.

जुळ्या भावाने केली बहिणीची हत्या

हार्दिक आणि हिमाशिका दोघेही इंजिनिअर होते आणि गुरुग्राममध्ये एकत्र राहत होते. हिमाशिका एमबीएचंही शिक्षण घेत होती. हार्दिकदेखील एका कंपनीत नोकरी करत होती. मात्र दीड वर्षांपूर्वी त्याने नोकरी सोडली आणि सोशल मीडियावर जास्त वेळ घालवू लागला. 

कुटुंबीयांना हार्दिकच्या वागण्यात बदल जाणवू लागला होता. तो रात्री उशिरापर्यंत मोबाईलवरच वेळ खर्च करत होता. रात्रभर तो ऑनलाइन राहत होता. पोलिसांच्या तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, हार्दिकच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पुण्यातील एका मुस्लिम तरुणीशी मैत्री झाली होती आणि त्यांची लग्न करण्याची इच्छा  होती. 

त्याची जुळी बहीण हिमाशिका आणि आई निलिमा नेहमी त्याला यावरुन ऐकवत असत. त्याने आपल्या करिअरवर लक्ष केंद्रीत केलं पाहिजे असं त्या सांगत असतं. 6 मार्चच्या संध्याकाळीही अशीच चर्चा सुरु झाली. काही वेळाने दोन्ही भावांमध्ये फार मोठा शाब्दिक वाद झाला. रागाच्या भरात हार्दिकने चाकू उचलला आणि बहिणीवर हल्ला केला. या हल्ल्यात हिमशिखाचा जागीच मृत्यू झाला. शवविच्छेदन अहवालात हिमशिखाच्या मृतदेहावर 84 वार आढळले आहेत. 

तरुणाचं आईला सरप्राइज

हार्दिक यानंतर आपल्या आईच्या ऑफिसात पोहोचला होता. त्याची आई इन्शुरन्स कंपनीत असिस्टंट मॅनेजर म्हणून काम करते. तुझ्यासाठी घरी सरप्राइज आहे सांगत तो तिला घरी घेऊन गेला. घरी नेल्यानंतर त्याने आईवरही हल्ला केला. या हल्ल्यात निलिमा जखमी झाल्या असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. निलिमा यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचं सांगितलं जात आहे. 

हार्दिकला 24 तासांच्या आत अटक

पोलिसांनी हार्दिकला 24 तासात अटक केली आहे. सतत करिअरवर लक्ष्य केंद्रीत करण्याचा आणि प्रेमापासून दूर राहण्याच्या सल्ल्यामुळे आपण तणावात आलो होतो असा त्याने चौकशीत सांगितलं आहे. याच तणावातून आपण हत्या केल्याची कबुली त्याने केली आहे. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
crimeMurderUP

इतर बातम्या

