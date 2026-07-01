/तीन वर्ष पत्नी समजून जिच्यासोबत संसार केला तो निघाला पुरुष; सत्य समोर आल्यानंतर हादरला पती, अखेरीस...

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या एका प्रेमसंबंधाचा शेवट हत्येत झाला. एका 20 वर्षीय तरुणाला आपली जोडीदार प्रत्यक्षात महिला नसून गेल्या तीन वर्षांपासून तसं असल्याचं नाटक करत असल्याचं समजल्यानंतर त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. राजकोट ग्रामीण भागात ही घटना घडली आहे.
25 जून रोजी या प्रकरणाचा तपास सुरु झाला जेव्हा पोलिसांना मस्कत फाटक रेल्वेच्या भिंतीजवळ महिलांचे कपडे घातलेला आणि अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळला. सुरुवातीला पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली होती. मात्र, शवविच्छेदन अहवालात डोक्यावर गंभीर जखमा असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यामुळे पोलिसांनी हत्येच्या दृष्टीकोनातू तपास सुरु केला.
पोलिसांनी आरोपीचा शोध घेण्यासाठी सीसीटीव्ही आणि मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास सुरु केला. यानंतर त्यांनी 20 वर्षीय पियुष कुमार खरवार याला अटक केली. चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, पियुषची फेसबुकवर 'निशा कुमार' आणि इन्स्टाग्रामवर 'पूनम' या नावांनी एका व्यक्तीशी ओळख झाली होती. हे अकाऊंट चंदन कुमार चालवत होता. त्याने पियुषचा विश्वास मिळवण्यासाठी स्वतःची ओळख एक महिला अशी करून दिली होती. कालांतराने ते दोघे एकत्र राहू लागले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धार्मिक व्रतांचे कारण पुढे करत चंदन वारंवार शारीरिक जवळीक टाळत होता. पियुषने चंदनचा पत्नी म्हणून स्वीकार केला आणि लग्नाच्या विधीचा एक भाग म्हणून तिच्या कपाळावर कुंकूही लावलं. मात्र, जेव्हा पियुषने चंदनला दाढी करताना पाहिलं, तेव्हाच त्याला सत्य समजल. त्याला आपला जोडीदार प्रत्यक्षात एक पुरुष असून त्याला समलिंगी संबंध हवे असल्याचं लक्षात आलं.
सत्य समोर आल्यानंतर दोघांमध्ये तणाव वाढला. चंदनने उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधून पियुषचा पाठपुरावा केला आणि अखेरीस तो राजकोटमधील पडवाला येथील एका कारखान्यात पोहोचला. 21 जून रोजी पियुषच्या कामाच्या ठिकाणी दोघांमध्ये वाद झाला.
पोलिसांनी सांगितलं की, पियुषने चंदनला रेल्वे ट्रॅकजवळ निर्जनस्थळी नेलं. तिथे त्याने दगडाने त्याच्यावर हल्ला केला आणि हत्या केी. आपल्या कामावर परतण्याआधी त्याने दगडाच्या सहाय्याने मृतदेह झाकून ठेवला.
राजकोट ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर यांनी दुजोरा दिला की, 'भारतीय न्याय संहिता'च्या कलम 103(1) अन्वये हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आता कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे.