Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /तीन वर्ष पत्नी समजून जिच्यासोबत संसार केला तो निघाला पुरुष; सत्य समोर आल्यानंतर हादरला पती, अखेरीस...

तीन वर्ष पत्नी समजून जिच्यासोबत संसार केला तो निघाला पुरुष; सत्य समोर आल्यानंतर हादरला पती, अखेरीस...

पोलिसांना 25 जून रोजी रेल्वेच्या भिंतीजवळ महिलांचे कपडे घातलेला अत्यंत कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह सापडल्यानंतर तपासाला सुरुवात झाली होती. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 01, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:43 PM IST
तीन वर्ष पत्नी समजून जिच्यासोबत संसार केला तो निघाला पुरुष; सत्य समोर आल्यानंतर हादरला पती, अखेरीस...
Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आषाढी वारी केव्हापासून? गुरुपौर्णिमा ते आषाढी एकदाशीपर्यंत पाहा जुलै महिन्यांतील सण उत्सावांच्या तारख्या
maharashtra0 min ago
2
Ketan Agrawal3 min ago
3
Devendra Fadnavis11 min ago
4
crime news29 min ago
5
lohagad1 hr ago