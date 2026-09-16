/पतीचं धक्कादायक कृत्य! पत्नी झोपेत असतानाच न थांबता...; दरवाजा उघडला असता पोलीसही हादरले, रक्ताने माखलेली बनियन...

पतीने पत्नीची धारदार शस्त्राने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पतीने पत्नीवर चाकूने एकामागोमाग एक अनेकदा वार केले आणि नंतर गळा चिरला. पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याच्या संशयातून त्याने हे कृत्य केलं. या हल्ल्याची क्रूरता इतकी भीषण होती की, महिलेचे डोके तिच्या धडापासून पूर्णपणे वेगळे झाले होते. उत्तर प्रदेशातील हरदोई जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे.
पोलिसांच्या तपासातून असे समोर आले की, परवेझ आणि त्याची 28 वर्षीय पत्नी नगमा यांच्या लग्नाला 12 वर्षं झाली होती. कौटुंबिक मालमत्तेच्या वाटपानंतर त्याने अलीकडेच आपले वडिलोपार्जित घर विकले होते आणि तो हरदोईच्या इस्लाम नगर टिलिया भागात पत्नीसह भाड्याच्या घरात दीड महिन्यापासून राहत होता.
परवेझला आपल्या पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आणि ती फोनवर दुसऱ्या पुरुषाशी बोलत असल्याचा सतत संशय होता. यावरून त्या दोघांमध्ये अनेकदा वाद होत असत. 9 सप्टेंबरच्या रात्री, नगमा गाढ झोपलेली असताना, परवेझने रागाच्या भरात धारदार चाकूने तिच्यावर हल्ला करून तिची हत्या केली. यानंतर परवेझने पोलीस ठाण्यात जाऊन आत्मसमर्पण केले आणि आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी घरात रक्ताने माखलेला मृतदेह पडलेला होता. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवला. पोलिसांनी परवेझला अटक केली असून त्याची कसून चौकशी केली जात आहे. तसेच हत्येसाठी वापरलेले हत्यार हस्तगत करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.
मृत महिलेची बहीण सब्बो हिने आरोप केला आहे की, गेल्या आठभरापासून नगमाचा पती तिला बेदम मारहाण करत होता आणि तिचा छळ करत होता. "तो तिला गळा कापण्याची धमकी द्यायचा आणि त्याने प्रत्यक्षात तसेच केले. त्याच्या बहिणी आणि आईही या गुन्ह्यात सामील होत्या. त्याची एक बहीण आणि मेहुणा अगदी शेजारच्या खोलीत झोपले होते. आम्हाला तपशील माहित नाहीत. केवळ जवळच असलेल्या त्या बहीण आणि मेहुण्यालाच ते माहित असू शकते. तिथे रक्ताने माखलेला एक बनियनही लटकलेला आढळला. तिचे डोके धडापासून वेगळे झाले होते," असे सब्बोने सांगितले.
नगमाची आई झाहिदाने आरोप केला आहे की, परवेझ सातत्याने तिचा छळ करत होता. मागील तीन ते चार वर्षांपासून तिला हत्येची आणि गळा कापण्याची धमकी दिली जात होती. सासू आणि तीन बहिणींनीही तिचा छळ केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.