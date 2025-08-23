English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सरकारी ऑफिसमध्ये पिशवी घेऊन पोहोचली व्यक्ती, उघडून पाहिल्यानंतर सगळेच हादरले; आत चक्क...

उत्तर प्रदेशातील एका घटनेमुळे खळबळ उडाली असून, थेट राज्य सरकारला दखल घ्यावी लागली आहे. एक व्यक्ती हातात पिशवी घेऊन सरकारी कार्यालयात पोहोचल्यानंतर एकच खळबळ उडाली.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 23, 2025, 06:43 PM IST
उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील एका घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. प्रसूतीदरम्यान बाळाचा मृत्यू झाल्यानंतर वडील पिशवीतून त्याच मृतदेह घेऊन जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात दाखल झाले. यानंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयावर कारवाई केली असून, ते सील केलं आहे. नवजात बाळाचे वडील विपिन गुप्ता यांनी रुग्णालय सतत शुल्क वाढवत राहिलं आणि प्रसूतीला उशीर करत होतं असा आरोप केला आहे. 

शुक्रवारी एक पोस्ट शेअर करताना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी लिहिलं की, "नवजात बाळाच्या मृत्यूच्या प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाने गोल्डर रुग्णालय सील केलं आहे. दाखल रुग्णांना जिल्हा महिला रुग्णालयात हलवले जात आहे. जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या सूचनेनुसार, एडीएम एके रस्तोगी यांनी श्रीजन रुग्णालयाला भेट दिली आणि गर्भवती आईच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. चांगल्या उपचारांसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हा प्रशासन पीडित कुटुंबासोबत आहे."

एएनआयशी बोलताना विपिन गुप्ता यांनी सांगितलं की, रुग्णालयाने सामान्य प्रसूतीसाठी 10 हजार रुपये आणि सी-सेक्शन प्रसूतीसाठी 12 हजार रुपये मागितले. त्यांनी आरोप केला की,  त्यांच्या पत्नीला प्रसूतीची तीव्रता वाढल्याने रुग्णालयाने किंमती वाढवल्या.

त्यांनी सांगितलं की, , "मी माझ्या पत्नीला इथे रुग्णालयात दाखल केले. त्यांनी सांगितलं की सामान्य प्रसूतीसाठी 10 हजार रुपये आणि सी-सेक्शन प्रसूतीसाठी 12 हजार रुपये लागतील. माझ्या पत्नीच्या प्रसूतीकळा वाढत असताना ते शुल्क वाढवत राहिले".

विनित गुप्ता यांनी 2.30 वाजेपर्यंत पैशांची व्यवस्था केली, परंतु रुग्णालयाने शुल्क आणखी वाढवले ​​आणि त्यांच्या पत्नीवर शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी पैशांची मागणी केली.

"मी पहाटे 2.30 पर्यंत पैशांची व्यवस्था केली. तुम्हाला जमत नसेल तर मी पत्नीला दुसरीकडे घेऊन जातो असंही मी त्यांना सांगितलं. पण ते शुल्क आणखी वाढवत राहिले. मी त्यांना प्रसूती प्रक्रिया सुरू करा, मी अधिक पैशांची व्यवस्था करतो असं सांगितलं. पण त्यांनी आधी पैसे भरण्याची मागणी केली आणि त्यानंतरच ते माझ्या पत्नीवर शस्त्रक्रिया करतील असं सांगितलं," असा आरोप त्यांनी केला आहे.

नवजात बाळाच्या मृत्यूनंतर पत्नीला रस्त्यावर फेकून देण्यात आलं असाही आरोप त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "माझ्या नवजात बाळाचा मृत्यू झाला. यानंतर त्यांनी पत्नीला रस्त्यावर फेकून दिलं. यानंतर आम्ही सर्जनकडे गेलो. यानंतर मी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे गेलो. ते माझ्यासोबत येथे आले. मी पिशवीतून बाळाचा मृतदेह घेऊन गेलो होतो".

