'मला वाचव,' मध्यरात्री प्रियकराला मेसेज, तपासात हादरवणारं सत्य उघड; वडील आणि काकाने बेशुद्ध केलं...सख्या भावालाही...

मध्यरात्रीच्या सुमारास तरुणाला प्रेयसीने इंस्टाग्रामावर 'मला वाचव' असा मेसेज पाठवला. काही तासांनी घरातच तिचा मृतदेह आढळला. सुरुवातीला तिचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्याचं वाटत होतं. पण संशय आल्याने तपास केला असता हे ऑनर किलिंग प्रकरण असल्याचं उघड झालं. बनासकांठा जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. 18 वर्षीय चंद्रिका चौधरीची कथितरित्या तिचे वडील सेधाभाई पटेल आणि काका शिवाभाई पटेल यांनी थराडमधील दांतिया येथे त्यांच्या घरी खून केला होता. पोलिसांना याप्रकरणी दोघांना अटक केली असून, वडील बेपत्ता असल्याचं सहाय्यक पोलिस अधीक्षक सुमन नाला यांनी सांगितलं आहे.
पीडितेचे हरीश चौधरीशी प्रेमसंबंध होते, पण तिच्या कुटुंबाचा याला विरोध होता. त्यांना तिचं लग्न दुसऱ्याशी करायचं होतं. आपलं कुटुंब माघार घेणार नाही याची तिला खात्री होती आणि तिने याबद्दल हरीशला सांगितलं होतं. आपल्या जीवाला धोका असू शकतो हे लक्षात आल्यानंतर तिने 24 जून रोजी रात्री हरीशला मेसेज केला की त्याने तिला तिच्या कुटुंबापासून दूर न्यावं.
"तू ये आणि मला घेऊन जा. अन्यथा माझं कुटुंब माझ्या इच्छेविरोधात माझं लग्न लावून देईल. जर मी लग्नाला तयार झाली नाही तर ते माझी हत्या करतील. मला वाचव," असा मेसेज तिने पाठवला होता. मेसेज पाठवल्यानंतर काही तासात घऱात तिचा मृतदेह आढळला. तिने आत्महत्या केल्याचं वाटत होतं. पण तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरु केला. हरीशने पोलिसांकडे जाऊन हा नैसर्गिक मृत्यू नसून हत्या झाली असल्याचा दावा केला.
एएसपी नाला यांनी तपासाबद्दल माहिती देताना सांगितलं की, ही हत्या पीडितेच्या वडिलांनी आणि काकांनी नियोजितपणे योजना आखून केली आहे. हत्येच्या काही दिवस आधी, चंद्रिका हरीशसोबत घरातून निघून गेली होती, परंतु पोलिसांना ते सापडले आणि पोलिसांनी तिला पुन्हा तिच्या कुटुंबाकडे सोपवलं. तिच्या कुटुंबाने बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली होती.
हरिशला जेव्हा चंद्रिकाचा मेसेज मिळाला तेव्हा तो घाबरला. तिचे पालक तिची हत्या करतील अशी भीती त्याला वाटत होती. त्यानंतर लगेचच त्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु सुनावणीच्या तारखेपूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचं उघडकीस झालं. तिच्या कुटुंबाने तिचा मृत्यू नैसर्गिक परिस्थितीत झाल्याचा दावा करणारं मृत्यू प्रमाणपत्र सादर केलं.
परंतु हरीशला संशय आला आणि त्याने चंद्रिकाच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करणारे पत्र पोलिसांना लिहिलं. त्यांच्या चौकशीदरम्यान, पोलिसांना काही गहाळ गोष्टी आढळल्या ज्यामुळे संशय निर्माण झाला.
"नैसर्गिक मृत्यूच्या बाबतीतही, कुटुंबांनी डॉक्टरांचा सल्ला घेणं ही एक मूलभूत गोष्ट आहे. परंतु मुलीला कधीही डॉक्टरकडे नेण्यात आलं नाही. तिच्यावर घाईघाईने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मृत्यूनंतर जवळच्या नातेवाईकांना बोलावण्यात आलं नाही, अगदी पालनपूरमध्ये शिकणाऱ्या तिच्या भावालाही नाही. यामुळे कुटुंब काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशय निर्माण झाला," असं एएसपी नाला म्हणाले.
चंद्रिकाने माघार घेतली नाही तर 24 जूनच्या रात्री तिची हत्या करण्याची योजना वडील आणि काकांनी आधीच आखली होती. हत्येचा कोणताही संशय येऊ नये म्हणून त्यांनी तीन प्रकारची योजना आखली, असं पोलिसांनी सांगितलं.
"सुरुवातीला त्यांनी तिला बेशुद्ध करण्यासाठी औषध दिलं आणि झोपवलं. यानंतर त्यांनी तिचा गळा दाबला आणि आत्महत्या वाटावी यासाठी मृतदेह लटकवला. ज्यांनी रात्री तिचा मृतदेह पाहिला त्यांना तिने आत्महत्या केली आहे यावर विश्वास बसला. सकाळी त्यांनी लोकांना नैसर्गिक मृत्यू झाल्याचं सांगितलं," अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली आहे.
तांत्रिक विश्लेषण, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि परस्परविरोधी विधानांच्या आधारे, हा "नियोजित आणि बनावट खून" असल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले आणि थरड पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तिच्या काकांसह दोघांना अटक करण्यात आली असून वडिलांचा शोध सुरू आहे.