/असा मित्र होणे नाही! उसने घेतलेले 1000 रुपये 35 वर्षांनी व्याजासकट केले परत, दिले तब्बल इतके रुपये

मैत्री आणि नात्यात कधीही पैसा आणू नये असं म्हणतात. याचं कारण पैसा आला की, मग वाद होतात आणि त्याचा परिणाम मैत्रीवर होते. पण जर मित्र सच्चा असेल तर मग पैसा ही फार क्षुल्लक गोष्ट ठरते. म्हणजे एखादा प्रामाणिक मित्र असेल आणि त्याने उसने पैसे घेतले असतील तर तो काही करुन ते परत करतोच. अशीच एक घटना सध्या सगळीकडे चर्चेत आहे. एका व्यक्तीने मित्राकडून घेतलेले 1000 रुपये तब्बल 35 वर्षांनी परत केले आहेत. व्याजासकट त्याने हे पैसे परत करत आपलं वचन पाळलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे या मित्राचा शोध घेत त्याने त्याला गाठलं आणि पैसे परत केले.
सौदी अरेबियातील मित्राकडून घेतलेली अल्पशी रक्कम परत करण्याच्या उद्देशाने केरळमधील एका व्यक्तीने तब्बल तीन दशकांनंतर त्या मित्राचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. फोन नंबर, पत्ता किंवा संपर्काची कोणतीही माहिती नसताना, इस्माईल आपल्या 'एडला लचन्ना' या जुन्या सहकाऱ्याचा शोध घेण्यासाठी निघाले होते. दोघांची भेट होऊन अनेक वर्षं उलटून गेली होती.
9 जुलै रोजी शोध घेता घेता अखेर ते तेलंगणाच्या धरमपुरी येथे पोहोचले. इथे त्यांना त्यांचा जुना मित्र भेटला आणि त्यांनी कित्येक वर्षं आपल्या मनावर असलेलं कर्जाचं ओझं उतरवत पैसे परत केले.
सौदी अरेबियातील 'अब्काईक' (Abqaiq) येथे काम करत असताना 1991 मध्ये इस्माईल आणि लचन्ना यांची मैत्री झाली. ते इतर तीन कामगारांसोबत एकाच घरात वास्तव्यास होते. जवळपास पाच वर्षे ते एकत्र राहिले. त्या काळात इस्माईलने लचन्नाकडून 120 सौदी रियाल उसने घेतले होते. त्या वेळी या रकमेचे मूल्य सुमारे 1000 रुपये इतके होते. मला जेव्हा शक्य होईल तेव्हा हे पैसे परत करेने असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं.
यानंतर लचन्ना भारतात परतले. त्यावेळी ना मोबाईल फोन होते, ना सोशल मीडिया...यामुळे दोघेही एकमेकांच्या संपर्कात नव्हते. रक्कम फार मोठी नसली तरी इस्माईल मात्र ही मदत विसरले नव्हते.
आपल्या जुन्या मित्राचा शोध घेऊन हे पैसे परत करण्याचं त्यांनी ठरवलं. हे काम तसं सोपं नव्हतं. त्यांच्याकडे ना लचन्ना यांचा फोन नंबर होता, ना पत्ता किंवा संपर्काचं काही दुसरं साधन होतं. लचन्ना धरमपुरीचे आहेत इतकंच त्यांच्या लक्षात होतं.
इस्माईल यांना फक्त या इतक्याच माहितीच्या आधारे ऑनलाइन शोध घेतला आणि शहर शोधून काढलं. यानंतर ते धरमपुरीत पोहोचले आणि स्थानिक लोकांची मदत घेतल्यावर, अखेरीस मित्राचा ठावठिकाणा सापडला. लचन्नाशी पुन्हा संपर्क साधल्यानंतर, इस्माईल यांनी त्यांच्या कुटुंबाकडे 25 हजार रुपये सुपूर्द केले. त्यावेळी लचन्ना आखाती देशात (गल्फमध्ये) काम करत होते. दोघांनी व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलद्वारे एकमेकांशी संवाद साधला.
आपण 25 वर्षांपूर्वी दिलेले 120 सौदी रियालच्या बदल्यात 25 हजारांची रक्कम परत करण्यासाठी इस्माईल आले तेव्हा आपल्याला आश्चर्याचा धक्का बसल्याचं लचन्ना यांनी सांगितलं आहे. त्यांनी इस्माईल एक प्रामाणिक आणि चांगल्या मनाचा माणूस असल्याचं म्हटलं आहे. त्याची ही कृती त्यांच्या मैत्रीची घट्टता दर्शवते असंही ते म्हणाले आहेत तसंच इतक्या वर्षांनंतरही दिलेले वचन पाळल्याबद्दल त्यांनी त्यांचे आभार मानले.
ते म्हणाले, "आम्ही दोघेही सौदी अरेबियातील 'अब्काईक' (Abqaiq) येथे राहत होतो. संध्याकाळच्या वेळी आम्ही त्यांच्या खोलीवर जायचो, तिथेच स्वयंपाक करायचो आणि एकत्र जेवायचो. अशा प्रकारे आमची मैत्री बहरली. पुढे, मी त्यांना सौदी अरेबियाचे चलन असलेले 120 रियाल दिले होते. त्यांना ते पैसे उसने देऊन आता जवळपास 35 वर्षे झाली आहेत. त्या 120 रियालची किंमत 25 हजार इतकी त्यांनी कशी निश्चित केली, हे मला माहित नाही. ते अत्यंत प्रामाणिक आणि चांगल्या स्वभावाचे माणूस आहेत. म्हणूनच त्यांनी मला अधिक रक्कम दिली. हे केवळ आमच्या मैत्रीचेच प्रतीक आहे."
ते पुढे म्हणाले, "त्यांनी या पैशांमध्ये व्याजाचा समावेश केला होता की नाही, हे मला माहीत नाही. त्या काळात 120 रियाल म्हणजे साधारणपणे 1000 रुपये होते. 1991 मध्ये जर आपण बँकेमार्फत 120 रियाल पाठवले, तर भारतात साधारण 1000 रुपये मिळत असत. आता बरीच वर्षे उलटून गेली आहेत, त्यामुळे मला वाटते की मला पैसे परत करण्यापूर्वी त्यांनी त्यात कदाचित व्याजाची भर घातली असावी; पण मला याची खात्री नाही. पैसे परत केल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे."