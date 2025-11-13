'आधी दरवाजा उघड...'. 'अहो साहेब आतमध्ये...,' पोलिसांनी उघडली गाडीची डिक्की, आत जे दिसलं ते पाहून सगळे हादरले

दिल्लीमधील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. राजधानी दिल्लीमध्ये ठिकठिकाणी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. पोलीस महत्वाच्या ठिकाणी गस्त घालत असून, मोक्याच्या ठिकाणांवर नाकाबंदी करण्यात आली आहे. पोलीस प्रत्येक वाहनाची कसून तपासणी करत आहेत. अशाच प्रकारे एका वाहनाची तपासणी करत असताना आतमध्ये जे चित्र दिसलं ते पाहून पोलीसही हादरले. पोलिसांनी गाडीची डिक्की उघडून पाहिलं असता, आतमध्ये चक्क एक व्यक्ती झोपली होती.
दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर सुरक्षा वाढवण्यात आली असताना, पोलीस नाकाबंदीत वाहनांची तपासणी करत होते. यावेळी एक व्यक्ती गाडीच्या डिक्कीत झोपलेला आढळला.
ही घटना दिल्लीतील सिग्नेचर ब्रिजजवळ तिमारपूर परिसरात घडली. एका गाडीच्या डिक्कीत माणूस झोपलेला पाहून पोलीसही आश्चर्यचकित झाले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये पोलिसांनी सुरक्षा तपासणीसाठी ड्रायव्हरला गाडीची डिक्की उघडण्यास सांगितली असता आतमध्ये एक माणूस झोपलेला आढळला.
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर के अंदर चेकिंग तेज है,और शादियों के दिन भी चल रहे है।
ऐसे में शादी से लौट रहे पारिवार को जब दिल्ली पुलिस ने रोका तो,गाड़ी में जगह कम होने की वजह से “मामा के लड़के” को डिक्की में लेटाया हुआ था।
“ओये सत्यम खड़ा हो” pic.twitter.com/4PfEA5k47U
— Sagar Kumar “Sudarshan News” (@KumaarSaagar) November 13, 2025
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, तिमारपूर पोलीस स्टेशनमधील पथक वाहनांची तपासणी करत होतं. यावेळी त्यांनी एक गाडी थांबवली. गाडीची डिक्की उघडताच अधिकाऱ्यांना आत एक तरुण गाढ झोपलेला दिसला.
चौकशी केली असता, ड्रायव्हरने पोलिसांना गाडीच्या आत मर्यादित जागा असल्याने तो तिथे झोपला असल्याचं सांगितलं. गाडीत जागा कमी असल्याने प्रवासादरम्यान त्याला डब्यात झोपालं लागलं असं त्याने सांगितलं. गाडी सुरु झाल्यानंतर तो गाढ झोपी गेल्याचंही तो म्हणाला.
पोलिसांनी कारमध्ये कोणत्याही बेकायदेशीर वस्तू नाहीत आणि यामध्ये कोणताही गैरप्रकार नाही याची खात्री करुन घेतली असता ते सांगत आहेत ते खरं असल्याचं उघड झालं. त्यांची ओळख पडताळणी केल्यानंतर पोलिसांनी सुरक्षेची काळजी घेण्याचा इशारा देत सोडून दिलं.