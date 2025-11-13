English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'आधी दरवाजा उघड...'. 'अहो साहेब आतमध्ये...,' पोलिसांनी उघडली गाडीची डिक्की, आत जे दिसलं ते पाहून सगळे हादरले

दिल्लीमधील एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये पोलीस रात्रीच्या वेळी गाड्यांची तपासणी केली असता डिक्कीत असं काही होतं जे पाहून ते हादरले.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 13, 2025, 05:48 PM IST
दिल्लीमधील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. राजधानी दिल्लीमध्ये ठिकठिकाणी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. पोलीस महत्वाच्या ठिकाणी गस्त घालत असून, मोक्याच्या ठिकाणांवर नाकाबंदी करण्यात आली आहे. पोलीस प्रत्येक वाहनाची कसून तपासणी करत आहेत. अशाच प्रकारे एका वाहनाची तपासणी करत असताना आतमध्ये जे चित्र दिसलं ते पाहून पोलीसही हादरले. पोलिसांनी गाडीची डिक्की उघडून पाहिलं असता, आतमध्ये चक्क एक व्यक्ती झोपली होती. 

दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटानंतर सुरक्षा वाढवण्यात आली असताना, पोलीस नाकाबंदीत वाहनांची तपासणी करत होते. यावेळी एक व्यक्ती गाडीच्या डिक्कीत झोपलेला आढळला.

ही घटना दिल्लीतील सिग्नेचर ब्रिजजवळ तिमारपूर परिसरात घडली. एका गाडीच्या डिक्कीत माणूस झोपलेला पाहून पोलीसही आश्चर्यचकित झाले. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये पोलिसांनी सुरक्षा तपासणीसाठी ड्रायव्हरला गाडीची डिक्की उघडण्यास सांगितली असता आतमध्ये एक माणूस झोपलेला आढळला. 

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, तिमारपूर पोलीस स्टेशनमधील पथक वाहनांची तपासणी करत होतं. यावेळी त्यांनी एक गाडी थांबवली. गाडीची डिक्की उघडताच अधिकाऱ्यांना आत एक तरुण गाढ झोपलेला दिसला. 

चौकशी केली असता, ड्रायव्हरने पोलिसांना गाडीच्या आत मर्यादित जागा असल्याने तो तिथे झोपला असल्याचं सांगितलं. गाडीत जागा कमी असल्याने प्रवासादरम्यान त्याला डब्यात झोपालं लागलं असं त्याने सांगितलं. गाडी सुरु झाल्यानंतर तो गाढ झोपी गेल्याचंही तो म्हणाला.

पोलिसांनी कारमध्ये कोणत्याही बेकायदेशीर वस्तू नाहीत आणि यामध्ये कोणताही गैरप्रकार नाही याची खात्री करुन घेतली असता ते सांगत आहेत ते खरं असल्याचं उघड झालं. त्यांची ओळख पडताळणी केल्यानंतर पोलिसांनी सुरक्षेची काळजी घेण्याचा इशारा देत सोडून दिलं. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
delhiViral Video

