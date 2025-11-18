एक्स गर्लफ्रेंडच्या किससाठी तरुणाने आयुष्य लावलं पणाला; आता आयुष्यभर बोलू शकणार नाही एकही शब्द

विवाहित असतानाही आपल्या माजी प्रेयसीचा किस करणं एका व्यक्तीला महागात पडलं आहे. महिलेने त्याला आयुष्यभराची अद्दल घडवली आहे. महिलेने किस कऱण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आपल्या माजी प्रियकाराच्या जीभेचा चावा घेत ती तोडून टाकली. उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथे ही घटना घडली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करुन घेतला असून, पुढील तपास केला जात आहे.
छेडछाड करून जबरदस्तीने चुंबन घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याची महिलेने जीभ चावली आणि जन्माची अद्दल घडवली. उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथील चंपी म्हणून ओळखला जाणारा हा आरोपी विवाहित आहे. त्याचे त्या महिलेशी प्रेमसंबंध होते. महिलेच्या कुटुंबाने तिचं लग्न करण्यासाठी मुलाची निवड केली होती. कानपूरमधील रहिवासी 35 वर्षीय चंपी या निर्णयामुळे नाराज होता.
लग्नासाठी तयार झालेली ही महिला चंपीपासून अंतर ठेवू लागली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामुळे चंपीला त्रास होत असे आणि तो अनेकदा तिला भेटण्याचा प्रयत्न करायचा.
सोमवारी संध्याकाळी महिला तलावावर गेली होती. यावेळी ती एकटीच होती. ही संधी पाहिल्यानंतर चंपीने तलावापर्यंत तिचा पाठलाग केला. यादरम्यान त्याने तिला पकडलं आणि छळ करण्यास सुरुवात केली. यावेळी महिलेने विरोध केला आणि त्याला लढा दिला. पण यानंतरही आरोपी तिच्यावर जबरदस्ती करत होता. त्याने तिला किस करण्यास सुरुवात केली. यावेळी महिलेने चंपीची जीभ इतक्या जोरात चावली की, तिचे तुकडे पाडले.
चंपी यावेळी जोरजोरात रडू लागला. त्याच्या तोंडातून रक्त वाहत होतं. त्याच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकल्यानंतर गावकरी तिथे गोळा झाले. गावकऱ्यांनी त्याच्या कुटुंबालाही कळवलं. त्यांनी त्याला सामुदायिक आरोग्य केंद्रात (सीएचसी) नेलं. प्राथमिक उपचारानंतर डॉक्टरांनी चंपीला कानपूरमधील एका मोठ्या रुग्णालयात रेफर केलं.
पोलीस उपायुक्त दिनेश त्रिपाठी यांनी घटनेची पुष्टी केली आणि सांगितले की त्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि पुढील कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.