/घरात सापडले होते नोटांचे घबाड, न्यायमूर्ती यशवंत शर्मांवर तिन्ही आरोप सिद्ध, काय आहे नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित कथित रोख रकमेच्या प्रकरणाबाबतच्या चौकशी समितीचा अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. या अहवालात त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेले तिन्ही आरोप ग्राह्य धरण्यात आले आहेत. समितीचे निष्कर्ष आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांचे संपूर्ण प्रकरण काय आहे जाणून घेऊ या.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित गाजलेल्या 'घरात रोख रक्कम' प्रकरणावरील चौकशी समितीचा अहवाल बुधवारी लोकसभेत सादर करण्यात आला. तीन सदस्यांच्या समितीने आपल्या अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील तिन्ही आरोप सिद्ध झाल्याचे नमूद केले. या प्रकरणात कोणत्याही कटाचा सहभाग असल्याचे संकेत मिळत नाहीत, असेही अहवालात म्हटले आहे. चौकशी समितीच्या मते, कोणाच्याही लक्षात न येता इतकी मोठी रोख रक्कम तिथे सापडणे अशक्य वाटते.
रोख रक्कम सापडण्याशी संबंधित घटनाक्रम आणि उपलब्ध पुराव्यांची तपासणी केल्यानंतर, समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात प्रतिकूल निष्कर्ष नोंदवले. रक्कम सापडेपर्यंत त्याबद्दल कोणतीही माहिती समोर न येता त्यांच्या निवासस्थानी इतकी मोठी रक्कम असण्याच्या बाबीची समितीने गंभीर दखल घेतली. पुरावे जतन करण्याबाबत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी निष्काळजीपणा केला, असा निष्कर्षही समितीने काढला. तपासादरम्यान समोर आलेल्या तथ्ये आणि परिस्थितीच्या आधारे, रक्कम सापडल्यानंतर पुराव्यांच्या हाताळणीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असे समितीने म्हटले आहे.
समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील खालील तीन आरोप सिद्ध झाले आहेत:
आरोप क्र. १
न्यायाधीशांच्या अधिकृत निवासस्थानातील स्टोअररूममध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचा मोठा साठा सापडला होता. ती रक्कम कोणाची होती, ती कुठून आली किंवा ती तिथे का ठेवली होती, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण न्यायाधीश देऊ शकले नाहीत.
आरोप क्र. २
रक्कमेशी संबंधित पुरावे योग्यरित्या सुरक्षित ठेवले गेले नाहीत, हा आरोप समितीने ग्राह्य धरला. स्टोअररूम सील करून तपास करण्यापूर्वीच त्या खोलीची स्थिती बदलण्यात आली होती. त्यानंतर, ती चलनी रक्कमही तिथे आढळली नाही. समितीच्या मते, पुरावे सुरक्षित ठेवताना आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात न्यायाधीश अपयशी ठरले.
तथापि, न्यायाधीशांनी स्वतः ती रक्कम तिथून हलवली होती, याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
आरोप क्रमांक ३
न्यायाधीशांनी दिलेले स्पष्टीकरण (विशेषतः २२ मार्च रोजी दिलेला प्रतिसाद) समितीला स्पष्ट किंवा समाधानकारक वाटले नाही. समितीच्या मते, त्यांचा प्रतिसाद टाळाटाळ करणारा होता आणि तो स्वतंत्र साक्षीदार व इतर पुराव्यांशी विसंगत होता.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या ३०, तुघलक क्रेसेंट येथील अधिकृत निवासस्थानाच्या स्टोअररूममध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांच्या स्वरूपात मोठी रोख रक्कम सापडल्यानंतर ते चौकशीच्या फेऱ्यात आले. संसदीय चौकशी समितीच्या मते, या रोख रकमेचा स्रोत, तिची मालकी किंवा ती तिथे साठवून ठेवण्याचे कारण यांबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात न्यायाधीश अपयशी ठरले. तपासादरम्यान, समितीने हा आरोप सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष काढला; रोख रकमेची उपस्थिती आणि त्याबाबत पुरेशी उत्तरे देण्यात आलेले अपयश या गोष्टी समितीच्या निष्कर्षाचा आधार होत्या.
चौकशी समितीने पुरावा जतन करण्याबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. समितीच्या मते, स्टोअररूममधील भौतिक पुरावा अशा संवेदनशील प्रकरणासाठी अपेक्षित असलेल्या पद्धतीने सुरक्षित ठेवण्यात आला नव्हता. तसेच, अधिकृतरीत्या सील करण्यापूर्वी आणि तपासणी करण्यापूर्वी स्टोअररूमची स्थिती बदलण्यात आल्याचेही समोर आले. शिवाय, काही चलनी नोटा गायब किंवा अनुपलब्ध असल्याचे आणि त्यांचा कोणताही स्पष्ट हिशोब दिला गेला नसल्याचे आढळून आले. समितीने याला गंभीर निष्काळजीपणा आणि पुरावा सुरक्षित ठेवण्यात आलेले अपयश मानले. तथापि, या निष्कर्षाचा अर्थ असा होत नाही की न्यायाधीशांनी स्वतः त्या नोटा काढून घेतल्या हे समितीने सिद्ध केले; पुरावा जतन करण्यातील त्रुटी आणि रोख रक्कम काढून घेण्याची जबाबदारी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
तिसरा आरोप न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणांशी संबंधित होता. विशेषतः २२ मार्च २०२५ रोजी सादर केलेल्या प्रतिसादाचा संदर्भ देत, समितीने म्हटले की ते स्पष्टीकरण असमाधानकारक होते. समितीच्या मते, अनेक प्रसंगी त्यांची भूमिका टाळाटाळ करणारी वाटली आणि दिलेल्या प्रतिसादांमध्ये उत्तरदायित्व व आवश्यक स्पष्टतेचा अभाव होता. स्वतंत्र अधिकृत साक्षीदारांचे जबाब आणि उपलब्ध पुरावे विचारात घेऊन, समितीने हा आरोपही सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष काढला.
चौकशी समितीने तिन्ही आरोप ग्राह्य धरले आहेत; तरीही, या रोख रकमेच्या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाच्या पैलूबाबतचे चित्र अजूनही अस्पष्टच आहे. प्रश्न असा आहे की, त्या वेळी स्टोअररूममध्ये नेमकी किती रोख रक्कम होती? आपल्या तपासानुसार, समितीला चलनी नोटांचे नेमके मूल्य निश्चित करता आले नाही. परिणामी, आरोप सिद्ध झाले असले तरी, रोख रकमेची प्रत्यक्ष रक्कम किती होती, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावरील तीन आरोपांबाबत चौकशीतून निष्कर्ष समोर आले असले, तरी घटनास्थळी असलेली एकूण रोख रक्कमआणि त्यातील प्रत्येक भागाचे पुढे काय झाले, हे एक पूर्णपणे न सुटलेले कोडेच राहिले आहे.