/अल्पवयीन मुलीची सामूहिक लैंगिक अत्याचार करुन हत्या; आरोपींमध्ये 3 अल्पवयीन मुलं; मैदानात मृतदेह खाऊन...; एकच खळबळ

दिल्लीत 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे, चार आरोपींमध्ये तीन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. आरोपींनी सामूहिक बलात्कार केल्यानंतर चाकूने भोसकून तिची हत्या केली आणि त्यानंतर तिचा मृतदेह एका मोकळ्या मैदानात फेकून दिला. मृतदेहाचा काही कुत्र्यांनी चावा घेत लचके तोडले होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, ही धक्कादायक घटना तेव्हा उघडकीस आली जेव्हा बलात्कार आणि हत्येनंतर काही दिवसांनी, 13 सप्टेंबर रोजी पीडितेचा कुजलेला मृतदेह सापडला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतदेह इतका कुजला होता की, त्याचे लिंग त्वरित ओळखणे शक्य झाले नाही. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी आणि आरोपी एकमेकांना ओळखत होते. गुन्हा घडला तेव्हा ती त्यांच्यासोबत एका टेम्पोमधून प्रवास करत होती. लैंगिक अत्याचार करण्यापूर्वी आणि चाकूने भोसकून तिची हत्या करून मृतदेह विल्हेवाट लावण्यापूर्वी, त्यांनी टेम्पोमध्येच एकत्र मद्यपान केले होते, असे आरोप आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 13 सप्टेंबर रोजी वायव्य दिल्लीतील कुशक रोडवरील स्वरूप नगर भागात जयपाल राणा यांच्या शेताजवळ त्या तरुणीचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह सापडला. भटक्या कुत्र्यांनी मृतदेहाचे काही भाग खाल्ले होते आणि तिचा एक हात धडापासून वेगळा झालेला आढळला होता, असेही पोलिसांनी सांगितले.
पीडितेच्या कुटुंबीयांनी मुलगी बेपत्ता असल्याची कोणतीही तक्रार नोंदवली नव्हती. पोलिसांना तिच्या कुटुंबीयांनी सांगितले की, ती अनेकदा घर सोडून जायची आणि काही दिवसांनी परत यायची. याप्रकरणी बीएनएस (BNS) आणि पोक्सो (POCSO) कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनास्थळी कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उपलब्ध नसल्यामुळे आणि गुन्हेगारांची ओळख सुरुवातीला अज्ञात असल्यामुळे, पोलिसांनी त्या परिसरातील आणि लगतच्या मार्गांवरील 50 हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेजची तपासणी केली.
या तपासणीदरम्यान, संबंधित वेळेच्या सुमारास घटनास्थळाजवळ एक टेम्पो ये-जा करताना दिसून आला. अंधारामुळे त्याचा नोंदणी क्रमांक स्पष्टपणे दिसत नव्हता. त्यामुळे तपास पथकांनी विविध ठिकाणच्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्या वाहनाच्या हालचालींचा मागोवा घेतला.
15 आणि 16 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री रात्रभर शोधमोहीम राबवून संशयास्पद टेम्पोचा शोध घेण्यात आला. त्यानंतर त्या टेम्पोच्या चालकाची ओळख पटवून त्याची चौकशी करण्यात आली. या तपासामुळे गुन्ह्यात कथित सहभाग असलेल्या चार जणांना ताब्यात घेण्यात आले, ज्यामध्ये तीन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रौढ आरोपीची ओळख शिवम ऊर्फ सुदामा ऊर्फ चुचू (रा. खड्डा कॉलनी) अशी पटली आहे, तर ताब्यात घेण्यात आलेल्या तीन अल्पवयीन मुलांचे वय 16 आणि 17 वर्षे आहे. गुन्ह्यात वापरल्याचा संशय असलेले दोन चाकू, आरोपींनी परिधान केलेले कपडे आणि तो टेम्पो जप्त करण्यात आला आहे.
घटनेचा क्रम निश्चित करणे, ताब्यात घेतलेल्यांची वैयक्तिक भूमिका स्पष्ट करणे आणि फॉरेन्सिक व तांत्रिक पुराव्यांची पडताळणी करणे यासाठी पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.